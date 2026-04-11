Súlyos átverés terjed a választások kapcsán

A csalók által küldött levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt. A minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú üzenet szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok, a magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet.
A közleményben kiemelték, hogy
idén nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz,
és elegendő, ha a választó az érvényes
- személyi igazolványát,
- vagy az útlevelét,
- vagy a vezetői engedélyét
magával viszi.
Az EM arra kéri az állampolgárokat, hogy minden hasonló üzenet esetében legyenek körültekintőek.