Súlyos átverés terjed a választások kapcsán

A csalók által küldött levél szerint az érvénytelen lakcímkártyával rendelkező állampolgárok az április 12-i választáson sem vehetnek részt. A minisztérium felhívta a figyelmet, hogy a „FONTOS: Lakcímkártya érvényességi ellenőrzés” tárgyú üzenet szándékos félrevezetés, az abban szereplő állítások valótlanok, a magyar állam egyetlen szervezete sem küld ilyen levelet.

A közleményben kiemelték, hogy

idén nem szükséges lakcímkártya a szavazáshoz,

és elegendő, ha a választó az érvényes

személyi igazolványát,

vagy az útlevelét,

vagy a vezetői engedélyét

magával viszi.

Az EM arra kéri az állampolgárokat, hogy minden hasonló üzenet esetében legyenek körültekintőek.