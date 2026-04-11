Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

Az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte, a szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége valamennyi munkatársuk számára biztosított és minden rendőri egység ennek megfelelően szervezte a szolgálatot. A hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt – írták.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a választáson a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók a megfelelő szolgálatszervezés biztosításával tudnak részt venni. Mint írták,

a tűzoltók 24 órás szolgálatot látnak el, a váltás tűzoltó-parancsnokságonként eltérő időpontban, 6 óra 30 perc és 8 óra között történik

A szavazóhelyiségek vasárnap 6 órakor nyitnak, vagyis aki vasárnap veszi fel a szolgálatot, de a szavazás miatt nem ér be a szolgálati helyére, azt a váltótársa megvárja. Ennek egyetlen feltétele, hogy a késést időben jelezni kell – írták, hozzátéve, az így kialakult túlszolgálatot a tűzoltóságok később rendezik.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága azt közölte, a büntetés-végrehajtási szervezet a választás napján szolgálatot adó munkatársai számára szolgálatszervezési intézkedéssel biztosítja választójoguk gyakorlásának lehetőségét.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) arról tájékoztatott: a katonák számára biztosított a szavazati jog gyakorlása, a szolgálatteljesítés helyétől és jellegétől függetlenül. Mint írták, a NATO-, EU-, ENSZ- és EBESZ-beosztásokban dolgozó katonák a külföldön élő magyar állampolgárokhoz hasonlóan, a külképviseleteken gyakorolhatják szavazati jogukat. A békefenntartó missziókban szolgáló katonák a szolgálatteljesítés helye szerinti külképviseleteken szavazhatnak, amennyiben az adott országban működik külképviselet és a biztonsági helyzet, valamint az adott missziót vezető nemzet szabályozása ezt lehetővé teszi. A honvédség három földrészen, 12 országban, 15 misszióban, mintegy 1500 katonával vesz részt nemzetközi missziókban.

Közölték azt is, a korábbi évekhez hasonlóan a belföldön szolgálatot teljesítő katonáknak is biztosítják, hogy élni tudjanak szavazati jogukkal, és a szavazás lehetősége azon katonák számára is biztosított, akik a kijelölt kritikus fontosságú energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése érdekében látnak el szolgálatot az ország számos pontján, legtöbb esetben a helyőrségüktől távol. Számukra a váltást és a helyőrségekbe való visszaszállítást úgy szervezik, hogy mindenki időben eljuthasson a szavazóhelyiségbe, és gyakorolhassa állampolgári jogát.