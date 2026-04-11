Infostart.hu
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
Egy szavazó átveszi a szavazólapokat az önkormányzati választáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában, az 53-as számú szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Országgyűlési választás: így szavazhatnak a szolgálatot teljesítő rendőrök, tűzoltók, bv-sek és katonák

ELŐZMÉNYEK

A rendőrség, a tűzoltóság, a büntetés-végrehajtás (bv) és a honvédség személyi állományának is biztosítják a részvétel lehetőségét a vasárnapi országgyűlési választáson – itt vannak a részletek.

Az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte, a szabad elhatározáson alapuló választójog gyakorlásának lehetősége valamennyi munkatársuk számára biztosított és minden rendőri egység ennek megfelelően szervezte a szolgálatot. A hivatásos állomány tagjai a szavazáson csak polgári ruhában vehetnek részt, szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek fegyvert, kényszerítő eszközt – írták.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a választáson a készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók a megfelelő szolgálatszervezés biztosításával tudnak részt venni. Mint írták,

a tűzoltók 24 órás szolgálatot látnak el, a váltás tűzoltó-parancsnokságonként eltérő időpontban, 6 óra 30 perc és 8 óra között történik

A szavazóhelyiségek vasárnap 6 órakor nyitnak, vagyis aki vasárnap veszi fel a szolgálatot, de a szavazás miatt nem ér be a szolgálati helyére, azt a váltótársa megvárja. Ennek egyetlen feltétele, hogy a késést időben jelezni kell – írták, hozzátéve, az így kialakult túlszolgálatot a tűzoltóságok később rendezik.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága azt közölte, a büntetés-végrehajtási szervezet a választás napján szolgálatot adó munkatársai számára szolgálatszervezési intézkedéssel biztosítja választójoguk gyakorlásának lehetőségét.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) arról tájékoztatott: a katonák számára biztosított a szavazati jog gyakorlása, a szolgálatteljesítés helyétől és jellegétől függetlenül. Mint írták, a NATO-, EU-, ENSZ- és EBESZ-beosztásokban dolgozó katonák a külföldön élő magyar állampolgárokhoz hasonlóan, a külképviseleteken gyakorolhatják szavazati jogukat. A békefenntartó missziókban szolgáló katonák a szolgálatteljesítés helye szerinti külképviseleteken szavazhatnak, amennyiben az adott országban működik külképviselet és a biztonsági helyzet, valamint az adott missziót vezető nemzet szabályozása ezt lehetővé teszi. A honvédség három földrészen, 12 országban, 15 misszióban, mintegy 1500 katonával vesz részt nemzetközi missziókban.

Közölték azt is, a korábbi évekhez hasonlóan a belföldön szolgálatot teljesítő katonáknak is biztosítják, hogy élni tudjanak szavazati jogukkal, és a szavazás lehetősége azon katonák számára is biztosított, akik a kijelölt kritikus fontosságú energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése érdekében látnak el szolgálatot az ország számos pontján, legtöbb esetben a helyőrségüktől távol. Számukra a váltást és a helyőrségekbe való visszaszállítást úgy szervezik, hogy mindenki időben eljuthasson a szavazóhelyiségbe, és gyakorolhassa állampolgári jogát.

A rendőrök fehér ingben teljesítenek szolgálatot a szavazás napján, és voksolni csak civilben mehetnek. A rendőrség, a tűzoltóság, a büntetés-végrehajtás (bv) és a honvédség személyi állományának is biztosítják a részvétel lehetőségét a vasárnapi országgyűlési választáson – itt vannak a részletek.
 

Még lehet mozgóurnát kérni a vasárnapi választásokra – itt vannak a részletes szabályok

Már az urnáknál is megkezdődött az országgyűlési választás: az amerikai kontinensen már voksolnak, és folyamatosan jönnek a levélszavazatok

Nagy Attila, az NVI elnöke a választási tudnivalókról, a szavazatszámlásról és az eredmények közléséről

Negyedmillió szavazat már van: a levélben voksolók több mint fele már leadta szavazatát

Elemzők az Arénában: történelmi csúcs lehet a részvételi arány a választásokon

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

Rendkívül sűrű ez a szombat – így zárul a 2026-os országgyűlési választási kampány

A kormányerők este a Karmelitától pár lépésre várják a Fidesz–KDNP támogatóit, a Tisza Párt elnöke négy kelet-magyarországi helyszín után Debrecenben zárja az utolsó kampánynapot, a kisebb pártok is kampányzárót tartanak. Részletek.
 

Orbán Viktor: mindenki hozzon el mindenkit!

Dobrev Klára a DK-kampányzárón: Orbán-rendszer vagy demokrácia, ez a kérdés

A Kétfarkú Kutya Párt zárta először a választási kampányát

Orbán Balázs: rendkívül veszélyes, amit az ellenzék ajánl

Orbán Viktor egy nappal a választások előtt elindította az „egymillió kézfogás” akciót

Megérkezett Pakisztánba az amerikai és az iráni békedelegáció is, nemzetközi források szerint már el is kezdődtek a tárgyalások. Teherán közben köti az ebet a karóhoz: azt mondják, addig nem ülnek az asztalhoz, amíg nincs tűzszünet a libanoni fronton. A Hormuzi-szoroson közben lassan megindult a teherforgalom, de egyelőre csak Iránhoz és Kínához köthető hajók mennek át. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború, béketárgyalások szombati fejleményeivel.

Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba.

Details of the negotiations remain scarce so far, but sources tell the BBC trilateral talks are under way in Islamabad.

