2026. április 10. péntek Zsolt
Orbán Viktor Facebook-üzenete 2026. április 10-én reggel
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

„Az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, tüntetést és balhét szerveznek már most” – fogalmazott péntek reggel Orbán Viktor.

Vasárnap választunk, nemcsak kormányt, sorsot a hazának – üzente a választóknak péntek reggel a Facebookon Orbán Viktor, majd sorolta a 16 éves kormányzás eredményeit:

  • az IMF hazaküldését
  • multik és bankok adóztatása
  • megszüntették Magyarország kiszolgáltatottságát
  • 1 millió új munkahely született, „pedig mindenfelől mosolyogtak”
  • 13., 14. havi nyugdíj
  • a minimálbér emelésével a bérek 16 év alatt a 4 szeresükre emelkedtek
  • rezsicsökkentés
  • védett üzemanyagárak
  • migránskerítés
  • nem a háborúra Brüsszel ellen.

„De most az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük. A világban dúló háború mellett egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, erőszakkal fenyegetik a híveinket, és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választási csalás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az önök voksait” – fogalmazott.

Mindez szerinte egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.

Ez most nem a széthúzás, a harag és a gyűlölködés ideje, Magyarországnak összefogásra, biztonságra, egységre van szüksége, az előttünk álló válságban minden magyar családot meg szeretne védeni Orbán Viktor, ehhez a kulcs a választók kezében van.

Kérte, mindenki beszéljen a családjával, barátaival, ismerőseivel, el kell mondani, hogy a tét óriási, a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás.

„Isten óvja Magyarországot, hajrá, magyarok!” – zárta gondolatait.

„Az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, tüntetést és balhét szerveznek már most” – fogalmazott péntek reggel Orbán Viktor, aki mindenkit arra buzdított a Facebook-oldalán közzétett videójában, hogy vasárnap menjen el szavazni és voksoljon a Fideszre.
 

Tűzszünetet hirdetett Putyin, Pokrovszk elesett - Híreink az ukrán frontról pénteken

Tűzszünetet hirdetett Putyin, Pokrovszk elesett - Híreink az ukrán frontról pénteken

Vlagyimir Putyin orosz elnök rövid tűzszünetet hirdetett tegnap az ortodox húsvét alatt: a hétvégén leállítja Oroszország a támadóműveleteket. Most már ukrán térképeken is látható: Oroszország teljesen megszállta Pokrovszk és Mirnohrad városait Donyeck középső részén, a harcok már a településtől nyugatra és északra található falvakban dúlnak. A béketárgyalások teljesen megrekedtek, Donyeckben már csak három nagyobb várost ellenőriz az ukrán hadsereg. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: hiába próbálták megkötni Donald Trump kezét, zseniális trükkel védték be

Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: hiába próbálták megkötni Donald Trump kezét, zseniális trükkel védték be

Az amerikai képviselőház republikánus tagjai megakadályozták a demokraták kezdeményezését, amely Donald Trump elnök Iránnal kapcsolatos katonai jogköreit korlátozta volna.

Israel and Hezbollah exchange strikes overnight as Trump criticises Iran's handling of Hormuz strait

Israel and Hezbollah exchange strikes overnight as Trump criticises Iran's handling of Hormuz strait

The US president has accused Iran of "doing a very poor job" with the key shipping channel, though which 20% of the world's oil normally passes.

