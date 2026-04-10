Orbán Viktor rendkívüli üzenetet tett közzé, és egységre szólított fel

Vasárnap választunk, nemcsak kormányt, sorsot a hazának – üzente a választóknak péntek reggel a Facebookon Orbán Viktor, majd sorolta a 16 éves kormányzás eredményeit:

az IMF hazaküldését

multik és bankok adóztatása

megszüntették Magyarország kiszolgáltatottságát

1 millió új munkahely született, „pedig mindenfelől mosolyogtak”

13., 14. havi nyugdíj

a minimálbér emelésével a bérek 16 év alatt a 4 szeresükre emelkedtek

rezsicsökkentés

védett üzemanyagárak

migránskerítés

nem a háborúra Brüsszel ellen.

„De most az a veszély fenyeget, hogy amit felépítettünk, elveszíthetjük. A világban dúló háború mellett egy olyan energia- és pénzügyi válság kopogtat Európa ajtaján, amelyből Magyarország sem maradhat ki, ráadásul ellenfeleink semmitől sem riadnak vissza, hogy megszerezzék a hatalmat, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze, erőszakkal fenyegetik a híveinket, és koholt vádakkal választási csalást kiáltanak már a választási csalás előtt. Tüntetéseket és balhét szerveznek már most, mielőtt megszámolták volna az önök voksait” – fogalmazott.

Mindez szerinte egy szervezett kísérlet arra, hogy káosszal, nyomással és nemzetközi lejáratással megkérdőjelezzék a magyar emberek döntését.

Ez most nem a széthúzás, a harag és a gyűlölködés ideje, Magyarországnak összefogásra, biztonságra, egységre van szüksége, az előttünk álló válságban minden magyar családot meg szeretne védeni Orbán Viktor, ehhez a kulcs a választók kezében van.

Kérte, mindenki beszéljen a családjával, barátaival, ismerőseivel, el kell mondani, hogy a tét óriási, a változtatás veszély, a Fidesz a biztos választás.

„Isten óvja Magyarországot, hajrá, magyarok!” – zárta gondolatait.