2026. április 10. péntek Zsolt
Nyitókép: sdecoret/Getty Images

Donald Trump kutatója szerint három párt juthat a parlamentbe, de kormányalakításra csak a Fidesz képes

Az amerikai McLaughlin & Associates kutatócég eredményei szerint a Fidesz áll az élen a pártok támogatottsági versenyében.

Az amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, eredményeiket az Index közölte. Friss adataik szerint az országos, a választásra jogosultak körében végzett (1000 választásra jogosult magyar állampolgár részvételével készült, április 7-én zárult) felmérés alapján a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi.

A többi párt jóval kisebb arányban szerepel: a Mi Hazánk 7 százalékot, a DK 4,3 százalékot, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el, miközben az egyéb pártok összesen 0,6 százalékon állnak. A választók egy része még bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, míg 3,7 százalékuk biztosan nem vesz részt a szavazáson. Tehát az adatok alapján jól kirajzolódik, egy hárompárti parlament felállásával számolnak.

A felmérés egyik legfontosabb következtetése, hogy a választási rendszer sajátosságai – vagyis az országos listás és az egyéni körzetes szavazás kombinációja – miatt a második helyen álló Tisza Párt, illetve Magyar Péter az ellenzéki párt vezetője a mért 37,3 százalékos támogatottsággal semmiképpen nem tud elegendő felhatalmazást szerezni a kormányalakításhoz.

A lap szerint a számok azt mutatják, hogy

a Fidesz támogatottsága különösen stabil a jobboldali szavazók körében, ahol a választók mintegy 80 százalékát maga mögött tudja.

Ezzel szemben a Tisza elsősorban a baloldali szavazók között erős, ahol 69 százalékot ér el, míg a politikailag középen állók körében 46 százalékos támogatottságot tud felmutatni.

Ezért a kutatás értelmezése szerint, amennyiben a jobboldali szavazók továbbra is nagy arányban részt vesznek a választáson, úgy a Fidesz megőrizheti jelenlegi vezető pozícióját.

A felmérés eredményei szerint, a magyar választók várható részvételét figyelembe véve

vasárnap három párt juthat be a parlamentbe, ugyanakkor kormányalakításra várhatóan csak a Fidesz lesz képes.

Magyar Péter megítélését is mérték: a megkérdezettek 40 százaléka vélekedik róla pozitívan, míg 52 százalékuk inkább negatív véleményt fogalmaz meg.

Kezdőlap    Belföld    Donald Trump kutatója szerint három párt juthat a parlamentbe, de kormányalakításra csak a Fidesz képes

Donald Trump kutatója szerint három párt juthat a parlamentbe, de kormányalakításra csak a Fidesz képes

Jó és rossz hírt is kaptak a magyar nyugdíjasok: mutatjuk a mellbevágó számokat

Jó és rossz hírt is kaptak a magyar nyugdíjasok: mutatjuk a mellbevágó számokat

Évről évre növekednek a juttatásaik, mégis súlyos relatív leszakadást érzékelhetnek a társadalmon belül a magyar nyugdíjasok: a mediánnyugdíj összege 2023-ban még elérte a mediánbér összegének 66%-át, mostanra azonban 58%-ra esett a mediánnyugdíj és a nettó mediánbér hányadosa. Habár a 14. havi juttatás fokozatos bevezetése javíthat a helyzeten, a leszakadást ez sem tudja teljesen megfékezni. A szakértők úgy vélik, a nyugdíjasok relatív lecsúszásának elsődleges oka a pusztán inflációkövető nyugdíjemelés, és jelentősen javítana az idősek pozícióján, ha a nyugdíjemelések mértéke részben a bérnövekedés ütemétől is függene.

Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod

Láthatatlan áramfalók ürítik ki a pénztárcádat: ezzel a 10 egyszerű trükkel a villanyszámlád jelentős részét megspórolhatod

Egy átlagos háztartás villamosenergia-felhasználása több jól elkülöníthető terület között oszlik meg, de ezek hatása a teljes fogyasztásra nem egyformán érzékelhető a mindennapokban.

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

Vance warns Iran against 'trying to play' US as he heads to Pakistan for peace talks

The US vice-president was speaking to reporters before departing for Islamabad, where he is due to lead talks with an Iranian delegation.

