Donald Trump kutatója szerint három párt juthat a parlamentbe, de kormányalakításra csak a Fidesz képes

Az amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, eredményeiket az Index közölte. Friss adataik szerint az országos, a választásra jogosultak körében végzett (1000 választásra jogosult magyar állampolgár részvételével készült, április 7-én zárult) felmérés alapján a vasárnapi országgyűlési választások előtt a Fidesz 42,6 százalékkal áll az élen, míg a Tisza 37,3 százalékon követi.

A többi párt jóval kisebb arányban szerepel: a Mi Hazánk 7 százalékot, a DK 4,3 százalékot, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 2,1 százalékot ér el, miközben az egyéb pártok összesen 0,6 százalékon állnak. A választók egy része még bizonytalan: 2,4 százalékuk nem döntött, míg 3,7 százalékuk biztosan nem vesz részt a szavazáson. Tehát az adatok alapján jól kirajzolódik, egy hárompárti parlament felállásával számolnak.

A felmérés egyik legfontosabb következtetése, hogy a választási rendszer sajátosságai – vagyis az országos listás és az egyéni körzetes szavazás kombinációja – miatt a második helyen álló Tisza Párt, illetve Magyar Péter az ellenzéki párt vezetője a mért 37,3 százalékos támogatottsággal semmiképpen nem tud elegendő felhatalmazást szerezni a kormányalakításhoz.

A lap szerint a számok azt mutatják, hogy

a Fidesz támogatottsága különösen stabil a jobboldali szavazók körében, ahol a választók mintegy 80 százalékát maga mögött tudja.

Ezzel szemben a Tisza elsősorban a baloldali szavazók között erős, ahol 69 százalékot ér el, míg a politikailag középen állók körében 46 százalékos támogatottságot tud felmutatni.

Ezért a kutatás értelmezése szerint, amennyiben a jobboldali szavazók továbbra is nagy arányban részt vesznek a választáson, úgy a Fidesz megőrizheti jelenlegi vezető pozícióját.

A felmérés eredményei szerint, a magyar választók várható részvételét figyelembe véve

vasárnap három párt juthat be a parlamentbe, ugyanakkor kormányalakításra várhatóan csak a Fidesz lesz képes.

Magyar Péter megítélését is mérték: a megkérdezettek 40 százaléka vélekedik róla pozitívan, míg 52 százalékuk inkább negatív véleményt fogalmaz meg.