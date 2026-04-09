Jelentősen fejleszti a rendőrség a déli határ védelmét

Magyarország és Szerbia közötti schengeni külső határszakaszon jelentős technikai és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg a korszerű határőrizeti rendszerek kiépítése érdekében. A projekt az Európai Uniós támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg, a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz program keretében, 7,639 milliárd forint összegű vissza nem térítendő uniós támogatás segítségével – írja beszámolójában az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

A beruházás során egy integrált mobil telekommunikációs hálózatot hoznak létre, amely a határ mentén működő felderítő eszközök adatainak gyors és megbízható továbbítását biztosítja. Ezzel nem csak a határőrizeti feladatok hatékonyságát lehet növelni, hanem megerősíthető a közbiztonság és hozzájárul az illegális migráció visszaszorításához is – áll a közleményben.

A fejlesztés egy másik célja az operátori terhelés csökkentése, a reagálóképesség javítása és a humánerőforrás optimális kihasználása. Az új rendszer az operatív erőket valós időben támogatja, optimalizálva az eszközfelhasználást, és hatékonyabbá téve a vezetés-irányítást.

A projekt a magyar-szerb határszakaszon valósul meg a HAVE_PLUSZ-1.1.8 „Elektronikus határőrizeti rendszer fejlesztése (specific action) felhívásra benyújtott „HAVE_PLUSZ-1.1.8-25-2025-00001 „Elektronikus határőrizeti rendszer fejlesztése” című pályázat keretében 2027. december 31-ig.