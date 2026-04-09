2026. április 9. csütörtök Erhard
A magyar-szerb határszakaszon lévő ideiglenes biztonsági határzár Röszke közelében 2023. június 6-án. Befejeződött a déli határzár megerősítése és kibővítése.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Jelentősen fejleszti a rendőrség a déli határ védelmét

A projekt során a magyar-szerb határ elektronikus védelmét fejlesztik majd hazai és Európai Uniós forrásból. Így csökkenthető lesz az operátori terhelés, gyorsabb lesz a reakcióidő, és úgy összességében hatékonyabbá válik az illegális migrációval szembeni határvédelem.

Magyarország és Szerbia közötti schengeni külső határszakaszon jelentős technikai és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg a korszerű határőrizeti rendszerek kiépítése érdekében. A projekt az Európai Uniós támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg, a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Plusz program keretében, 7,639 milliárd forint összegű vissza nem térítendő uniós támogatás segítségével – írja beszámolójában az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

A beruházás során egy integrált mobil telekommunikációs hálózatot hoznak létre, amely a határ mentén működő felderítő eszközök adatainak gyors és megbízható továbbítását biztosítja. Ezzel nem csak a határőrizeti feladatok hatékonyságát lehet növelni, hanem megerősíthető a közbiztonság és hozzájárul az illegális migráció visszaszorításához is – áll a közleményben.

A fejlesztés egy másik célja az operátori terhelés csökkentése, a reagálóképesség javítása és a humánerőforrás optimális kihasználása. Az új rendszer az operatív erőket valós időben támogatja, optimalizálva az eszközfelhasználást, és hatékonyabbá téve a vezetés-irányítást.

A projekt a magyar-szerb határszakaszon valósul meg a HAVE_PLUSZ-1.1.8 „Elektronikus határőrizeti rendszer fejlesztése (specific action) felhívásra benyújtott „HAVE_PLUSZ-1.1.8-25-2025-00001 „Elektronikus határőrizeti rendszer fejlesztése” című pályázat keretében 2027. december 31-ig.

Csizmazia Gábor: Európa nehezen érti meg a Trump-féle amerikai logikát az iráni konfliktusban

Az amerikai elnök az elmúlt napokban egyszerre próbált retorikai nyomást helyezni az iráni rezsimre és közben megnyugtatni az amerikai piacokat. Az európai vezetőknek ugyanakkor még nem sikerült kiismerniük a Trump-féle amerikai adminisztrációt – erről beszélt az InfoRádióban Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos főmunkatársa.
 

Gyengüléssel indít a forint - Sok múlhat a tűzszünet jövőjén

A forint látványos erősödést mutatott a napokban: az iráni tűzszünet hírére gyakorlatilag egyetlen lépésben korrigálta mindazt a gyengülést, amelyet a közel-keleti konfliktus kiéleződése óta elszenvedett. A piac azonban továbbra is érzékeny a geopolitikai fejleményekre, így egyelőre kérdéses, mennyire bizonyul tartósnak ez a felpattanás.

Donald Trump bejelentette a békét, de Netanjahu váratlan lépése mindent felborított: pokoli napra ébredt a térség

Izrael szerdán eddigi legnagyobb légicsapásait hajtotta végre Libanonban, több száz halálos áldozatot okozva.

Israeli attacks on Lebanon were 'grave violation' of US-Iran ceasefire deal, Iranian minister tells BBC

The US and Iran announced a ceasefire on Tuesday - but Israel continued hitting Lebanon, killing 182 people on Wednesday according to local officials, while the Strait of Hormuz's status remains unclear.

