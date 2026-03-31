Flirt típusú villamos motorvonat a balatonfüredi vasútállomáson az észak-balatoni vasútvonal mintegy 24 milliárd forintból villamosított, Szabadbattyán és Balatonfüred közti szakasza avatásának napján, 2021. június 18-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

A MÁV-csoport nem a locsolkodásra készült húsvét előtt

Infostart / MTI

A tavaszi szünetre való tekintettel már nagycsütörtök délutánjától megerősített járatokkal, tartalék járművekkel és több személyzettel készül a húsvéti csúcsforgalomra a MÁV-csoport – közölte a társaság.

Ahogy közleményükben írták, minden erőforrásukat bevetik, hogy valamennyi utas zökkenőmentesen, kényelmesen eljusson szeretteihez, vagy épp tervezett kirándulására, pihenésére. Az Országos Haváriaközpont is megerősített ügyelettel működik majd az esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére.

A vonatok április 2-án (csütörtökön) pénteki, 3-án (nagypénteken) szombati, 4-én és 5-én (szombaton és vasárnap) ünnepnapi, 6-án (húsvéthétfőn) vasárnapi, 7-től (keddtől) pedig ismét munkanapi menetrend szerint közlekednek.

A távolsági forgalomban erősítik az InterRégió és InterCity vonatokat, ezzel többlet kapacitást biztosítva Békéscsaba, Debrecen, Dombóvár, Eger, Gyoma, Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kaposvár, Mezőtúr, Miskolc, Nyíregyháza, Sárbogárd, Szeged, Szolnok, Pécs, Püspökladány és Záhony térségébe.

A közlemény szerint csütörtökön délután a megszokott járatok mellett mentesítő vonatot is indítanak Budapestről Pécsre, a 16:05-kor és 18:05-kor. A Kelenföldről 16:52-kor Kaposváron át Gyékényesre induló Somogy InterCityt (IC 826) közvetlen kocsikkal egészítik ki, az így már Somogy-Zengő InterCityként közlekedő vonatot Dombóváron szétkapcsolják, a közvetlen pécsi rész Zengő IC-ként halad tovább, és 20:07-kor érkezik Pécsre.

A Balaton északi partján, Balatonfüredig dupla FLIRT vonat közlekedik majd, 400-ra növelve így az ülőhelyek számát vonatonként. Ugyancsak erősítik a Déli pályaudvar és Tapolca között közlekedő vonatokat, többlet ülő- és kerékpárkapacitással, ugyanúgy, ahogy a Balaton déli partjára induló személy- és InterCity-vonatokat is.

Az autóbuszokra érvényes közlekedési rend is változik a húsvéti hosszú hétvégén és az azt megelőző napokban: április 1-jén (szerdán) munkanapi/hét utolsó tanítási napi, 2-án (csütörtökön) utolsó tanítási szünetes munkanapi, 3-án (nagypénteken) munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. 4-én (szombaton) szabadnapi, 5-én (húsvétvasárnap) és 6-án (húsvéthétfőn) munkaszüneti napi rend szerint közlekednek a járatok.

A HÉV-vonalakon szintén ünnepi menetrend lesz érvényben: a H8-as és H9-es vonalakon (gödöllői HÉV) karbantartás miatt a vonatok indulási időpontjai módosulnak, de a hétvégi menetrenddel megegyező kapacitással közlekednek.

A társaság felhívta a figyelmet, hogy a vágányzárakat is úgy ütemezték, hogy az ünnepi forgalmat teljes kapacitással tudják lebonyolítani a legforgalmasabb vonalakon.

A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy lehetőleg előre váltsák meg jegyeiket, amelyet legegyszerűbben a MÁVPlusz applikáción keresztül tehetnek meg. Az applikációt használva 15 százalékos okoskedvezményt biztosítanak minden belföldi vonat- és buszjegyre, kerékpárjegyre valamint helyjegyre.

Trump elérte legfőbb célját, Irán hajlandó befejezni a háborút – Híreink az iráni konfliktusról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, és olajszivárgás sem történt. Dubaj városát is támadta Irán: rakétákat lőtt ki rá, több robbanást is lehetett hallani. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter keddi tájékoztatójában azt mondta, Donald Trump amerikai elnök megállapodást akar kötni Iránnal, de ha a perzsa állam ebbe nem megy bele, még intenzívebb háború jön. Az esti órákban Irán elnöke kijelentette, hogy országa kész befejezni a háborút, amennyiben elegendő garanciát kap. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Forradalmi újítást tesztelnek az egészségügyben: ez lehet a csodafegyver a végeláthatatlan várólisták ellen

A kórházi program mellett egy 800 ezer font keretösszegű mesterségesintelligencia-képzési pályázati alapot is létrehoztak.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

