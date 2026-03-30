Kávébab, darált kávé és kész kávé egy képen.
Nyitókép: Getty Images/EyeEm Mobile GmbH

Budapest lesz a kávékedvelők Mekkája, vagy inkább mokkája

Csúcsminőségű kávék, professzionális és otthoni kávégépek, matcha brunch, DJ és olasz bárgitáros: ismét jön Magyarország legnagyobb kávés rendezvénye, a KávéBár Bazár, ahol a kávé mellett számos izgalmas program is helyet kap. 2026. március 28-29-én új helyszínen, a Groupama Aréna csupa üveg rendezvényterében kóstolgathatjuk korlátlan mennyiségben a világ kiemelkedő termőhelyeiről érkező kávékat.

De nem csupán a kávéról szól a hónap utolsó hétvégéje: izgalmas alkoholmentes koktélok, matchák, az italvilág alkoholmentes újdonságai is terítékre kerülnek – írja az Index.

Mit lép a kávévilág a matcha-őrületre, és meddig nevezhetjük kávéháznak azt a helyet, ahol már rengeteg más italból is választhat a vendég? Hogyan változik a világ ízlése, a trendek vagy a megszokás motivál-e inkább, mit jelent a kávé olasz neoreneszánsza, és milyen tapasztalatokkal gazdagodunk egy kávéfarmon Etiópiától Costa Ricáig. Ezek a témák és a kávé(házi) világ számos más érdekes aspektusa kerül elő az idei eseményen, de a panelbeszélgetések és előadások mellett számos kísérőprogramra is érdemes figyelni – akár pohárral a kézben.

Pörkölőbajnokság és csokoládékurzus

Idén a szakmabeliek mérettethetik meg magukat az eseményen, akár pörkölőként, akár brewing technikával. Szombaton és vasárnap is izgalmas versenyre számíthatunk, és mindkét esetben brüsszeli utazással jutalmazzák a nyertest, hiszen idén júniusban a belga főváros ad otthont a World of Coffee nemzetközi kávés seregszemlének.

A matcha-mánia itthon is jelen van, a KávéBár Bazáron pedig jeges és ízesített latte verziókat is megkóstolhatnak a látogatók. Sőt, mindkét nap brunch várja a korán érkezőket – a matcha latték mellé péksütemények is érkeznek, a hangulatot pedig a DJ BrewFiesta csapata pörgeti fel.

Az idei Bazárról sem hiányozhatnak a vezetett kóstolók,

ahol gin és whisky ízpárosítások és alkoholmentes italkülönlegességek kerülnek terítékre. A Groupama Catering pedig az egész napos büféről gondoskodik, a stadion külső teraszán hot-dog pult, grillbár és tésztabár üzemel.

Az olasz kávé új értelmezést kap az Ottanta Venti standján, ahol mindkét nap Giuliano Foresta ad minikoncertet. Dél-olasz hangulat, espresso koktélok és igazi dolce vita életérzés akár egy kis bean to bar csokoládéval megspékelve a vezetett csokoládékurzuson.

Megtalálhatták Donald Trump utódját

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából" világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - nagyon súlyos fertőzés lehet a vége

Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

In an interview with the Financial Times, the US president says he wants to "take" Iran's oil but adds a deal could be reached "fairly quickly".

2026. március 30. 06:12
Az egyik legnagyobb magyar bank ügyfeleire vadásznak
2026. március 30. 05:47
Mától nagy változás jön a balatoni vonatközlekedésben
