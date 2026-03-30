Budapest lesz a kávékedvelők Mekkája, vagy inkább mokkája

De nem csupán a kávéról szól a hónap utolsó hétvégéje: izgalmas alkoholmentes koktélok, matchák, az italvilág alkoholmentes újdonságai is terítékre kerülnek – írja az Index.

Mit lép a kávévilág a matcha-őrületre, és meddig nevezhetjük kávéháznak azt a helyet, ahol már rengeteg más italból is választhat a vendég? Hogyan változik a világ ízlése, a trendek vagy a megszokás motivál-e inkább, mit jelent a kávé olasz neoreneszánsza, és milyen tapasztalatokkal gazdagodunk egy kávéfarmon Etiópiától Costa Ricáig. Ezek a témák és a kávé(házi) világ számos más érdekes aspektusa kerül elő az idei eseményen, de a panelbeszélgetések és előadások mellett számos kísérőprogramra is érdemes figyelni – akár pohárral a kézben.

Pörkölőbajnokság és csokoládékurzus

Idén a szakmabeliek mérettethetik meg magukat az eseményen, akár pörkölőként, akár brewing technikával. Szombaton és vasárnap is izgalmas versenyre számíthatunk, és mindkét esetben brüsszeli utazással jutalmazzák a nyertest, hiszen idén júniusban a belga főváros ad otthont a World of Coffee nemzetközi kávés seregszemlének.

A matcha-mánia itthon is jelen van, a KávéBár Bazáron pedig jeges és ízesített latte verziókat is megkóstolhatnak a látogatók. Sőt, mindkét nap brunch várja a korán érkezőket – a matcha latték mellé péksütemények is érkeznek, a hangulatot pedig a DJ BrewFiesta csapata pörgeti fel.

Az idei Bazárról sem hiányozhatnak a vezetett kóstolók,

ahol gin és whisky ízpárosítások és alkoholmentes italkülönlegességek kerülnek terítékre. A Groupama Catering pedig az egész napos büféről gondoskodik, a stadion külső teraszán hot-dog pult, grillbár és tésztabár üzemel.

Az olasz kávé új értelmezést kap az Ottanta Venti standján, ahol mindkét nap Giuliano Foresta ad minikoncertet. Dél-olasz hangulat, espresso koktélok és igazi dolce vita életérzés akár egy kis bean to bar csokoládéval megspékelve a vezetett csokoládékurzuson.