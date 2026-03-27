2026. március 27. péntek Hajnalka
Bahart Balaton hajó
Nyitókép: Bahart

Idén 180. szezonját kezdi a Bahart, e szám körül forog majd a társaság egész éve

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A Bahart idén már a 180. szezonját kezdi. Március végén elindul a személyhajózási forgalom. Intenzívebb menetrenddel készülnek már a tavaszi szünetre is – erről beszélt az InfoRádiónak a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, Veigl Gábor. Kiemelte: idén tavasszal megújul a fonyódi kikötő, a felújított Jókai nosztalgiahajó is üzemelni fog, a családi jegyek pedig tovább csökkennek.

A Bahart idén már a 180. szezonját kezdi meg. A különböző programok, a különböző játékok és díjak a 180-as szám körül forognak majd – mondta az InfoRádiónak a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója. Weigl Gábor hangsúlyozta, a kompokon szállított utasszám közel másfél millióra nőtt.

„A személyhajók utasszáma az új katamaránok érkezésével két év alatt közel 25 százalékot növekedett, úgyhogy rendkívül elégedettek vagyunk ezzel a folyamattal” – jelentette ki a vezérigazgató. Mint mondta, véleménye szerint az új hajókkal elindult fejlesztések, kikötőfelújítások mind azt mutatják, hogy a vállalat jó úton jár. Megújult a balatonfüredi kikötő, idén tavasszal elkészül a fonyódi is, és a sor a révek fejlesztésével folytatódik majd – sorolta.

A hagyományokhoz híven március végén elindul a személyhajózási forgalom is. A kompok már most is 30 percenként közlekednek,

és a Bahart már a tavaszi szünetre is egy intenzívebb menetrenddel készül – jelentette ki a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a sétahajók és a menetrend szerinti járatok is elérik a kiemelt desztinációkat.

Veigl Gábor elárulta, a következő nagyobb etap május elsejével indul majd el, és

az idei szezonban szolgálatba áll a felújított Jókai hajó, amit először Siófokon, majd pedig Balatonfüreden lehet megcsodálni.

Hamarosan a megújult fonyódi kikötőt is birtokba vehetik az utazók, valamint a települések közötti hajókra, sétahajókra váltható családi jegyek árai is csökkentek a tavalyi évhez képest – emelte ki.

A legnépszerűbb szolgáltatás továbbra is a kompszolgáltatás, mintegy másfél millió utassal, félmillió gépjárművel és 150 ezer kerékpárral, ezt követik a különböző települések között közlekedő személyhajók. A legnépszerűbb tavaly a fonyód-badacsonyi átkelés volt 260 ezer utassal – tette hozzá a Bahart Zrt. vezérigazgatója.

Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. Mint fogalmazott, újabb válságok előtt áll a világ, és ilyenkor biztos kezű vezetőre van szükség, ezért még nem jött el a tiszások ideje. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek" – fogalmazott.
 

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Ezen szorong egyre több cégvezető: lépni vagy még várni az AI-val?

Miközben egyes cégek már konkrét üzleti folyamatokba építik be az AI-t és az automatizációt, mások még mindig alapvető digitalizációs lépésekkel küzdenek. A Portfolio és az MKIK Tőkealapkezelő kutatása azt vizsgálja, valójában hol tartanak a magyar kis- és középvállalkozások ebben az átalakulásban. Töltsd ki a kérdőívet, csak 5 perc!

Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!

Egy igazi horgásznak - vagy annak, aki horgászvizsgára készül - ismernie kell a jelenlegi szabályokat, kifogható halfajokat, a különböző horgásztechnikákat.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

