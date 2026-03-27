Idén 180. szezonját kezdi a Bahart, e szám körül forog majd a társaság egész éve

A Bahart idén már a 180. szezonját kezdi meg. A különböző programok, a különböző játékok és díjak a 180-as szám körül forognak majd – mondta az InfoRádiónak a Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója. Weigl Gábor hangsúlyozta, a kompokon szállított utasszám közel másfél millióra nőtt.

„A személyhajók utasszáma az új katamaránok érkezésével két év alatt közel 25 százalékot növekedett, úgyhogy rendkívül elégedettek vagyunk ezzel a folyamattal” – jelentette ki a vezérigazgató. Mint mondta, véleménye szerint az új hajókkal elindult fejlesztések, kikötőfelújítások mind azt mutatják, hogy a vállalat jó úton jár. Megújult a balatonfüredi kikötő, idén tavasszal elkészül a fonyódi is, és a sor a révek fejlesztésével folytatódik majd – sorolta.

A hagyományokhoz híven március végén elindul a személyhajózási forgalom is. A kompok már most is 30 percenként közlekednek,

és a Bahart már a tavaszi szünetre is egy intenzívebb menetrenddel készül – jelentette ki a vezérigazgató, hozzátéve, hogy a sétahajók és a menetrend szerinti járatok is elérik a kiemelt desztinációkat.

Veigl Gábor elárulta, a következő nagyobb etap május elsejével indul majd el, és

az idei szezonban szolgálatba áll a felújított Jókai hajó, amit először Siófokon, majd pedig Balatonfüreden lehet megcsodálni.

Hamarosan a megújult fonyódi kikötőt is birtokba vehetik az utazók, valamint a települések közötti hajókra, sétahajókra váltható családi jegyek árai is csökkentek a tavalyi évhez képest – emelte ki.

A legnépszerűbb szolgáltatás továbbra is a kompszolgáltatás, mintegy másfél millió utassal, félmillió gépjárművel és 150 ezer kerékpárral, ezt követik a különböző települések között közlekedő személyhajók. A legnépszerűbb tavaly a fonyód-badacsonyi átkelés volt 260 ezer utassal – tette hozzá a Bahart Zrt. vezérigazgatója.