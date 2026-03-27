2026. március 27. péntek Hajnalka
fotó: dkp.hu
Nyitókép: dkp.hu

DK: „a mi hazánkosok fideszes gyerekek”

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A kormányváltás egyetlen garanciájakért állítja be magát a Demokratikus Koalíció a választási kampány utolsó szakaszában.

A Demokratikus Koalíció mostanra teljesen alárendelte a kampányát annak az üzenetnek, hogy be kell kerülniük az Országgyűlésbe, különben a Fidesz a Mi Hazánk segítségével akkor is hatalmon marad, ha a kormánypártoknak kevesebb szavazatuk lesz, mint a Tiszának. A DK ennek érdekében harcba küldte azt a jelöltjét, aki korábbi pártjából, a Jobbikból ismeri a jelenlegi mi hazánkosokat.

„Igazam van akkor, amikor azt mondom, hogy ezzel a rendszerrel szemben össze kell fogni” – fogalmazott Jakab Péter. „Nemcsak azért, mert rendszerváltást akarok és fékeket és ellensúlyokat, hanem azért is, mert Magyar Péter egyedül nem fog tudni mindenkit elvinni a szavazófülkébe. Azért ízlelgessük, hogy a Fidesz nyilván ott lesz a parlamentben. Azt beszélik, hogy a Mi Hazánk is ott lesz. Ismerem a mi hazánkosokat, sajnos vagy nem sajnos egy bölcsőből jöttünk, ezek fideszes gyerekek. A nap végén olyan szépen össze fognak fogni. A Tisza kivel fog összefogni a parlamentben?”

Közben Dobrev Klára, a DK elnöke és listavezetője igyekszik fenntartani azt a kampányüzenetet is, hogy ők lehetnének az egyetlen baloldali párt az Országgyűlésben.

„Hajlamosak azt mondani, hogy nincsen jobb és baloldal. De van. Tehát aki egyszer belenézett mondjuk annak a nyugdíjasnak a szemébe, akinek nem adtak tisztességes vállprotézist azért, mert 60 év feletti, vagy a betanított munkáséba, akit 56 évesen elküldtek egy nagyatádi gyárból végkielégítés és utolsó fizetés nélkül úgy, hogy esélye sincs pénzt találni, és van két kamasz gyereke, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy ha nincs itt egy erőteljesebb baloldali politikai hatás, akkor ez az ország egy iszonyúan igazságtalan ország maradni. És azok a hatalmaskodók, nemcsak a politikaiak, hanem a gazdasági hatalmaskodók is, itt fognak maradni a nyakunkon.”

A DK arra az állításra is reagált, hogy a Tisza adatszivárgási botránya mögött a titkosszolgálat állhat. Erről Rónai Sándor országgyűlési képviselő beszélt:

„A Demokratikus Koalíció azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól a titkosszolgálati botránnyal kapcsolatban, 2026-ra és 2022-re egyaránt vonatkozóan. Igaz-e, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal egy speciális műveleti egysége pártpolitikai célokat szolgál és ellenzéki pártokat próbál bedönteni? Ha ez igaz, akkor ki adott nekik erre parancsot, és miért nincs még bilincsben? Igaz-e, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal egy speciális műveleti egysége már 2022-ben is az ellenzéki összefogás ellen dolgozott? Ha ez igaz, akkor kiket figyeltek meg 2022-ben, milyen bűncselekményeket követtek el a hatpárti ellenzék ellen, és pontosan mit akartak elérni ezzel?”

A DK a kampányfinisre fordulva azt is ígéri, hogy ha bejutnak a parlamentbe és lesz kormányváltás, akkor ki fognak harcolni egy állami bérlakásprogramot.

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”
Péntek délután Veszprémben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, aki este még Győrben is tart fórumot. „Az ukránok érdekében ki akarják zsebelni Magyarországot. A Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás. Tele vagyunk kémkedési ügyekkel, ennek véget kell vetni, és ha a választásokat megnyertük, vasszigorral fogunk véget vetni ennek” – fogalmazott. Cikkünk frissül!
 

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek a 2026-os országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Totális a tél Nyugat-Magyarországon – képek és videók

Havas képek és videók a nyugati határ közeléből. A hőmérséklet mínusz 2 fok volt kora délután, de a hőérzet az erős szél miatt mínusz 10 fok körül alakult.
 

Szolgáltatási vészhelyzet Szombathelyen, több ezer lakásban nincs fűtés, meleg víz vagy áram

Több magyar hegycsúcsot is közel húszcentis hótakaró fedett be péntekre – videó

A vihar kiütötte a MÁV-ot a Balaton felé

Elfoglalt a katasztrófavédelem a viharos szél miatt

Közel 106 kilométeres szelet hozott a hidegbetörés

Ítéletidő Vasban, és még nincs vége

Tombol a vihar Horvátországban, félelmetes felvételek érkeztek

Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
Lendületet vett a forint – a közel-keleti háborús hírek hoztak fordulatot

Lendületet vett a forint – a közel-keleti háborús hírek hoztak fordulatot

Péntek is a háborús kockázatokból, az energiaárakból és a kamatvárakozások átárazódásából összeálló nemzetközi környezet mozgatja a devizapiacokat. A befektetők most azt mérlegelik, hogy a közel-keleti konfliktus elhúzódása mennyiben erősíti tovább a dollárt, milyen pályára kényszerítheti a jegybankokat. A forinton egyre nő a nyomás, a magyar deviza jelentősen gyengült kora délutánig, majd a háborús feszülségek enyhüléséről szóló hírekre elkezdett visszakapaszkodni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss hírek jöttek a koronavírus terjedéséről: ezt közölte az NNGYK az örökítőanyagról

Friss hírek jöttek a koronavírus terjedéséről: ezt közölte az NNGYK az örökítőanyagról

A hivatalos adatok alapján a közeljövőben nem kell tartani a koronavírus-fertőzések megugrásától.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

