DK: „a mi hazánkosok fideszes gyerekek”

A Demokratikus Koalíció mostanra teljesen alárendelte a kampányát annak az üzenetnek, hogy be kell kerülniük az Országgyűlésbe, különben a Fidesz a Mi Hazánk segítségével akkor is hatalmon marad, ha a kormánypártoknak kevesebb szavazatuk lesz, mint a Tiszának. A DK ennek érdekében harcba küldte azt a jelöltjét, aki korábbi pártjából, a Jobbikból ismeri a jelenlegi mi hazánkosokat.

„Igazam van akkor, amikor azt mondom, hogy ezzel a rendszerrel szemben össze kell fogni” – fogalmazott Jakab Péter. „Nemcsak azért, mert rendszerváltást akarok és fékeket és ellensúlyokat, hanem azért is, mert Magyar Péter egyedül nem fog tudni mindenkit elvinni a szavazófülkébe. Azért ízlelgessük, hogy a Fidesz nyilván ott lesz a parlamentben. Azt beszélik, hogy a Mi Hazánk is ott lesz. Ismerem a mi hazánkosokat, sajnos vagy nem sajnos egy bölcsőből jöttünk, ezek fideszes gyerekek. A nap végén olyan szépen össze fognak fogni. A Tisza kivel fog összefogni a parlamentben?”

Közben Dobrev Klára, a DK elnöke és listavezetője igyekszik fenntartani azt a kampányüzenetet is, hogy ők lehetnének az egyetlen baloldali párt az Országgyűlésben.

„Hajlamosak azt mondani, hogy nincsen jobb és baloldal. De van. Tehát aki egyszer belenézett mondjuk annak a nyugdíjasnak a szemébe, akinek nem adtak tisztességes vállprotézist azért, mert 60 év feletti, vagy a betanított munkáséba, akit 56 évesen elküldtek egy nagyatádi gyárból végkielégítés és utolsó fizetés nélkül úgy, hogy esélye sincs pénzt találni, és van két kamasz gyereke, az pontosan tudja, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy ha nincs itt egy erőteljesebb baloldali politikai hatás, akkor ez az ország egy iszonyúan igazságtalan ország maradni. És azok a hatalmaskodók, nemcsak a politikaiak, hanem a gazdasági hatalmaskodók is, itt fognak maradni a nyakunkon.”

A DK arra az állításra is reagált, hogy a Tisza adatszivárgási botránya mögött a titkosszolgálat állhat. Erről Rónai Sándor országgyűlési képviselő beszélt:

„A Demokratikus Koalíció azonnali válaszokat követel Orbán Viktortól a titkosszolgálati botránnyal kapcsolatban, 2026-ra és 2022-re egyaránt vonatkozóan. Igaz-e, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal egy speciális műveleti egysége pártpolitikai célokat szolgál és ellenzéki pártokat próbál bedönteni? Ha ez igaz, akkor ki adott nekik erre parancsot, és miért nincs még bilincsben? Igaz-e, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal egy speciális műveleti egysége már 2022-ben is az ellenzéki összefogás ellen dolgozott? Ha ez igaz, akkor kiket figyeltek meg 2022-ben, milyen bűncselekményeket követtek el a hatpárti ellenzék ellen, és pontosan mit akartak elérni ezzel?”

A DK a kampányfinisre fordulva azt is ígéri, hogy ha bejutnak a parlamentbe és lesz kormányváltás, akkor ki fognak harcolni egy állami bérlakásprogramot.