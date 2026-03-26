Levegő Munkacsoport: percről percre változik a fővárosi levegő minősége

Budán és a belvárosban kiváló, illetve jó, míg Pest többi részén megfelelő, vagy szennyezett volt a levegő szerda délután.

„A mérések alapján percenként változik a levegő minősége attól függően, hogy felerősödik vagy éppen elgyengül a szél, tehát a légmozgások nagyban befolyásolják az eredményeket” – mondta az InfoRádióban Szegő Judit, a Levegő Munkacsoport projektvezetője.

Hozzátette, amikor szélcsendesebb az idő, hűvösebb van és az emberek befűtenek reggel és este, a közlekedés viszont pörög, az még szinte télies levegőminőséget eredményez nem csak a városokban, hanem akár a falvakban is, főként a fűtés miatt. De

„ha szabadtéren sétálunk és az érzékszerveinkkel érezzük a szennyezést, az sokkal pontosabb eredmény, mint a mérőállomásoké”

– jegyezte meg. A Levegő Munkacsoport az elmúlt évtizedekben számos javaslatot tett a szennyezés csökkentése érdekében, és volt, amelyiket figyelembe is vették a városvezetők. A projektvezető elmondta, a dugódíj ötlete ugyan még nincs teljesen elvetve, de az alacsony kibocsátású övezetek bevezetése nagyon apránként ugyan, de mintha haladna.

Szegő Judit szerint a járművek legszennyezőbb 10 százalékát kellene kitiltani a városból, esetleg konszolidációs pontok beiktatásával, mert a gépek ezen kis csoportja adja a városok közlekedési eredetű légszennyezésének 60-70 százalékát.

A fővárosban és az agglomerációban élők szervezetét a légszennyezettség mellett a ciprus és tiszafafélék, valamint a nyárfa és a juhar magas pollentartalma is megterheli.