Ketyeg az óra: egy hét, és lejár a külképviseleti szavazás és az átjelentkezés kérelmezésének határideje

Még egy hétig, jövő csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást az országgyűlési választásra. A látássérültek Braille-szavazósablont igényelhetnek még egy hétig.

Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján, április 12-én külföldön tartózkodnak és a 151 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a Nemzeti Választási Irodától (NVI) kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A határidő jogvesztő. A kérelem benyújtható elektronikus úton, vagy személyesen illetve kézbesítési meghatalmazottal eljuttatható bármely helyi választási irodába (polgármesteri hivatalba).

Eddig több mint 67 ezren jelezték, hogy külföldön akarnak szavazni, négy évvel ezelőtt egy héttel a határidő lejárta előtt 45 ezren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben, ahol a szavazás napján végül 65 ezren voltak.

A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, valamint a pártlistás vagy – nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében – nemzetiségi listás szavazólapon voksolhat. A szavazólapok megegyeznek a magyarországi szavazás szavazólapjaival.

Lehetőség van arra is, hogy a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár április 2-ig megváltoztassa külföldi szavazásának helyszínét. Akit már felvettek a külképviseleti névjegyzékbe, az április 8-ig kérheti, hogy vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

Az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon, szombaton tartják a voksolást. A külképviseleti szavazás idejéről és pontos helyszíneiről a www.valasztas.hu oldalon lehet tájékozódni.

Ugyancsak jövő csütörtök 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket egy másik településre azok a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik április 12-én Magyarországon, de a lakcímük szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodnak. Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia választójoga gyakorlásához. Emellett annak lehetőségét is biztosítja az átjelentkezés, hogy egy mozgásában korlátozott választó akkor is szavazhasson, ha nem otthon, hanem például kórházban van vagy fogvatartott.

Eddig több mint 145 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön akarnak szavazni; négy évvel ezelőtt a választás előtt hét nappal 77 ezer átjelentkező regisztrált, a határidő lejártáig azonban végül 157 ezer.

A kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia kell annak a településnek (budapesti kerületnek) a megjelölését, ahol a választópolgár szavazni akar. Minden településen csak egy szavazókört jelöltek ki az átjelentkezéssel szavazók részére.

A választó április 9-én 16 óráig elektronikus úton vagy személyesen kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a listás szavazólap mellett a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, a „saját” jelöltjeire szavazhat.

Ha a választópolgár április 2-án 16 óráig átjelentkezés nélkül kér mozgóurnát a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő település vagy szavazókör területére, ebben az esetben a mozgóurna iránti igény egyben átjelentkezési kérelem is.

A látássérült választópolgárok ugyancsak jövő csütörtökig kérhetnek Braille-írással ellátott szavazósablont, amelynek alkalmazása lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot.

A kérelmeket személyesen vagy levélben a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodában, továbbá a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu honlapon és a https://www.magyarorszag.hu/ oldalon lehet benyújtani.