Receptet ír fel egy orovos a betegnek, miközben az egyik kezében gyógyszert tart.
Nyitókép: Getty Images/pcess609

Felmérték az egészségügy helyzetét, és látszik, hol érdemes beavatkozni a létszámhiányok ügyében

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Megjelent a Jelen és a közeljövő az alapellátásban című szakmai dokumentum, amelyen a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara mellett az egészségügyi szakszervezetek is dolgoztak. Az InfoRádió Szabó Erzsébet Gyöngyi háziorvost, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Szakmai Tagozatának ügyvivőjét kérdezte a tanulságokról és a megoldási lehetőségekről.

A kiadvány célja elsősorban az, hogy bemutassuk, hogy napjainkban milyen problémával küzdenek az alapellátók, a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok, illetve az egészségügyi szakdolgozók, és hogy mik azok a problémás területek, amiken ha rövid időn belül nem változtatunk, és amikre rövid időn belül nem fókuszálunk, akkor ahhoz vezetnek, hogy az alapellátás ellehetetlenül – mondta Szabó Erzsébet Gyöngyi háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Szakmai Tagozatának ügyvivője az InfoRádióban.

A kérdésre, hogy mi a legfőbb problémák, azt mondta: „Több téma köré csoportosítottuk a problémafeltárást és a javaslatainkat is.

Az első és legfontosabb talán a humánerőforrás kérdése, az utánpótlás nevelés kérdése az orvosi, mind a szakdolgozói területen,

a finanszírozás kérdése, és a fenntarthatóság, a jelenlegi struktúra fenntarthatóságának kérdése” – mondta a szakember, hozzátéve: „kitértünk a javaslatban a technikai és az infrastrukturális körülmények bemutatására és javaslatot tettünk ezeknek a megoldására is. Illetve sikerült feltérképezni az alapellátás külső környezetét és azokat a kapcsolódó határterületeket, amiknek a megjavítása szintén fontos lehet ahhoz, hogy az alapellátás működőképes legyen. Gondolok itt például a szociális ellátásra, a jogi környezetre, az egyéb társszakmák alapellátáshoz kapcsolódására”.

A cél az, hogy vonzóvá kellene tenni ezt a pályát, hogy minél több orvos akarjon háziorvos lenni, fogorvos lenni, és hogy minél több szakdolgozó akarjon és szeressen az alapellátásban dolgozni, ideértve nemcsak a középfokú végzettségű nővéreket, hanem a felsőfokú végzettséggel rendelkező gyógytornászokat, dietetikusokat, de akár szociális munkásokat is – mondta a szakember.

„Az alapellátásban, ha csak a háziorvosi és a fogorvosi ellátást nézem, igen nagy arányú ma a létszámhiány”

– hangsúlyozta Szabó Erzsébet Gyöngyi, majd a számokat is sorolta:

  • 6450 körüli háziorvosi körzet van, ebből pillanatnyilag betöltetlen 1020 körüli.
  • A fogorvosi praxisokban 250 körüli alapellátó fogorvosi praxis van, ami jelenleg állandó fogorvos nélkül helyettesítéssel kénytelen megoldani a napi feladatait, de ugyanez elmondható a szakdolgozókra is.
  • A háziorvosok átlagéletkora 61 év,
  • a házi gyermekorvosok átlagéletkora 62,5 év,
  • a szakdolgozók átlagéletkora is összességében 50-55 év között van, függően attól, hogy melyik szektorban dolgoznak.

Tehát ez előrevetíti azt, hogy

ha nem találunk gyorsan valamiféle hatékony megoldást, akkor 5-10 éven belül a jelenleg praktizáló háziorvosok 40 százaléka már biztosan nem lesz a rendszerben, és ugyanez igaz a szakdolgozókra is

– tette hozzá.

De egyik napról a másikra aligha lehet csodát tenni.

„A mi javaslatunkban az szerepel, hogy három szakaszban lenne érdemes gondolkodni a problémák megoldásán.

  1. Egy hiperakut szakasznak azonnali, rövidtávú megoldásokkal el kellene érnie azt, hogy legalább a most rendszerben lévők maradjanak benne a rendszerben,
  2. aztán egy nagyjából 5 éves szakaszban, középtávon gondolkozunk abban, hogy elinduljanak azok a folyamatok, amiknek a végeredménye az lenne, hogy
  3. egy nagyjából 10 éves kifutásra a teljes alapellátást akár szerkezetileg is át tudjuk alakítani

úgy, hogy abból hosszú távon egy működőképes és fenntartható rendszer alakuljon ki” – mondta Szabó Erzsébet Gyöngyi háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Szakmai Tagozatának ügyvivője az InfoRádióban.

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
kormányinfó

Három, Ukrajnának kémkedő személy ellen tesz feljelentést a kormány
„Két kémbotrányról beszélünk, mind a kettő a Tisza Párté. Az egyik botrány egy újságíró fedőtevékenységű ügynöké. Ha valaki a Watergate-nél nagyobb botrányt szeretne, ez biztos, hogy nagyobb.” Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számos kérdésre válaszolt titkosszolgálati ügyekkel kapcsolatban, de sok kérdés irányult a benzin, a Mi Hazánk és Ukrajna témájára is.
 

Megvan, mikor jöhet Budapestre J.D. Vance amerikai alelnök

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

A katari állami energiavállalat vis maiorra hivatkozva felfüggeszti egyes hosszú távú cseppfolyósított földgázszállítási szerződéseit több európai és ázsiai partnerrel, miután egy iráni rakétatámadás súlyos károkat okozott létesítményeiben. A fejlemény várhatóan tovább szűkíti a globális LNG-kínálatot. A lehetséges következményekről Deák András energiapolitikai szakértő beszélt az InfoRádióban.
 

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

VIDEÓ
Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
Hiba miatt szünetel a közlekedés az egyik legforgalmasabb vasútvonal egy szakaszán

Hiba miatt szünetel a közlekedés az egyik legforgalmasabb vasútvonal egy szakaszán

Hosszabb menetidőre, pótlóbuszos közlekedésre és többszöri átszállásra lehet számítani a Győr-Budapest vasúti fővonalon -  írja a MÁV közleményében.

Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

Hatalmas változás élesedik a hazai patikákban: erre sok magyar beteg már régóta várhatott

A gyógyszerész kizárólag a patikában személyesen megjelenő beteg, vagy annak törvényes képviselője számára állíthat ki vényt.

Israel says it has killed Iran's navy chief overseeing Strait of Hormuz blockade

Israel says it has killed Iran's navy chief overseeing Strait of Hormuz blockade

The strait, one of the world's busiest oil shipping channels, has been effectively blocked by Iran since the outbreak of the war last month.

