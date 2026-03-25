Elindult a visszaszámlálás: itt a lehetőség módosítani a megjelölt középiskolák sorrendjén

Március 20-ig valamennyi középiskola nyilvánosságra hozta a felvételi jegyzékét, a hat és nyolcadikosok tájékozódhattak arról, hány pontot értek el a felvételin. Március 25-e és 27-e között pedig még utoljára módosíthatják a megjelölt iskolák sorrendjét – ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt. Ezt a KIFIR, azaz a Középfokú felvételi információs rendszer elektronikus adatlapkitöltő programjában tehetik meg.

„Előfordulhat, hogy egy tanuló azt látja, hogy egy adott iskolában, tanulmányi területen nagyon hátul szerepel majd a rangsorban, míg egy másik területen jóval előrébb, azaz nagyobb az esélye a bejutásra, így most megváltoztathatja a megjelölt tanulmányi területek sorrendét” – mondta az InfoRádióban Puszter Bernadett, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese.

Kiemelte azonban, hogy

a módosító adatlapon új iskolát nem lehet megjelölni, és korábbiakat törölni sem. Viszont egy adott iskolán belül egy új tanulmányi terület felvétele lehetséges, persze az intézménnyel való egyeztetés során.

A középiskolák április 7-ig kapják meg a hozzájuk jelentkezők listáját. Az intézmények rangsorolják a felvételizőket és megadják az adott tanulmányi területre felvehető tanulók számát, majd az így kialakuló rangsort április 17-ig megküldik az Oktatási Hivatalnak. A hivatal ezt követően egy számítógépes algoritmus segítségével az iskolai rangsor, a tanulók által megadott sorrend és a felvehető létszám alapján megállapítja a végeredményt, és április 27-ig megküldi azt az iskoláknak. Puszter Bernadett leszögezte: abban az esetben, ha egy tanulót több helyre is felvennének magas pontszáma miatt, akkor a saját választása és sorrendje lesz a döntő.

A középiskoláknak május 8-ig kell értesíteni a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezőket és általános iskolájukat.

A döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, amit az érintett iskola fenntartójához kell benyújtani.