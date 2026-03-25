Elindult a visszaszámlálás: itt a lehetőség módosítani a megjelölt középiskolák sorrendjén

Szerdától péntekig módosíthatják a tanulók a középiskolai felvételi eljárásban a jelentkezések sorrendjét. A részletekről Puszter Bernadett, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese beszélt az InfoRádióban.

Március 20-ig valamennyi középiskola nyilvánosságra hozta a felvételi jegyzékét, a hat és nyolcadikosok tájékozódhattak arról, hány pontot értek el a felvételin. Március 25-e és 27-e között pedig még utoljára módosíthatják a megjelölt iskolák sorrendjét – ahogy arról korábban az Infostart is beszámolt. Ezt a KIFIR, azaz a Középfokú felvételi információs rendszer elektronikus adatlapkitöltő programjában tehetik meg.

„Előfordulhat, hogy egy tanuló azt látja, hogy egy adott iskolában, tanulmányi területen nagyon hátul szerepel majd a rangsorban, míg egy másik területen jóval előrébb, azaz nagyobb az esélye a bejutásra, így most megváltoztathatja a megjelölt tanulmányi területek sorrendét” – mondta az InfoRádióban Puszter Bernadett, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese.

Kiemelte azonban, hogy

a módosító adatlapon új iskolát nem lehet megjelölni, és korábbiakat törölni sem. Viszont egy adott iskolán belül egy új tanulmányi terület felvétele lehetséges, persze az intézménnyel való egyeztetés során.

A középiskolák április 7-ig kapják meg a hozzájuk jelentkezők listáját. Az intézmények rangsorolják a felvételizőket és megadják az adott tanulmányi területre felvehető tanulók számát, majd az így kialakuló rangsort április 17-ig megküldik az Oktatási Hivatalnak. A hivatal ezt követően egy számítógépes algoritmus segítségével az iskolai rangsor, a tanulók által megadott sorrend és a felvehető létszám alapján megállapítja a végeredményt, és április 27-ig megküldi azt az iskoláknak. Puszter Bernadett leszögezte: abban az esetben, ha egy tanulót több helyre is felvennének magas pontszáma miatt, akkor a saját választása és sorrendje lesz a döntő.

A középiskoláknak május 8-ig kell értesíteni a felvételről vagy az elutasításról a jelentkezőket és általános iskolájukat.

A döntés ellen jogorvoslattal lehet élni, amit az érintett iskola fenntartójához kell benyújtani.

Dúró Dóra: kitörési pont lehet az Öböl-országokkal való gazdasági kapcsolat
A választásig hátralévő időszakra beszélgetéssorozatot indított az InfoRádió, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezze. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, képviselőjelöltje a Mi Hazánk álláspontját ismertette.
 

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

Kis benzinkutak: adócsökkentés nem lesz, állami támogatás viszont igen

A kormány nem csökkenti a kis benzinkutak kiskereskedelmi adóját, kidolgoznak ugyanakkor egy támogatási rendszert a kiskutak megsegítésére – erről állapodtak meg a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Független Benzinkutak Szövetségének képviselői. Támogatásra azért van szükség, mert az árszabályozás miatt a kis kutaknak vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális hasznuk keletkezik.
 

Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

Akkora pusztítás várható, hogy Brüsszel új stratégiát mutatott be

Az Európai Bizottság új, integrált stratégiát mutatott be az egyre gyakoribb és pusztítóbb erdőtüzek kockázatának kezelésére - közölte a brüsszeli testület szerdán.

Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

Jöhetnek a tárgyalások? Ez a két ország közvetítene Trump és az iráni vezetés között

Az iráni vezetés szerint Washington valójában nem tárgyal senkivel, és a diplomáciai kommunikáció inkább politikai eszköz.

Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

Iran rejects US peace plan as 'excessive' and issues five conditions to end war, state media reports

The list of conditions laid out by an unnamed official include a conclusion to the war "across all fronts", as well as payment of war damages and reparations.

