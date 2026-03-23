Közeleg a határidő: most még módosíthatók a középiskolai felvételi jelentkezések

A középfokú felvételi eljárásban 2026. március 25. és 27. között módosíthatók a felvételi rendszerben korábban jelzett továbbtanulási tervek – írja közleményében az Oktatási Hivatal.

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján a tanulók ebben az időszakban módosíthatják a középfokú felvételi eljárásban eredetileg beadott jelentkezésüket. Megváltoztathatják a megjelölt tanulmányi területek sorrendjét, illetve újakat is megjelölhetnek. Újabb tanulmányi terület csak a tanulói adatlapon már szereplő középiskolában, és csak az iskola erre kijelölt képviselőjével előzetesen egyeztetve jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középiskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Megjelölt tanulmányi terület nem törölhető, illetve korábban nem választott iskolába nem lehet jelentkezni.

Az oktatási hivatal részletes információkat is közölt honlapján az átjelentkezéshez.