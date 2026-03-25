133 milliót dobtak össze a katolikus hívők Kárpátaljáért egyetlen vasárnap alatt – megvan, mire megy a pénz

A háború által sújtott kárpátaljai lakosság megsegítésére szervezett adománygyűjtés eredményeként a hívek és a támogatók példátlan összefogásának köszönhetően jelentős támogatás gyűlt össze – mondta az InfoRádióban Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója.

„A háború kitörésének negyedik évfordulója apropóján indította a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezt a templomi adománygyűjtést, a Katolikus Karitász különböző csatornáin is lehetett csatlakozni. Úgy gondoljuk, hogy négy év elteltével is óriási összefogásnak voltunk újratanulni, hiszen folyamatos volt az elmúlt négy évben is a támogatás Magyarország részéről; az anyaországiak többször összefogtak már a kárpátaljaiak támogatására és és a belső ukrajnai rászorulók segítésére is. Ugyanakkor az, hogy négy év elteltével most újra nagy volumenű összefogást tudtunk indítani, ez nagyon fontos üzenettel is bír, hiszen amellett, hogy 133 millió forintos támogatást gyűlt össze hívők, magánszemélyek, vállalatok, egyházi közösségek adományaiból, ez mindenképpen a remény üzenetét is viszi magával. Nincsenek egyedül, az anyaországiak gondolnak rájuk, velük vannak, és ezt a kinti karitászszervezeteinken keresztül juttatjuk el programszerűen népkonyhák, szociális programok támogatására” – részletezte.

Zagyva Richárd arról is beszélt, hogy az év nagy részében milyen további segítséget tudnak nyújtani a kárpátaljai magyarság számára:

a kinti karitász szervezeteken keresztül folyamatosan kapcsolatban vannak óvodákkal, különböző szociális központokat, ingyenes népkonyhákat is üzemeltetnek, segélyszállítmányokat is célba lehet juttatni így – 700 segélyszállítmány érkezett négy év alatt közvetlen programok: az orvosmissziós csapat is rendszeresen látogatja a kárpátaljai lakosokat, gyermekeket, hogy szűréseket végezzen, segítséget adjon egyéb szociális programok.

A Katolikus Karitász országos igazgatója kiemelte, hogy a magyarok nagylelkű összefogása ismét bizonyította, hogy a nehéz időkben a közösségi szolidaritás kézzelfogható segítséget tud nyújtani a leginkább rászorulóknak.