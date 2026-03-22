2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
A 41. Telekom Vivicittá futófesztivál félmaratoni versenyének mezõnye az id. Antall József rakparton 2026. március 22-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Szoboszlai Dominikkal dőlt meg egy rekord Budapesten vasárnap

Infostart / MTI

Minden eddigi részvételi rekordot megdöntött a hétvégén rendezett 41. Telekom Vivicittá.

A szervezők tájékoztatása szerint több mint 38 ezren neveztek a Margitszigeten megrendezett kétnapos rendezvény versenyszámaira.

A 10 kilométert és a félmaratont is vasárnap rendezték, utóbbi mezőnyét Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó és Kapu Tibor űrhajós indította el – a rajt 34 percen át zajlott a rendkívüli érdeklődés miatt –, kora délután pedig Szoboszlai Dominik nyomta meg a dudát a róla elnevezett exkluzív futam rajtjánál.

Utóbbi távra mindössze 300 szerencsés futó nevezhetett, akik egyedi, Szoboszlai-dizájnnal készült pólót is kaptak. A futam férfi és női győztesét a célba érkezés után a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya várta, aki a befutóérem mellett egy-egy dedikált labdával is megajándékozta őket.

A pontosan 40 éve, 1986-ban útjára indult eseményre idén 1310 hazai településről, valamint öt földrész 111 országából több mint 4000 külföldi futó érkezett Budapestre. A hazai nevezők 40 százaléka vidéki településekről érkezett, a mezőny 54 százalékát nők alkották. 4600 futó élete első versenyére nevezett, a jövő generációját pedig 10 ezer iskolás képviselte – áll a közleményben.

„A 41. Telekom Vivicittá megkérdőjelezhetetlen mérföldkő a verseny négy évtizedes történetében. Ennyi elszánt hőst, a mozgást és az egészséget ünneplő embert még sosem látott a Margitsziget” – idézte a kommüniké Kocsis Árpádot, a rendező Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetőjét.

Orbán Viktor: „a haza jövőjét dühre építeni nem lehet”

Hódmezővásárhelyen folytatta országjárását Orbán Viktor vasárnap. A miniszterelnök a beszédében többek között kitért arra, hogy a választás nem az elmúlt 16 évről vagy Orbán Viktorról szól, hanem arról, hogy mindenki a saját sorsáról dönt.
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Irán víz- és energiaellátási infrastruktúrájában keletkezett súlyos károkról számolt be

Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta többeket megsebesített

Izraeli nukleáris létesítmény városát támadta Irán – videó

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
2026.03.23. hétfő, 18:00
Energiaválság: a kormány lemond az üzemanyagok jövedéki adójának egy részéről Horvátországban

A horvát kormány új intézkedéscsomaggal mérsékli a Közel-Keleten zajló háború miatt emelkedő energiaárak hatását - közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök vasárnap.

Kvíz: Mennyit tudsz Lengyelországról, a lengyel kultúráról, történelemről? Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

A lengyel, magyar - két jó barát, együtt emel kardot, kupát mondás (és ennek számos változata) is mind Magyarországon, mind Lengyelországban széles körben ismert.

Iran says Strait of Hormuz will be 'completely closed' if Trump delivers on threat to strike power plants

President Trump says the US will "obliterate" Iran’s power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

