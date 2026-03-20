A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen résztvevõk Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának szentendrei állomásán, a Fõ téren 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály

Orbán Viktor: a nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes megvédeni a magyarok pénzét

Infostart

Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket – fogalmazott Orbán Viktor az országjárása szentendrei állomásán péntek este. A miniszterelnök kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést.

A Békemenettel megfújták a harci kürtöket, a kampány a végső szakaszába ért – kezdte beszédét Orbán Viktor Szentendrén. „Mikor Egerben voltam, valaki mesélte, hogy az a hír járja, az ellenféllel többé kevésbe pariban vagyunk. Mi többé, ők kevésbé” – fogalmazott. A miniszterelnök azzal folytatta, járt Somogy vármegyében, Hevesben és Fejérben, mindenhol rengeteg a látogató Fidesz rendezvényére.

„Mindenhol mi vagyunk többen, mindenhol reális esélyünk van arra, hogy az előttünk álló parlamenti választást is megnyerjük. Mindenkit mozgósítunk, hogy legyen ott, amikor meg kell hoznunk április 12-én az utódaink sorsát is meghatározó döntésünket” – nyomatékosította.

A kormányfő a részvevőktől azt kérte, szavazzanak Vitályos Eszterre, aki „az elmúlt négy évben remek munkát végzett, Szentendrén nála jobb jelöltet nem tudnak választani”.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint négy nagyon kemény, háborús év van mögöttünk, a háború pedig akkor is mindig blokkolja a gazdaságot, ha nem a mi földünkön zajlik. „Nagyon nehéz négy év során kellett helytállnunk, de nem csak azt oldottuk meg, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, hanem a blokkolt gazdaság ellenére is van néhány dolog, amivel el tud számolni”:

  • megvédik a nyugdíjakat,
  • visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett,
  • megkezdték a 14. havi nyugdíj felépítését is.

A kormány nem feledkezett meg a családokról sem, hiszen megduplázódott a gyermekek után járó családi pótlék és a kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet élveznek – folyttatta a miniszterelnök, kiemelve: „ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő”.

Hozzátette: azt tűzték ki célul, hogy Magyarország olyan ország legyen, ahol azok, akik gyermeket vállalnak, életszínvonalukban nem kerülnek lejjebb, mint azok, akik nem vállalnak. Orbán Viktor bejelentette: a 3 százalékos Otthon Start hitelt kiterjesztik a külhoni fiatalokra is, hogy legyen hova hazajönniük.

A miniszterelnök úgy véli, ezekre a támogatásokra azért van pénz, mert nem engedték, hogy a források Ukrajnába jussanak, Nyugat-Európában azért nincsenek ilyen lehetőségek, mert ott engedték, hogy a források Ukrajnába jussanak. „Először adtak 200 milliárd eurót, most 90 milliárdot, asztalon van egy 800 milliárd dolláros segítség és egy 700 milliárd dolláros fegyverzeti program is Ukrajnának” – sorolta.

„Mindig nemet mondtam arra, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába!” – jegyezte meg a miniszterelnök, aki szerint az a háború nem a mi háborúnk:

„Se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt nem küldünk a háborúba”.

Felelevenítette, hogy amikor Ukrajna bajba került és menekülni kellett sok családnak, Magyarország korlátozás nélkül beengedte őket. „Adtunk fedelet, ételt, munkát, és olyan iskolákat hoztunk létre, ahol a gyerekeik Magyarországon ukrán anyanyelven tanulhatnak. Ők az Ukrajnában élő magyaroktól megtagadják a magyar nyelvű iskola lehetőségét” – mondta a kormányfő, aki szerint azt nem kérheti senki, hogy úgy segítsünk rajtuk, hogy közben tönkretesszük saját magunkat.

Elmondta, Brüsszelben – ahonnan pont péntek délután ért haza – arra próbálták rávenni, álljon be a sorba és támogassa a háborút, Ukrajnát, hogy „adjuk oda a pénzünket és ne sértődjünk meg azon, ha olajblokád alá vesznek bennünket”.

Elrendelni egy országgal szemben az olajblokádot, ahogy azt Zelenszkij tette, nem más, mint főbenjáró bűn. Olyan időkben, amikor az egész világban a közel-keleti válság miatt minden a feje tetején áll az energiapiacon, kétszeres bűn – hangsúlyozta.

„Én megértem az ukránokat, de nem áll módomban elfogadni a pozíciójukat. Ők azt szeretnék, ha minél több országot maguk mellé ránthatnának a háborúba. Ez az ő érdekük. De ez nem a mi érdekünk! Amíg nem adja meg Zelenszkij, ami a miénk, amíg nem engedi át az egyébként kifizetett kőolajunkat, addig semmilyen döntést, ami Ukrajna érdekét szolgálná, nem fogunk támogatni Brüsszelben” – tette hozzá Orbán Viktor, nyomatékosítva, zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem a magyar kormány nem tárgyal.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy 23. alkalommal sérült meg a Barátság kőolajvezeték, ebből 22-szer gond nélkül megjavították, most a választás előtt közvetlen, nem sikerült. Szerinte az ukránok reménye, hogy ukránbarát kormány kerül hatalomra Magyarországon és akkor soha többet nem kell megnyitni a Barátság kőolajvezetéket. A Déli Áramlat gázvezeték ügyében Orbán Viktor elárulta, sikerült kikerülnünk Ukrajnát, azonban ahogy az Északi Áramlatot is felrobbantották, úgy próbálják megtámadni a déli gázvezetékünket is. „Minden másnap vannak ukrán támadások!” – idézi szavait a Mandiner.

Orbán Viktor kiemelte, minden magyarnak tudnia kell: vagy kiállunk a magunk érdeke mellett és nemzeti kormányt választunk, vagy egy ukránbarát kormány odaadja a magyarok pénzét Kijevnek és megszünteti a rezsicsökkentést. „Nem fogjuk megengedni, hogy elvegyék, ami a magyaroké” – húzta alá.

A miniszterelnök kijelentette, nem lát a Fidesz–KDNP szövetségen kívül más pártot, amelynek lenne annyi ereje, képessége és bátorsága, hogy nemet tudjon mondani a következő négy évben a háborúra és kívül tudja tartani azon Magyarországot. „Újítsuk meg a háborúellenes szövetségesünket! A nemzeti összefogás az egyetlen erő, ami képes kívül tartani Magyarországot a háborúból és megvédeni a magyarok pénzét” – zárta beszédét Orbán Viktor.

Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. Reggel óta veszik az olajat, a forint pedig megy utána. Nap közben egészen 395 közelébe ütötték a forintot, a dollár árfolyama pedig 341 forint felett is járt. Este kapaszkodni kezdett a forint, de a jegyzetek még ezzel együtt is bőven a nyitáskor látott szintek felett mozognak.

A cég a megszerzett milliárdokból rendszeresen fizetett a csalásban részt vevő orvosoknak.

Keir Starmer's decision comes after Donald Trump berated his Nato allies as "cowards" for not getting involved in securing the key oil shipping route.

