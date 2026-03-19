Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési idejét

A nemzeti petíció beküldési határidejét március 23-ról április 8-ra módosította a kormány. A kérdőív kitölthető online is, a nemzetipeticio.hu oldalon – derült ki a Kormányinfón, illetve Hidvéghi Balázs Facebook-posztjából.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: a három „életbevágó kérdésben” kérik az emberek véleményét: „akarjuk-e, hogy a magyarok is finanszírozzák a háborút, akarjuk-e, hogy a magyarok pénzéből finanszírozzák Ukrajnát, és akarjuk-e, hogy a rezsi a többszörösére emelkedjen, a benzinár pedig elszálljon csak azért, mert az orosz energia nem tetszik Brüsszelnek és Zelenszkijnek”.

Hangsúlyozta, hogy a kormány válasza mindhárom kérdésre egyértelmű nem, nem fizetünk. „Mi biztonságos, kiszámítható és megfizethető energiát akarunk, nem pedig elvágni a magyar családokat és vállalkozásokat az olcsó energiaforrástól” – emelte ki, hozzátéve, hogy most nem maradhatunk csendben, most ki kell állnunk magunkért, mert ha csendben maradunk, akkor majd mások döntenek helyettünk, és nem fogja őket érdekelni, hogy mennyibe kerül az ő játszmájuk a magyar embereknek.

A Kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő megerősítette, hogy átlépte a másfél milliót a kitöltők száma.