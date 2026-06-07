ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 7. vasárnap Róbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Cropped view of collector knocking on door with hand
Nyitókép: LightFieldStudios/Getty Images

Fittyet hányt a doppingellenőrökre, vége a világsztár sprinter pályafutásának

Infostart / MTI

Tizenkét évre, vagyis gyakorlatilag örökre eltiltották Marvin Bracy-Williams amerikai atlétát, miután harmadszor is megsértette az úgynevezett holléti nyilvántartás szabályát.

Tizenkét évre, vagyis gyakorlatilag örökre eltiltották Marvin Bracy-Williams amerikai atlétát, miután harmadszor is megsértette az úgynevezett holléti nyilvántartás szabályát, vagyis nem volt ott és abban az időpontban, ahol és amikor a doppingellenőrök keresték.

A 100 méteres síkfutás világbajnoki ezüstérmesének felfüggesztését az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynöksége közölte.

A 32 éves sprintert, aki a 2022-es vb-n végzett másodikként egyéniben és a 4x100-as váltó tagjaként is, először tavaly júliusban, majd idén februárban és áprilisban keresték hiába az ellenőrök az előre kötelezően megadott helyen és órában. Az előírások szerint a tesztelés elmulasztása tizenkét hónapon belül három alkalommal ugyanolyan doppingvétségnek számít, mintha pozitív mintát szolgáltatott volna.

Bracy-Williams fegyelmi büntetése 2026. április 1-jétől él.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Fittyet hányt a doppingellenőrökre, vége a világsztár sprinter pályafutásának

dopping

atlétika

sprinter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Elhízik-e a gyerek őszre? Nézzük csak meg az iskolai menüt – int a szakember

A nyári szünetben a gyermekek súlygyarapodásának egyik fő oka nem feltétlenül az édesség, hanem a cukros italok fogyasztása – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Táplálkozástudományi Főosztályának vezetője. Zentai Andrea szerint nyáron lazulnak a napi rutinok, több a nassolás, rendszertelenebbek az étkezések, nő a képernyő előtt töltött idő, és ezek együtt elhízáshoz vezethetnek.
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kemény üzenetet küldött Donald Trump Iránnak

Kemény üzenetet küldött Donald Trump Iránnak

Donald Trump amerikai elnök az NBC News Meet the Press című műsorában egyértelművé tette, hogy Washington mindaddig nem hajlandó feloldani az Irán elleni szankciókat, és nem engedélyezi a befagyasztott iráni eszközök felszabadítását, amíg nem születik megállapodás Teheránnal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bárki beszállhat Elon Musk űrcégébe: brutális kasza várható a kibocsátáskor, de van egy bökkenő

Bárki beszállhat Elon Musk űrcégébe: brutális kasza várható a kibocsátáskor, de van egy bökkenő

A részvénykibocsátás különlegessége, hogy a részvények jelentős részét a lakossági befektetőknek tartják fenn.

BBC
Business Sport Travel Science
Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Vance had blamed Henry Nowak's death on the "mass invasion of migrants" - but Lammy says it "has got nothing to do with mass migration".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 7. 13:44
Magánéleti gondja van a magyar válogatott hátvédnek
2026. június 7. 12:55
Mik meg nem történnek! Mit viszünk az útra, kapitány uram?
×
×