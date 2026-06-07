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Érdeklődők a 92. Ünnepi Könyvhéten a belvárosi Vörösmarty téren a megnyitó napján, 2021. szeptember 2-án.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Gál Katalin: az idei Ünnepi Könyvhét lényegében „a könyvszakma ajándéka az olvasóknak”

InfoRádió

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke a 97. Ünnepi Könyvhét előtt az InfoRádióban arról beszélt, hogy a rendezvény annak ellenére is rekordszámú kiállítóval és programmal várja június 11-től az érdeklődőket, hogy most először egyetlen fillér állami támogatás nélkül kellett megrendezni.

„Rekordszámú kiállítóra számítunk, összesen 204 killáítónk lesz. A két színpadon 104 program lesz összesen a négy nap alatt, ezen kívül az egész Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Duna korzó nagy része is tele lesz a könyvesek standjaival” – mondta az InfoRádióban Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke.

A 97. Ünnei Könyvhét megnyitója június 11-én lesz, délután 4 órakor a Vörösmarty téri nagyszínpadon,

a díszvendég pedig David Szalay Booker-díjas brit-kanadai-magyar író lesz

– mondta az egyesület elnöke, hozzátéve, hogy az említett díj a legrangosabb brit irodalmi kitüntetés, amit valaki elérhet.

Azzal kapcsolatban, hogy lesznek-e olyan címek, amiknek a megjelenését kifejezetten az Ünnepi Könyvhétre időzítették, Gál Katalin azt mondta, hogy a dolog nem ilyen egyszerű, de mivel ez a 97. ilyen esemény, így valószínűleg készülnek rá a kiadók. A rendezvény ünnepi könyvjegyzékébe több mint 500 olyan mű került be, amik május 1-je és június 11-e között kerülnek a boltok polcaira.

Gál Katalin arról is beszélt, hogy a dedikálás fontossága mejdhogynem magyar „specialitás”, az írók és az olvasók is nagyon szeretik az alkalmakat, amikor személyesen találkozhatnak. Sokan nem egyszerűen csak dedikáltatják a könyvet, hanem névre szólóan kérik, és ilyenkor mindig van egy rövid párbeszéd is a rajongó és az alkotó között. Kiemelte, hogy

idén a 300-at közelíti a dedikálások száma az Ünnepi Könyvhéten, várhatóan hatalmas érdeklődés mellett.

Eközben folyamatosak lesznek a színpadokon a könyvbemutatók, beszélgetések, találkozók, amik rendszeresen megtöltik a nézőteret – mondta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke. Hozzátette, a Duna korzón is hasonló tömeg várható, ahol egy külön szekció lesz a gyerekkönyveseknek. Hangsúlyozta: nekik is lesz egy saját színpaduk, ahol az ifjabb korosztályt igyekeznek majd ellátni „munícióval”, érdekességekkel, zenei fellépőkkel, bábjátékkal, előadásokkal. Emellett kézműves foglalkozások is várják majd a kicsiket.

Mindezek ellenére Gál Katalin leszögezte, hogy nagyon nehéz idők állnak a rendezvény mögött és előtt is. A könyvszakmának évek óta nincs államigazgatási partnere, akivel bármiről is egyeztetni lehetne, ezért úgy fogalmazott, hogy

„az idei Ünnepi Könyvhét a könyvesek ajándéka az olvasóknak”.

Az elnök az Indexnek adott interjújában elmondta, hogy ez az első alkalom a rendezvény történetében, amikor nulla forint állami támogatással kellett megrendezni, kizárólag a könyvszakma szereplőinek köszönhetően jött össze. Az energiaellátás megszervezésével is problémák adódtak, az is felvetődött, hogy aggregátorokkal lesz biztosítva az áram a pénztárgépekhez.

Gál Katalin arról is beszélt, hogy a kulturális kormányzat és a potenciális támogatók részéről teljes közöny övezi a rendezvényt, a minisztériumi asztalokon egy éve megválaszolatlan. Mint mondta, a Szerencsejáték Zrt. még a tavalyi dátumot sem javította át az elutasító levelében.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke az InfoRádióban arról is beszélt, hogy minden évben írnak minden városnak, hogy csatlakozzanak a rendezvényhez, idén 40 település döntött úgy, hogy részt vesz, és a budapestivel egy időben szintén könyvheti rendezvényt tartanak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.

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Kezdőlap    Kultúra    Gál Katalin: az idei Ünnepi Könyvhét lényegében „a könyvszakma ajándéka az olvasóknak”

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