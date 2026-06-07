Ismét a várba vonulnak az ellenzéki tüntetők

Az mno.hu szerint a demonstráció ötlete azt követően fogalmazódott meg, hogy a Tisza Párt elnöke ultimátumot adott több állami tisztségviselőnek, május 31-ig követelve lemondásukat.

Mivel a vezetők hivatalukban maradtak, Magyar Péter bejelentette, hogy az Alaptörvény módosításával indítanak eljárást Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítására.

Az érintett állami intézmények vezetői jelezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kitöltik, az államfő pedig a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte a kialakult helyzetben. Az eseményt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította közösségi oldalán.

A rendezvényen beszédet mond Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina.

Szabó László főszervező hangsúlyozta, az állami tisztségek mandátumának választási ciklusokon túlmutató jellege biztosítja a stabilitást. Figyelmeztetett: ha a politika nyomásgyakorlással lemondásra kényszeríthetné a közjogi méltóságokat, az veszélyes precedenst teremtene a jövőbeni kormányok számára is.

Hack Péter jogászprofesszor szerint a kormányfő részéről nem hangoztak el megalapozott közjogi érvek az elmozdítás mellett. Rámutatott, hogy az államfő választása 1990 óta ugyanazon szabályok szerint történt, és bár egy új parlamenti többség technikailag módosíthatja a szabályokat, az idő előtti politikai elmozdítás súlyos és hosszú távú károkat okoz a jogállami normákban.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász emlékeztetett, hogy politikai nyomásgyakorlásra volt már példa a magyar történelemben – 1992-ben Göncz Árpádot is lemondásra szólították fel a Kossuth téren –, azonban a közjogi kereteket a társadalmi nyomás sem írhatja felül, a megbízatás csak törvényes eljárással szűnhet meg.

A Magyar Péter által lemondásra felszólított állami vezetők listája