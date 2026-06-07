ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.25
usd:
308.28
bux:
133670.96
2026. június 7. vasárnap Róbert
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A köztársasági elnök hivatala, a Sándor-palota épülete 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ismét a várba vonulnak az ellenzéki tüntetők

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Újabb jobboldali demonstrációt tartanak a fővárosban. A Sándor-palota előtt rendeznek szimpátiatüntetést azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter miniszterelnök követeli.

Az mno.hu szerint a demonstráció ötlete azt követően fogalmazódott meg, hogy a Tisza Párt elnöke ultimátumot adott több állami tisztségviselőnek, május 31-ig követelve lemondásukat.

Mivel a vezetők hivatalukban maradtak, Magyar Péter bejelentette, hogy az Alaptörvény módosításával indítanak eljárást Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítására.

Az érintett állami intézmények vezetői jelezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kitöltik, az államfő pedig a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte a kialakult helyzetben. Az eseményt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is támogatásáról biztosította közösségi oldalán.

A rendezvényen beszédet mond Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina.

Szabó László főszervező hangsúlyozta, az állami tisztségek mandátumának választási ciklusokon túlmutató jellege biztosítja a stabilitást. Figyelmeztetett: ha a politika nyomásgyakorlással lemondásra kényszeríthetné a közjogi méltóságokat, az veszélyes precedenst teremtene a jövőbeni kormányok számára is.

Hack Péter jogászprofesszor szerint a kormányfő részéről nem hangoztak el megalapozott közjogi érvek az elmozdítás mellett. Rámutatott, hogy az államfő választása 1990 óta ugyanazon szabályok szerint történt, és bár egy új parlamenti többség technikailag módosíthatja a szabályokat, az idő előtti politikai elmozdítás súlyos és hosszú távú károkat okoz a jogállami normákban.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász emlékeztetett, hogy politikai nyomásgyakorlásra volt már példa a magyar történelemben – 1992-ben Göncz Árpádot is lemondásra szólították fel a Kossuth téren –, azonban a közjogi kereteket a társadalmi nyomás sem írhatja felül, a megbízatás csak törvényes eljárással szűnhet meg.

A Magyar Péter által lemondásra felszólított állami vezetők listája

  • Sulyok Tamás – köztársasági elnök
  • Varga Zs. András – a Kúria elnöke
  • Nagy Gábor Bálint – legfőbb ügyész
  • Windisch László – az Állami Számvevőszék elnöke
  • Koltay András – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
  • Polt Péter – az Alkotmánybíróság elnöke
  • Rigó Csaba Balázs – a Gazdasági Versenyhivatal elnöke
  • Péterfalvi Attila – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ismét a várba vonulnak az ellenzéki tüntetők

sulyok tamás

sándor-palota

demostráció

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Elhízik-e a gyerek őszre? Nézzük csak meg az iskolai menüt – int a szakember

A nyári szünetben a gyermekek súlygyarapodásának egyik fő oka nem feltétlenül az édesség, hanem a cukros italok fogyasztása – figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Táplálkozástudományi Főosztályának vezetője. Zentai Andrea szerint nyáron lazulnak a napi rutinok, több a nassolás, rendszertelenebbek az étkezések, nő a képernyő előtt töltött idő, és ezek együtt elhízáshoz vezethetnek.
VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntöttek az olajhatalmak a kitermelésről

Döntöttek az olajhatalmak a kitermelésről

Az OPEC+ vasárnap immár a negyedik egymást követő hónapban emelte meg kitermelési célszámait, miközben az amerikai–iráni háború továbbra is megakadályoz több tagállamot a kitermelés tényleges növelésében, mivel a Hormuzi-szoros lezárása a valaha tapasztalt legsúlyosabb globális kínálati válságot idézte elő.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még mindig nem tűnik el az eső: jól elázik az ország jövő héten, ne rakd még el az ernyőt!

Még mindig nem tűnik el az eső: jól elázik az ország jövő héten, ne rakd még el az ernyőt!

Nyárias, 30 fok körüli meleggel indul a jövő hét, ám a napos kezdés után a hét közepén egy hidegfront hoz lehűlést, kiadós záporokat és zivatarokat.

BBC
Business Sport Travel Science
Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Lammy says he told JD Vance his Nowak comments were 'wrong'

Vance had blamed Henry Nowak's death on the "mass invasion of migrants" - but Lammy says it "has got nothing to do with mass migration".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 7. 15:43
Sorra nyílnak a strandok
2026. június 7. 14:51
Meghökkentő szójátékkal köszöntötte a pedagógusokat a miniszter
×
×