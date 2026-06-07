Új csatorna változtathatja meg a globális szállítást Kínában

Szinte készen áll a szeptemberi megnyitásra a Délnyugat-Kínát a tengeri szállításba bekapcsoló vízi út, miután megtöltötték vízzel a Pinglu-csatornát – írja a kínai Global Times alapján a Világgazdaság. A csatorna nem a hossza, hanem a közlekedési-szállítási előrelépés miatt különleges fejlemény.

A 2022 augusztusában elindított és a befejezéséhez közel álló projekttel Kína első jelentős, az ázsiai országban forgalmas belvízi hajózást a tengerrel összekötő csatornája lesz kész. Az Új Nemzetközi Szárazföld–Tenger Kereskedelmi Folyosó kulcsprojektje belépett a vízpróbafázisba, a teljes hajóforgalom pedig az idei év szeptemberére várható.

A csatorna nyomvonalán 65 méteres szintkülönbséget kellett leküzdeni. Három lépcsőzetes hajózsiliprendszert építettek ki, amelyek lényegében vízi liftekként emelik vagy süllyesztik a hajókat.

A fontos kereskedelmi és logisztikai útvonal Nyugat-Kína tartományi szintű régióinak és az ASEAN-tagállamoknak az együttműködésében épül. Kína nyugati és délnyugati tartományait köti össze a Pejpu-öböl kikötőivel, hogy a térség könnyebben érhesse el Délkelet-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Európa piacait. A cél a világtörténelem legnagyobb tengeri áruforgalmát bonyolító keleti parti kikötőktől való függés csökkentése és a belső tartományok gazdasági felzárkóztatása.

A cikkben felhívják a figyelmet arra is, hogy a Madau és a Csisi csomópont egy másik világrekordot is felállított a víztakarékos zsiliprendszerek szelepeinek működési sebességében. A vízátvezető járatokban működő szelepek egyenként 70 tonnát nyomnak, mégis mindössze egy perc alatt kinyithatók, illetve 30 másodperc alatt bezárhatók.