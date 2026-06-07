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QINZHOU, CHINA - JUNE 03: An aerial view shows the Qingnian Hub undergoing water debugging as part of the Pinglu Canal project on June 3, 2026 in Qinzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region of China. A site promotion meeting marked the 100-day countdown to the canals navigation. The Pinglu Canal is a backbone project of the New International Land-Sea Trade Corridor in western China, with main construction largely completed and operational preparations underway for a targeted opening in September. (Photo by Chen Guanyan/China News Service/VCG via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/China News Service

Új csatorna változtathatja meg a globális szállítást Kínában

Infostart

A Pinglu-csatorna építése a végéhez közeledik, és szeptembertől közvetlen vízi kapcsolatot teremt Kína délnyugati térsége és a tengeri kikötők között. A gigászi projekt jelentősen javítja a kereskedelmi lehetőségeket és csökkenti a belső tartományok függését a keleti parti kikötőktől.

Szinte készen áll a szeptemberi megnyitásra a Délnyugat-Kínát a tengeri szállításba bekapcsoló vízi út, miután megtöltötték vízzel a Pinglu-csatornát – írja a kínai Global Times alapján a Világgazdaság. A csatorna nem a hossza, hanem a közlekedési-szállítási előrelépés miatt különleges fejlemény.

A 2022 augusztusában elindított és a befejezéséhez közel álló projekttel Kína első jelentős, az ázsiai országban forgalmas belvízi hajózást a tengerrel összekötő csatornája lesz kész. Az Új Nemzetközi Szárazföld–Tenger Kereskedelmi Folyosó kulcsprojektje belépett a vízpróbafázisba, a teljes hajóforgalom pedig az idei év szeptemberére várható.

A csatorna nyomvonalán 65 méteres szintkülönbséget kellett leküzdeni. Három lépcsőzetes hajózsiliprendszert építettek ki, amelyek lényegében vízi liftekként emelik vagy süllyesztik a hajókat.

A fontos kereskedelmi és logisztikai útvonal Nyugat-Kína tartományi szintű régióinak és az ASEAN-tagállamoknak az együttműködésében épül. Kína nyugati és délnyugati tartományait köti össze a Pejpu-öböl kikötőivel, hogy a térség könnyebben érhesse el Délkelet-Ázsia, a Közel-Kelet, Afrika és Európa piacait. A cél a világtörténelem legnagyobb tengeri áruforgalmát bonyolító keleti parti kikötőktől való függés csökkentése és a belső tartományok gazdasági felzárkóztatása.

A cikkben felhívják a figyelmet arra is, hogy a Madau és a Csisi csomópont egy másik világrekordot is felállított a víztakarékos zsiliprendszerek szelepeinek működési sebességében. A vízátvezető járatokban működő szelepek egyenként 70 tonnát nyomnak, mégis mindössze egy perc alatt kinyithatók, illetve 30 másodperc alatt bezárhatók.

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Kezdőlap    Gazdaság    Új csatorna változtathatja meg a globális szállítást Kínában

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