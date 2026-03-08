Orbán Viktor telefonon érdeklődött

A bejegyzéshez feltöltött videóban Orbán Viktor felhívta Vitályos Eszter kormányszóvivőt, az érintett körzet képviselőjét, aki elmondta, hogy a férfit elméletileg éppen kihallgatják, mert a rendőrségen van másfél órája. Az esetről azt közölte a kormányfővel, hogy egy férfi beszélt a kaputelefonba, és mondta, hogy egy pillanat, majd kihajolva az ablakon rálőtt az önkéntesre, akinek nem esett baja.

Orbán Viktor utána telefonon beszélt az önkéntessel is, akinek megköszönte az aktivista munkát.

„Láttad, aki rád lőtt vagy be tudtad azonosítani?”

– kérdezte a miniszterelnök az önkéntestől.

A férfi azt mondta, nem sok pillanatot látott belőle. "Elkezdett kiabálni, akkor már fölvettem a nyúlcipőt és utána történt a durranás" - mondta Orbán Viktornak, aki azt tanácsolta az aktivistának: arra figyeljen, hogy ne maradjon benne félelem.