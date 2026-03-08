ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 8. vasárnap
Okostelefon egy női kézben.
Orbán Viktor telefonon érdeklődött

Infostart
Nem hagyhatjuk, hogy a gyűlölet és a félelemkeltés eluralkodjon Magyarországon. Ennek sürgősen véget kell vetni! - írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon szombat este, miután telefonon beszélt azzal az önkéntessel, akire kopogtatás közben rálőttek Szentendrén egy ablakból.

A bejegyzéshez feltöltött videóban Orbán Viktor felhívta Vitályos Eszter kormányszóvivőt, az érintett körzet képviselőjét, aki elmondta, hogy a férfit elméletileg éppen kihallgatják, mert a rendőrségen van másfél órája. Az esetről azt közölte a kormányfővel, hogy egy férfi beszélt a kaputelefonba, és mondta, hogy egy pillanat, majd kihajolva az ablakon rálőtt az önkéntesre, akinek nem esett baja.

Orbán Viktor utána telefonon beszélt az önkéntessel is, akinek megköszönte az aktivista munkát.

„Láttad, aki rád lőtt vagy be tudtad azonosítani?”

– kérdezte a miniszterelnök az önkéntestől.

A férfi azt mondta, nem sok pillanatot látott belőle. "Elkezdett kiabálni, akkor már fölvettem a nyúlcipőt és utána történt a durranás" - mondta Orbán Viktornak, aki azt tanácsolta az aktivistának: arra figyeljen, hogy ne maradjon benne félelem.

