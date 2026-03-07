ARÉNA - PODCASTOK
Budapest, 2023. szeptember 13.Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kis volumenű tanulási egységek elvégzését igazoló mikrotanúsítványok rendszerének indulásáról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Gábor Dénes Egyetemen 2023. szeptember 13-án. Az egyetemen elindult az első ilyen dokumentumot adó online kurzus.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A kormányszóvivő szerint rálőttek egy Fidesz-aktivistára

Infostart

Szentendrén állítólag rálőttek a Fidesz egyik önkéntesére, miközben az aláírásokat gyűjtött a közelgő választásokra. Az esetről Vitályos Eszter kormányszóvivő és a térség országgyűlési képviselője számolt be egy közösségi médiában közzétett videóban.

A képviselő elmondása szerint a támadás akkor érte az aktivistát, amikor az a választópolgároknál kopogtatott Szentendrén. A lövést az egyik épület ablakából adták le - írja a blikk.hu.

Vitályos Eszter a videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a hívás, amelyben tájékoztatták a történtekről, „rettentően felháborító és megdöbbentő” volt. A politikus szerint az ilyen típusú agresszió elfogadhatatlan a demokratikus politikai versenyben.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szintén megszólalt az ügyben Facebook-oldalán. Véleménye szerint a történtek a jelenlegi belpolitikai feszültségre és a Tisza Párt magatartására vezethetők vissza.

A politikai igazgató bejegyzését egyértelmű üzenettel zárta: „Elég az erőszakból!”.

Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

