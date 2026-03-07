ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat
Airsoft pisztoly
Nyitókép: Pixabay

Orbán Viktor is értesült a szentendrei Fidesz-aktivista meglövéséről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Vitályos Eszter kormányszóvivő egy videóban közölte, Szentendrén egy ablakból rálőttek egy pártaktivistára.

A blikk.hu azt írja, hogy egy gáz-riasztó fegyverrel lőttek rá a kormánypárt egyik önkéntesére. A férfi éppen aláírásokat gyűjtött Vitályos Eszternek gyűjtött aláírásokat. Becsöngetett, majd megmondta, hogy miért jött. Ekkor valaki kihajolt az ablakból és rálőtt.

A férfit a lapnak még azt is mondta, hogy ezek után elszaladt, és sértetlenül megúszta az incidenst.

Orbán Viktort is megkérdezték, hogy mit szól a hírhez. A kormányfő a TV2 székháza előtt nyilatkozott.

Orbán Viktor arról beszélt, hogy a szavazásnak ünnepnek kellene lenni, nem gyűlölködésnek. Most kell higgadtnak maradni - tette még hozzá.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor is értesült a szentendrei Fidesz-aktivista meglövéséről

politika

kampány

szentendre

