5 év után újra a cél alatt a pénzromlás – a nap hírei

Januárban éves összevetésben 2,1 százalékkal, míg az előző hónaphoz képest 0,3 százalékkal nőtt az infláció. Utoljára 2018 márciusában volt ennél kisebb a pénzromlás mértéke. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint éves összevetésben az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt. A háztartási energiáért 6,2 százalékkal kellett többet fizetni. A szolgáltatások 5 százalékkal drágultak. A Portfolió arra hívja fel a figyelmet, hogy az áremelkedési ütem 5 év után először csökkent az MNB célértéke alá és a mostani adat megerősítheti a februári kamatcsökkentési várakozásokat.

Május végéig meghosszabbítja a kormány az árréscsökkentést – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón ezt azzal indokolta, hogy az intézkedés kedvező hatással van az inflációs adatokra. Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleményében úgy reagált, hogy az árrésstop az áremelkedésre csak rövid távú hatást vált ki, hosszabb távon alkalmatlan. A szövetség arra számít, hogy az árréscsökkentés miatt romlani fog az élelmiszer kiskereskedők jövedelmezősége és folytatódnak a boltbezárások.

Gulyás Gergely a Kormányinfón arra is kitért, hogy minden érintett értesítést kap a januári 30 százalékos rezsi kedvezményről. Emlékeztetett, hogy aki nem gázra vagy távhőre, hanem villamos energiára kéri a támogatást, akkor arról külön kell nyilatkoznia április 30-ig.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország a francia Framatome-mal és az orosz Roszatommal együtt gyorsítja a paksi atomerőmű bővítését. Szijjártó Péter a francia cég vezetőivel tartott egyeztetés után elmondta: a Framatome a projekt egyik kulcselemét, az irányítástechnikai rendszert szállítja. Sajtóhírek szerint a Roszatom szerződést bontott a németországi Siemens Energyvel, akik az irányítástechnikát szállították volna a paksi atomerőműhöz.

A nemzetgazdasági miniszter szerint amíg a gazdasági növekedés nem áll helyre, addig a költségvetés sem tud stabilizálódni, és nem lesz ehhez elég adóbevétel. Nagy Márton a Balassagyarmaton tartott gazdasági konferencián saját feladatának nevezte annak kilobbizását, hogy a költségvetésben a lehető legtöbb pénz jusson a gazdaságnak. Felidézte, hogy az állam 2025-26-ban már évi több mint 6 ezer milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre, ez az összeg eléri a GDP 6,5 százalékát.

Volt barátnőjével, Vogel Evelinnel szexuális aktus közben készülhetett felvétel abban a szobában, amelynek fotója napok óta szerepel az interneten – mondta Magyar Péter. A Tisza elnöke hozzátett, hogy a lakásban kábítószer is volt, de ahhoz ő nem nyúlt. Szerinte korábbi barátnője tőrbe csalta, orosz típusú lejárató akció áldozata lett. Úgy látja, hogy a még nem közzé tett videónak az a célja, hogy az emberek ne figyeljenek a gödi akkumulátorgyárban történtekre, vagy az egészségügy helyzetére.

Több mint 76 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a múlt héten, ezzel kismértékben csökkent a betegek száma a korábbi adatokhoz képest. Légúti fertőzés tüneteivel mintegy 283 ezer 700 ember kereste fel orvosát. Az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek jelentős része gyermek, illetve fiatal felnőtt. Kórházba a múlt héten 242 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt.

A vény nélkül kapható gyógyszerek piacát vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal. Gyanújuk szerint egyes szereplők versenykorlátozó magatartást folytatnak, illetve gazdasági erőfölénnyel élnek vissza. A vizsgálat a patikai polckép kialakítására és betartásának ösztönzésére, valamint a több mint 100 településen, egyedül jelen lévő patikák piaci erőfölényére koncentrál.

Uniós jogot sért a Szuverenitásvédelmi Hivatalt létrehozó törvény az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka szerint. A főtanácsnoki vélemény nem a végleges ítélet, de általában előre jelzi az eredményét. A Telex tudósítása szerint kihirdetéskor több mint egy tucatnyi pontot soroltak fel uniós jogszabályokból, amelyekkel a főtanácsnok szerint szembemegy a magyar törvény. A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint Brüsszel bevédi az általa pénzelt választási beavatkozás szereplőit.

Az uniós tagállami vezetők utat nyitottak konkrét intézkedések elfogadásához a gazdaság erősítésére és a versenyképesség javítására – közölte Európai Tanács elnöke az informális uniós csúcs után. A belgiumi Bilzenben tartott találkozón egyhangú megállapodás született arról, hogy folytatni kell az uniós adminisztráció egyszerűsítését célzó program végrehajtását, valamint arról, hogy a vállalatok számára biztosítani kell a zökkenőmentes működést mind a 27 tagállamban, egyszerű és egységes működési szabályokkal.

Olcsó drónok szerezne be nagy tételben Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Svédország. Erről szándéknyilatkozatot írtak alá az észak-atlanti katonai szövetség védelmi minisztereinek brüsszeli találkozóján. Boris Pistorius német védelmi miniszter Brüsszelben arról beszélt, hogy erősíteni kívánják a hagyományos védelmi- és elrettentő erőket a NATO európai részén.

Oroszország nyitott arra, hogy tárgyaljon Európa vezetőivel – jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Oroszország vezetője soha nem utasította el az európai országok megkereséseit, az orosz álláspont az, hogy dialógussal meg lehet oldani minden konfliktust. Azt mondta: nem Vlagyimir Putyin utasítja vissza a beszélgetéseket, hanem az európai vezetők azok, akik konfrontációt keresnek ahelyett, hogy tárgyalnának Oroszországgal.