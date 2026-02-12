ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Súlyos gyanú miatt lehetnek drágák itthon egyes gyógyszerek, lépett a hatóság

Infostart / MTI

Egyes piaci szereplők versenykorlátozó magatartása, illetve erőfölénnyel való visszaélése hozzájárulhat a vény nélkül kapható gyógyszerek magas árához a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyanúja szerint, a hatóság ezért egyszerre két versenyfelügyeleti eljárást is indított.

A GVH csütörtöki közleménye szerint a versenykorlátozó magatartás vizsgálata a patikai polckép kialakítására irányul, a népszerű, vény nélkül kapható fájdalomcsillapítókra koncentrálva, az erőfölénnyel való visszaélés gyanúja pedig több mint 100 magyarországi települést érint.

A versenyhivatal felidézte, már folyamatban van vizsgálat magyarországi gyógyszernagykereskedőknél, mert felmerült, hogy olyan patikai együttműködési rendszert alakítottak ki, amellyel korlátozhatták a versenyt a gyógyszerbeszerzési piacon, a GVH ugyanakkor új versenyfelügyeleti eljárásokat is indított.

Vizsgálja a versenyhivatal a Phoenix Pharma Zrt. gyógyszernagykereskedő vállalkozás és a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó BENU Magyarország Zrt. érdekkörébe tartozó gyógyszertárak által kialakított patikai polckép meghatározását, illetve a polcképek betartását ösztönző magatartását a vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók piacán.

A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a Phoenix Pharma Zrt. és a BENU Magyarország Zrt., illetve három gyógyszergyártó és -forgalmazó – a SANOFI-AVENTIS Zrt., az Opella Healthcare Commercial Kft. és a Haleon Hungary Kft. – versenykorlátozó piaci magatartást folytathatnak azáltal, hogy kiszorítanak más gyógyszergyártók és forgalmazók által kínált, esetlegesen kedvezőbb árú, azonos hatóanyagú, vény nélkül kapható fájdalomcsillapító gyógyszereket a gyógyszertári kiskereskedelmi értékesítésből. A gyógyszertári polckép előírások csökkenthetik a piaci versenyt, ami magasabb árakhoz vezethet – jelezte a GVH.

A versenyhatóság egy másik eljárásban azt is valószínűsíti, hogy számos olyan településen, ahol a Phoenix Pharma Zrt.-hez, illetve a BENU Magyarország Zrt.-hez köthető patikák egyedüliként vannak jelen,

vélhetően gazdasági erőfölénnyel rendelkeznek. A GVH birtokában lévő információk szerint ez országszerte több mint 100 települést érinthet.

Mivel a rendelkezésre álló információk szerint a Phoenix Pharma Zrt. és a BENU Magyarország Zrt. a hozzájuk köthető patikák működésének számos vonatkozását jelentős mértékben meghatározzák, más gyógyszer-nagykereskedő vállalkozások kiszorulhatnak ezekről a lokális piacokról. Az érintett cégek erőfölénnyel való visszaélése ugyancsak magasabb árakat okozhat a fogyasztóknak.

A versenyfelügyeleti eljárások megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozások a jogsértéseket elkövették, az eljárások a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértések bizonyítására irányulnak – írta a versenyhivatal.

Felidézték azt is, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek Magyarországon. Bizonyos népszerű készítmények, például egyes megfázás elleni szerek, orrspray-k és fájdalomcsillapítók esetében a drágulás mértéke a 40-50 százalékot is elérte. A jelentős áremelkedés ellensúlyozására 2025 júliusától a kormány és a szakmai szereplők egyeztetéseinek eredményeként önkéntes ár- és árréskorlátozást vezettek be 34 nagy forgalmú vény nélküli készítményre.

(A nyitókép illusztráció.)

KAPCSOLÓDÓ HANG

