Megállt a fertőzéshullám, de még jöhet újabb csavar

Légúti fertőzés tüneteivel február 2. és 8. között 283 700 ember kereste fel orvosát.

A hatodik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 43,8 százaléka volt gyerek, 29,1 százaléka a 15–34 évesek, 20,5 százalékuk a 35–59 évesek, míg 6,6 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A múlt héten hat közigazgatási területen nőtt, nyolc közigazgatási területen csökkent és hat közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az azt megelőző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Zala, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében.

A hatodik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnégy jelentés érkezett; három bölcsőde, tizenkét óvoda, nyolc általános iskola és egy idősek otthona volt érintett.

Kórházba a múlt héten 242 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 22-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

Dánielisz Ágnes, az NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály vezetője az InfoRádióban elmondta: a mostani járványhelyzet teljesen úgy alakul, mint az előző évben: akkor is február elején, az 5-6. héten megállt a megbetegedések emelkedése, majd enyhe növekedésnek indult. „Ami aránylag szokatlan, mert amikor így megáll a növekedés, legtöbbször utána csökkenés következik. Mindezek miatt azt tudjuk most mondani, hogy szerencsére nem romlik a helyzet, de hogy hogy fog alakulni a jövőben, azt majd a jövő hét adatai fogják megmutatni” – tettet hozzá.

Koronavírus

Az NNGYK tájékoztatása szerint az év 6. hetében 15 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest Központi szennyvíztisztítónál, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Tatabányán, Veszprémben és a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Győrben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Tatabányán, Veszprémben és Miskolcon az alacsony tartományban volt.

A szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható – írták.