Photo of worried mother taking temperature of her little son who is lying in bed with fever. Mature brown hair mother checking the temperature of her ill 11 years old boy with thermometer on a couch in the living room at home. Sick boy with thermometer laying in bed and mother hand taking temperature. Mother checking temperature of her sick son who has thermometer. Sick child with fever and illness in bed.
Nyitókép: ljubaphoto/Getty Images

Megállt a fertőzéshullám, de még jöhet újabb csavar

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A múlt héten 76 800-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). Ez a szám az azt megelőző héten 77 700 volt. Mindeközben a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja csökkent a szennyvízben a 6. héten.

Légúti fertőzés tüneteivel február 2. és 8. között 283 700 ember kereste fel orvosát.

A hatodik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 43,8 százaléka volt gyerek, 29,1 százaléka a 15–34 évesek, 20,5 százalékuk a 35–59 évesek, míg 6,6 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A múlt héten hat közigazgatási területen nőtt, nyolc közigazgatási területen csökkent és hat közigazgatási területen nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az azt megelőző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Zala, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében.

A hatodik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnégy jelentés érkezett; három bölcsőde, tizenkét óvoda, nyolc általános iskola és egy idősek otthona volt érintett.

Kórházba a múlt héten 242 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 22-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.

Dánielisz Ágnes, az NNGYK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztály vezetője az InfoRádióban elmondta: a mostani járványhelyzet teljesen úgy alakul, mint az előző évben: akkor is február elején, az 5-6. héten megállt a megbetegedések emelkedése, majd enyhe növekedésnek indult. „Ami aránylag szokatlan, mert amikor így megáll a növekedés, legtöbbször utána csökkenés következik. Mindezek miatt azt tudjuk most mondani, hogy szerencsére nem romlik a helyzet, de hogy hogy fog alakulni a jövőben, azt majd a jövő hét adatai fogják megmutatni” – tettet hozzá.

Koronavírus

Az NNGYK tájékoztatása szerint az év 6. hetében 15 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Budapest Központi szennyvíztisztítónál, Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Tatabányán, Veszprémben és a Budapest agglomerációjába tartozó településeken, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Győrben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Tatabányán, Veszprémben és Miskolcon az alacsony tartományban volt.

A szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható – írták.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Belföld    Megállt a fertőzéshullám, de még jöhet újabb csavar

influenza

szennyvíz

koronavírus

légúti megbetegedés

nngyk

