Marad az árrésstop – Kormányinfó percről percre

2026.02.12. 11:15 Mercosur-megállapodás - hogy lehet hatályba léptetni? Gulyás Gergely: az életbe léptetés ellentétes a magyar érdekekkel.

2026.02.12. 11:14 Hogy lehet még mindig Ukrajna gyorsított csatlakozásáról beszélni, amikor van tagállam, amely mereven ellenáll? Gulyás Gergely: amíg nemzeti kormány van, Ukrajna nem vehető fel a jog szerint az EU-ba.

2026.02.12. 11:12 A Tisza Párt nem foglalkozik az Ukrajnából Magyarországra jövő fenyegetéssel. Mit gondol erről? Gulyás Gergely: nem kergetek illúziókat. Amikor Magyarországot éri fenyegetés, Gyurcsány Ferenc óta nincs nemzeti minimum. Háborús veszély nem azért áll fenn, mert valaki meg akarná támadni Magyarországot, hanem a háborúba való belesodródás veszélye nagy. Európának változtatnia kellene jelenlegi politikáján.

2026.02.12. 11:10 Paks: a Siemens összeveszett a Roszatommal, ezért vonul ki a beruházásból? Mekkora a csúszás? A Siemens biztosította volna az irányítást Gulyás Gergely: egyelőre ezzel kapcsolatos hírek ugyan megjelentek, de végleges döntésről nem tudok, az építkezés megkezdődött. További csúszással egyáltalán nem számolok. Paks II egy orosz projektként van elkönyvelve, de van benne francia, amerikai és német részvétel is.

2026.02.12. 11:09 Szolidaritási hozzájárulás: több jogász is arról beszélt, hogy a jogszabály határátlépést jelent. Nem vonul-e ebben vissza a kormány? Gulyás Gergely: a bíráknak van joguk arra, hogy ha egy jogszabályt jogellenesnek gondolnak, az Alkotmánybírósághoz forduljanak.

2026.02.12. 11:08 Mennyire esélyes, hogy jön Donald Trump? Kell a kampány lendületéhez? Gulyás Gergely: nem tudok újat mondani, a kampány halad.

2026.02.12. 11:07 "Lepedő-gate": felmerülhet a választás tisztasága a lehetséges felvételek kapcsán? Kaptak-e tájékoztatást a Radnaimark.hu oldal hátteréről? Eljutott-e a kormányhoz videó? Az egész magyar közélet erre vár. Gulyás Gergely: nem. Nem tudok olyat kommentálni, amiről nem tudok semmit.

2026.02.12. 11:05 Indít-e pert a gödi Samsung-gyár ügyében? A Kormányhivataloknak ön a felettese! Gulyás Gergely: nincs személyes vonatkozás, ami miatt pert kéne indítanom. Szijjártó Pétert érte támadás, ő perel is.

2026.02.12. 11:03 Hogyan érvényesíthető a közérdek, ha esetleg egy üzem működésével kapcsolatban felmerül, hogy a kormány titkol valamit? Ha nem biztos, hogy az érintettek hiteles tájékoztatást kapnak? A kormányhivatal vezetője a választásokon is indul, volt politikus. Gulyás Gergely: mi a kétely tárgya? Van a gyár és a falakon kívüli világ. Mind Göd, mind Vác világosan elmondja, szennyezés nem történt. Hogy a kormány bármilyen jelentést tárgyalt volna, szintén hazugság. Légszennyezettségi értékek haladták meg a határértéket, emiatt bírságot szabtak ki a munkavédelem részéről. Soha károsanyaghatárérték-átlépés a gyár falain kívül nem történt. De sajtószabadság van.

2026.02.12. 10:59 Van-e olyan szuverén szervezet, amely segíthet azoknak, akik a kormány nyilatkozatait kétlik? Gulyás Gergely: a nemzetbiztonság fölött a parlamenti szakbizottság gyakorol felügyeletet. A Telex cikke a kormányzat választási esélyeit rontja, épp ezért született meg a cikk a Samsung-gyárról. Egy munkaügyi hivatal, amely jogosult eljárni. Nem egy ember megy ki és mér, hanem ez egy rendszer, a mérés folyamatos. Ha kell, a munkavédelem bírságol. Minden, ami a gyár kapuin kívüli állítás, nyílt hazugság, konfabulálás.

2026.02.12. 10:58 Indult-e vizsgálat azzal kapcsolatban, hogy mi zajlik a gödi Samsung-gyárban? Ellenőrizték-e, hogy becsapják-e a kormányt? Gulyás Gergely: nem. Ezért vannak a munkaügyi hatóságok.

2026.02.12. 10:57 Csökkenhet a jegybanki alapkamat? Gulyás Gergely: a kormány tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.

2026.02.12. 10:56 Dunaharaszti alagút - mikor élesedik a használata? Vitályos Eszter: február 10. és 26. között zajlik az emelkedő sebességes tesztelés, ezt követően lesz átadva.

2026.02.12. 10:55 "Zelenszkij-terv": mennyire lehet ráhatása az ukrán elnöknek az EU-ra? Elvennék a magyarok szavazati jogát Gulyás Gergely: egyhangúság kell, három ország sem ért egyet ezzel.

2026.02.12. 10:54 Mi a véleménye arról, hogy a Telex külsős tudósítója, aki ukránként arról beszélt, hogy Ukrajna érdeke a Tisza Párt hatalomra kerülése? Gulyás Gergely: nem tudtam, de nem lep meg.

2026.02.12. 10:53 Hogy tud a kormány kárpátaljai magyaroknak segíteni eljárásokban? Gulyás Gergely: konzuli védelmet tudnak kapni.

2026.02.12. 10:52 Az EP-ben foglalkoztak a Benes-dekrétumokkal, de a szlovák alkotmánybíróság is, mi a véleménye? Gulyás Gergely: nem született döntés. A mi véleményünk állandó. A dekrétumok jogszerűtlenek.

2026.02.12. 10:50 Katonai fenyegetések Ukrajnából - mennyire veszik komolyan? Egyeztetnek a NATO-val? Gulyás Gergely: egy vezető katona részéről hangzott el fenyegető nyilatkozat, ami elfogadhatatlan. Minden fenyegetés jelent valamekkora kockázata, de ennek csekély, hogy Ukrajna NATO-országot támad meg.

2026.02.12. 10:48 Újabb halálos áldozata van a kényszersorozásnak Ukrajnában. Hány halott kell még, hogy történjen valami a béke irányába? Gulyás Gergely: az ukrán polgárok többsége is úgy gondolja most már, hogy jó lenne lezárni a háborút, ennek jele, hogy az emberek elszöknek a kényszersorozás elől.

2026.02.12. 10:47 Tiszás provokátorok a Lázárinfón. Mit gondol erről? Gulyás Gergely: háborús áldozatokon nevetgéltek. Ízléstelen, ami történt.

2026.02.12. 10:46 Hányan jelentkeztek a napelemes energiatároló-támogatási programba? Érdemes még jelentkezni? Gulyás Gergely: érdemes még jelentkezni. Örülnék, ha lenne lehetőség arra, hogy a 100 milliárd forinton felül is lehetne támogatást nyújtani. Az állam 80 százalékot fizet ebben a családi fejlesztésben.

Vitályos Eszter: 96 ezer igénylés érkezett, a program nincs lezárva.

2026.02.12. 10:42 Hogyan értékeli az EU közös hitelfelvételét Ukrajna támogatására? Gulyás Gergely: amíg mi vagyunk kormányon, Magyarország nem vesz részt ebben a programban.

2026.02.12. 10:42 Ukrán fenyegetések - Vet-e fel nemzetbiztonsági kérdést? Ukrajnában lehetnek a térség biztonságát fenyegető fegyveres csoportok. Gulyás Gergely: a szolgálatok feladata erről tájékoztatást nyújtani.

2026.02.12. 10:40 Hogyan vértezi fel magát a kormány a beavatkozási kísérletekkel szemben? Gulyás Gergely: felnőtt magyar állampolgárok szavazhatnak. Európa nem vághat bele egy olyan kalandba, aminek nem ismeri a kimenetelét.

2026.02.12. 10:40 Vagyonnyilatkozatok - tiszás politikusoknak Shell-részvényei vannak. Mit gondol erről? Gulyás Gergely: aminek sok elszenvedője van az egyik oldalon, sok haszonélvezője van a másik oldalon.

2026.02.12. 10:37 Orbán Viktor informális uniós csúcsra utazott, mennyire lesz hatékony az eszmecsere Ukrajna megszavazott támogatása kapcsán? Gulyás Gergely: Európának számtalan okból vannak versenyképességi problémái. Európa úgy vesz részt egy versenyben, hogy drágábban szerzi be az energiát, közben önti a pénzt Ukrajnába, amelyet fel is akar venni, akár a nemzetközi jog megsértésével is. A versenyképességi hátrány megszüntetéséhez meg kell szüntetni a szankciós rezsimet.

2026.02.12. 10:33 Magyar Péter interjút adott a 444-nek. Arról beszélt, hogy ha megnyerik a választást, akkor mindenkit meg lehet majd győzni, érezni fogja köztársasági elnök is, hogy hogyan döntött a nép, megérti az idők szavát. Hogyan értelmezi a szavakat? Gulyás Gergely: ezek a személyiségzavar sajátos jelei.

2026.02.12. 10:32 Szolidaritási hozzájárulás - hogyan értelmezik a kúriai döntést? Gulyás Gergely: nem dönthetünk bírák helyett, bírák pedig nem alkothatnak jogot.

2026.02.12. 10:29 Gödi Samsung-gyár - napirenden volt-e a kormányülésen? Gulyás Gergely: kampánykamuval, kampányhazugsággal állunk szemben, Szijjártó Péter feljelentést tett, a Telexszel szemben pert indítunk. Munkavédelmi szabályokat be kell tartani. Soha semmilyen környezetszennyezést, káros értéket nem mértek, ami felmerült, az munkavédelmi probléma volt, emiatt bírság is ki lett szabva.

2026.02.12. 10:27 Külföldön élő fiatalok ha hazatérnek, jogosultak lehetnek-e a 3 százalékos otthontámogatásra? Gulyás Gergely: itthoni munkaviszonyt kell igazolni. De dolgozunk a kiterjesztésen.

2026.02.12. 10:26 Rendvédelmi dolgozók béremelése - lesz-e? Gulyás Gergely: volt egy egyeztetés az érintett dolgozókkal. Az egyszeri juttatás merült fel, emellett döntött a kormány. Jövő év januárjában kerülhet sor emelésre.

2026.02.12. 10:25 Kérdések... ...válaszok.

2026.02.12. 10:21 Beruházások Vitályos Eszter friss beruházások soráról számolt be a tájékoztatón.

2026.02.12. 10:20 Nyugdíjak Vitályos Eszter: érkeznek a nyugdíjak a számlákra ma és holnap.

2026.02.12. 10:17 Kátyúhelyzet Gulyás Gergely: az állam 31 ezer kilométernyi út kezeléséért felel, az önkormányzatok hatszor ennyiért. Az önkormányzatokat arra kérjük és szólítjuk fel, hogy a korábbiaknál több kátyú megszüntetésében működjön együtt. A kátyúkat osztályozzuk, aszerint, hogy mennyire balesetveszélyesek, és megvan, melyik osztályt mennyi időt kell kijavítani, arról pedig az időszak és az időjárás dönt, hogyan javítják a kátyúkat. 8,2 milliárd forintos keret áll a Közútnál rendelkezésre, soron kívül végzik a munkát. Januárban 750 tonna hidegaszfaltot használtak fel a kézi kátyúzás során, csaknem 1000 ember végzi hétköznap a munkát, csaknem 500 hétvégén is.

2026.02.12. 10:16 Rezsistop Gulyás Gergely: a kormány döntött arról már korábban, hogy a januárra vonatkozó fogyasztás számláiból 30 százalékos kedvezményt ad. A gázra kapható kedvezmény automatikus, a villanyt kérvényezni kell.

2026.02.12. 10:15 Árréscsökkentés Gulyás Gergely: az árréscsökkentés marad, az inflációs adat bizonyítja, hogy hatékony eszköz. Amire eddig kiterjedt, kiterjed továbbra is. A kereskedelmi multik elutasítják, a Spar és a Tesco is, de mi úgy gondoljuk, az árak féken tartása a magyar emberek érdeke, az infláció 2,1 százalékos.

2026.02.12. 10:13 Nemzeti petíció Gulyás Gergely: minden eddiginél sikeresebb ez a konzultáció.

2026.02.12. 10:11 Ukrán fenyegetés Gulyás Gergely: tényszerűen rögzítem, hogy a Magyarországot érő fenyegetések új szakaszba léptek, katonai fenyegetések vannak, egy kitüntetett katonai vezető Magyarország lerohanásával fenyeget, és a belpolitikába való beavatkozásról is szó van. A választásba való beavatkozásról is szó van, a brüsszeli Pravda, a Politico is erről ír, azt szeretnék, ha a Tisza Párt kerülne hatalomra. Magyarországon ezzel szemben a béketörekvéseket kell támogatni. Elfogadhatatlannak tartjuk a beavatkozást Brüsszel és Ukrajna részéről is. Elfogathatatlan az ukrán katonai vezető nyilatkozata is. Ukrajnának humanitárius segítséget nyújtottunk, befogadtuk a menekülőket, elítéltük az ellene irányult támogatását.