Lépett az MNB az MBH-bankos leállás miatt

Mint arról az Infostart is beszámolt, kiterjedt leállás tapasztalható kedden az MBH Bank elektronikus rendszereiben, a bankfióki ügyintézés is szünetel.

A jegybank számára elsődleges szempont az ügyfélérdekek védelme, és elvárja, hogy a banki informatikai folyamatok működtetése tervezetten, szabályozottan, biztonságosan és az ügyfélérdekek maximális figyelembevételével történjen.

Az MNB jelezte: haladéktalanul megkezdte az egyeztetéseket az MBH Bank Nyrt.-vel az ügyfelek kiszolgálását érintő informatikai problémáról, és előkészíti a szükséges felügyeleti lépéseket a banki probléma mielőbbi rendezésére.

Az érintett fogyasztók a bank saját ügyfélszolgálata mellett az MNB ügyfélszolgálatán írásban, telefonon vagy személyesen is kaphatnak választ.