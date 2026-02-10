Csak akkor derül ki, hogy baj van, amikor az ATM nem adja ki a pénzt

Egy zuglói bankautomatánál egy ügyfél pénzt szeretett volna felvenni, azonban a tranzakció után a kért összeget a készülék nem adta ki – írja Facebook-bejegyzésében Zugló önkormányzata. Amikor az áldozat a berendezést közelebbről megvizsgálta, észlelte, hogy a pénzkiadó nyílást leragasztották, ezért azonnal értesítette a bank ügyfélszolgálatát, majd a rendőrséget.

Mint az az adatgyűjtés során kiderült, Budapest más részein is történt hasonló eset,

a módszer minden esetben ugyanaz volt, és megegyeztek a megadott személyleírások is. A térfigyelő kamerák felvételei alapján azt is sikerült megállapítani, hogy valamennyi ATM-hez autóval érkeztek az elkövetők.

A rendőrség azonosította a járművet, majd elrendelték a körözést. A BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályának munkatársai aznap este meg is állították a keresett autót, és intézkedés alá vonták annak vezetőjét és két utasát.

A járműből előkerültek az elkövetéskor használt ruhák és eszközök is, így a három férfit elfogták, és előállították a XIV. kerületi Rendőrkapitányságra.

Az ügyek egyesítését követően a zuglói nyomozók az 54 éves B. Jánost, a szintén 54 éves B. Lászlót és az 52 éves S. Márkot lopás miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vették őket, és kezdeményezték a letartóztatásukat – áll a beszámoló végén.