Szavazóurna, háttérben a magyar zászló.
Nyitókép: Shutterstock

Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs

Infostart

Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében önkormányzati képviselőt választanak, mert a 2024-ben megválasztott Demeter Pál (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) tavaly november 14-én lemondott. A képviselői helyért három jelölt indul: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A választókerületben több mint 1600-an szavazhatnak. A voksolás tétje messze túlmutat a bánlaki városrész határain: az eredmény döntheti el, hogy feloldódik-e a városvezetést hónapok óta megbénító politikai patthelyzet, vagy marad a határozatképtelenség és a bizonytalanság.

A 17 ezres hajdúsági városban a 2024-es önkormányzati választások után pattanásig feszült politikai helyzet alakult ki. A képviselő-testületben a Fidesz–KDNP és az ellenzéki Közösen Balmazújvárosért Egyesület (KBE) egyaránt hat-hat mandátummal rendelkezik. A két oldal közötti viszony annyira megromlott, hogy az ellenzéki képviselők bojkottálják a testületi üléseket, ami miatt a közgyűlés határozatképtelenné vált. A mostani időközi választást Demeter Pál (KBE) lemondása tette szükségessé, aki tavaly júniusban mindössze négy szavazattal győzte le kormánypárti riválisát.

A választás kimenetele alapvetően meghatározza a város jövőjét. Amennyiben Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje nyer, a kormánypárti oldal megszerzi a hetedik mandátumot, így a testület újra határozatképes és döntésképes lesz. Ha azonban Molnár Péter, a KBE jelöltje diadalmaskodik, a 6-6-os megoszlás fennmarad, és a politikai blokád továbbra is akadályozhatja a város napi működését. A harmadik induló a függetlenként fellépő Béresné Lőrincz Erzsébet - írja a 444.hu.

A kampány során az országos politika is megjelent a Hortobágy menti településen. Bár a KBE hivatalosan civil szervezet, a Tisza Párthoz fűződő szimpátiájukat nem rejtik véka alá. Hegedüs Péter, a helyi ellenzéket vezető volt polgármester kérdésünkre elmondta: „Civilek vagyunk, nem vagyunk Tisza-tagok, de az más kérdés, hogy aki Magyarországon jelenleg változást szeretne, mindenként Tisza-szimpatizáns. Segítőink között is vannak olyanok, akik tagjai valamelyik Tisza-szigetnek.” A KBE jelöltje, Molnár Péter mögé pedig az országos politikából Márki-Zay Péter is beállt, aki személyesen is részt vett a kampányhajrában.

A politikai csatározások súlyos következményekkel jártak a helybéliek mindennapjaira. Tavaly szeptemberben országos hírverést kapott, hogy a képviselő-testületi bojkott miatt leállt a közétkeztetés, és több mint 1400 gyermek maradt menzakoszt nélkül. A rendkívüli helyzetet végül a Belügyminisztérium segítségével, a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet bevonásával oldották meg, így a balmazújvárosi iskolások és óvodások napokig börtönkosztot kaptak.

Varga Marina polgármester (Fidesz) a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a választással hosszú évek után végre esély nyílik a stabilitás és a kiegyensúlyozott működés helyreállítására. A kampányt azonban plakátrongálások és éles személyeskedések árnyékolták be. „A gyűlölet nem pálya, nem lehet pálya!” – hangsúlyozta az amúgy kormánypárti városvezető, aki a vandalizmus elutasítására kérte az embereket - idézi a városvezetőt a haon.hu.

Hegedüs Péter szerint viszont a Fidesz győzelme esetén a városvezetés kontroll nélkül hozhatna meg döntéseket. Mint fogalmazott: „Ha vasárnap a fideszes jelölt nyer, és megszerzi az abszolút többséget, akkor a Fidesz azt csinál a városban, amit akar. mondjuk saját kivitelezőt hozhat a városházi projektekhez.” Az ellenzéki politikus hozzátette, hogy ők korábban a testület feloszlatását javasolták, de a kormánypárti oldal ezt nem vállalta fel.

A bánlaki választókerület 1619 választásra jogosult balmazújvárosi polgára két szavazókörben adhatja le voksát este 19 óráig.

