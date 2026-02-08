Budapestre jön még a választások előtt Benjamin Netanjahu

A Times of Israel jelentése szerint a kormányfő fel is szólal a rendezvényen, amely alig három héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat - írja a hvg.hu.

Az izraeli miniszterelnök legutóbb 2025. április 2. és 6. között tett hivatalos látogatást Budapesten Orbán Viktor meghívására.

Gulyás Gergely miniszter április 3-án, Netanjahu látogatásával egy időben jelentette be, hogy Magyarország elhagyja az ICC-t, azaz Nemzetközi Büntetőbíróságot mivel az intézmény véleményük szerint politikai testületté vált.

Magyarország 2026. június 2-ig jogilag továbbra is kötődik a statútumhoz, de a kormány egyértelművé tette, hogy a politikai szuverenitást előbbre valónak tartja a bírósági döntéseknél.