ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA POOL/Jim Lo Scalzo

Budapestre jön még a választások előtt Benjamin Netanjahu

Infostart

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök márciusban ismét Magyarországra látogat, hogy részt vegyen a március 21-én kezdődő CPAC Hungary konzervatív politikai konferencián.

A Times of Israel jelentése szerint a kormányfő fel is szólal a rendezvényen, amely alig három héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat - írja a hvg.hu.

Az izraeli miniszterelnök legutóbb 2025. április 2. és 6. között tett hivatalos látogatást Budapesten Orbán Viktor meghívására.

Gulyás Gergely miniszter április 3-án, Netanjahu látogatásával egy időben jelentette be, hogy Magyarország elhagyja az ICC-t, azaz Nemzetközi Büntetőbíróságot mivel az intézmény véleményük szerint politikai testületté vált.

Magyarország 2026. június 2-ig jogilag továbbra is kötődik a statútumhoz, de a kormány egyértelművé tette, hogy a politikai szuverenitást előbbre valónak tartja a bírósági döntéseknél.

Kezdőlap    Belföld    Budapestre jön még a választások előtt Benjamin Netanjahu

budapest

benjamin netanjahu

izrael

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak
A kőrisfákat támadó gombabetegség Magyarországon a 2010-es években jelent meg, 2020 után pedig már a budapesti erdészetekben is olyan mértékben elterjedt, hogy szükségessé vált a beavatkozás – mondta az InfoRádióban a Pilisi Parkerdő Zrt. budapesti erdészetének vezetője. Rittling István figyelmeztetett: ha az érintett fa gyökérzete korhadni kezd, nem marad semmi remény arra, hogy épségben megmarad.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Egymás után szedi az áldozatait a sötét botrány – Lemondott a diplomáciai elit öreg motorosa

Az Epstein-botrány miatt vasárnap benyújtotta lemondását Mona Juul, aki korábban Norvégia nagyköveteként szolgált az ENSZ-ben, Jordániában, Irakban, Izraelben és az Egyesült Királyságban. Espen Barth Eide norvég külügyminiszter szerint a tapasztalt diplomata Jeffrey Epsteinnel fenntartott kapcsolata "súlyos hibát tárt fel ítélőképességében".

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fejfájósok, figyelem! Nem kímélnek benneteket a jövő heti frontok sem!

Fejfájósok, figyelem! Nem kímélnek benneteket a jövő heti frontok sem!

A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japan's PM Takaichi on course for landslide victory in snap election

Japan's PM Takaichi on course for landslide victory in snap election

A coalition led by current Prime Minister Sanae Takaichi is expected to clinch a decisive win, an exit poll suggests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 21:59
Lemondott a brit miniszterelnök kabinetfőnöke - a nap hírei
2026. február 8. 21:39
Embereket akart átjuttatni az ukrán-magyar határon, a magyar külügy védelmet ad a férfinak
×
×
×
×