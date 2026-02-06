ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 6. péntek
Close up low angle view cropped shot of a man riding electro scooter at the street.
Nyitókép: Wpadington/Getty Images

Most dől el az elektromos rollerezés jövője

Infostart

Az Építési és Közlekedési Minisztérium széleskörű szakmai egyeztetések keretében tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket. Pénteken mikromobilitási eszközökkel foglalkozó szakértőkkel, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel folytatódott a közlekedési szabályok finomhangolása. A résztvevők az életkori szabályok emelésére és a nagy teljesítményű motoros rollerek további korlátozására tettek javaslatot.

A mikromobilitási eszközök workshop mintegy 15 résztvevőjnek Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, a KRESZ átfogó megújítása keretében, széleskörű szakmai egyeztetés nyomán elkészült a jogszabálytervezet első változata, amely január 20-a óta mindenki számára elérhető és véleményezhető – olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.

A helyettes államtitkár megköszönte az eddig beérkezett több ezer konstruktív észrevételt. Kiemelte, az új KRESZ pótolja a hatályban lévő jogszabály hiányosságait, ennek egyik legfontosabb területe elektro- és mikromobilitási eszközök szabályozása.

Ennek középpontjában a gyermekek védelme és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése áll, a használatukat ezért életkori szabályokhoz és kerékpáros fejvédő, vagy bukósisak használatához köti a tervezet - hangsúlyozta az államtitkár.

Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta, az új KRESZ rögzíti a mikromobilitási eszközök fogalmát, a motoros rollereket pedig két kategóriába rendezi: kis- és nagyteljesítményű eszközökre. Az elektromos rollereseket védtelen közlekedők közé sorolja a tervezet, védi a többi közlekedőtől, például a kötelező biztonságos oldaltávolságot kiterjeszti rájuk.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a biztonsági szempontú megközelítés azért is szükséges, mert az elektromobilitási eszközzel elszenvedett balesetek száma az elmúlt években drasztikusan nőtt. A jogalkotó ezért is igyekszik a biztonságosabb tér felé terelni a rollereseket: a kis teljesítményű motoros rollerek a járdán is közlekedhetnének, de mindenkor a gyalogosok sebességéhez igazodóan, maximum 10 km/óra sebességgel Ebben az önkormányzatok korlátozási lehetőséggel élhetnek.

A résztvevők az életkori szabályok emelésére és a nagy teljesítményű motoros rollerek további korlátozására tettek javaslatot.

Az új KRESZ tervezete szerint kis a teljesítményű motoros roller önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel: csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert; kerékpáros fejvédő használata kötelező; járdán max. 10 km/óra; máshol max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek; utas nem szállítható; vontatmányt csatlakoztatni tilos; kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia. Az ilyen járművet vezető személy szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol nem lehet.

Nagy teljesítményű a motoros roller, ha meghajtó motorjának névleges teljesítménye nagyobb, mint 1000 W, vagy sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban képes haladni. Nagy teljesítményű motoros rollerrel a kétkerekű robogóval történő közlekedésre vonatkozó szabályok irányadóak, a következők szerint: csak 14 év feletti személy vezetheti; vezetői engedély szükséges; motoros bukósisak viselése kötelező; max. 45 km/órás sebességgel közlekedhet; utas nem szállítható; vontatmányt csatlakoztatni tilos; kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalomra a kerékpárosok képviselőivel kerül sor. Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg.

