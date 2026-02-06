Most dől el az elektromos rollerezés jövője

A mikromobilitási eszközök workshop mintegy 15 résztvevőjnek Kerékgyártó János, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, a KRESZ átfogó megújítása keretében, széleskörű szakmai egyeztetés nyomán elkészült a jogszabálytervezet első változata, amely január 20-a óta mindenki számára elérhető és véleményezhető – olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.

A helyettes államtitkár megköszönte az eddig beérkezett több ezer konstruktív észrevételt. Kiemelte, az új KRESZ pótolja a hatályban lévő jogszabály hiányosságait, ennek egyik legfontosabb területe elektro- és mikromobilitási eszközök szabályozása.

Ennek középpontjában a gyermekek védelme és a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése áll, a használatukat ezért életkori szabályokhoz és kerékpáros fejvédő, vagy bukósisak használatához köti a tervezet - hangsúlyozta az államtitkár.

Berta Tamás, a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet közlekedésbiztonságért felelős igazgatóhelyettese elmondta, az új KRESZ rögzíti a mikromobilitási eszközök fogalmát, a motoros rollereket pedig két kategóriába rendezi: kis- és nagyteljesítményű eszközökre. Az elektromos rollereseket védtelen közlekedők közé sorolja a tervezet, védi a többi közlekedőtől, például a kötelező biztonságos oldaltávolságot kiterjeszti rájuk.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a biztonsági szempontú megközelítés azért is szükséges, mert az elektromobilitási eszközzel elszenvedett balesetek száma az elmúlt években drasztikusan nőtt. A jogalkotó ezért is igyekszik a biztonságosabb tér felé terelni a rollereseket: a kis teljesítményű motoros rollerek a járdán is közlekedhetnének, de mindenkor a gyalogosok sebességéhez igazodóan, maximum 10 km/óra sebességgel Ebben az önkormányzatok korlátozási lehetőséggel élhetnek.

A résztvevők az életkori szabályok emelésére és a nagy teljesítményű motoros rollerek további korlátozására tettek javaslatot.

Az új KRESZ tervezete szerint kis a teljesítményű motoros roller önerőből legfeljebb 25 km/óra sebességgel képes haladni. Ezekre alapvetően a kerékpáros közlekedés szabályai irányadóak, a következő kivételekkel: csak 12 év feletti személy vezethet elektromos rollert; kerékpáros fejvédő használata kötelező; járdán max. 10 km/óra; máshol max. 20 km/óra sebességgel közlekedhetnek; utas nem szállítható; vontatmányt csatlakoztatni tilos; kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia. Az ilyen járművet vezető személy szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol nem lehet.

Nagy teljesítményű a motoros roller, ha meghajtó motorjának névleges teljesítménye nagyobb, mint 1000 W, vagy sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban képes haladni. Nagy teljesítményű motoros rollerrel a kétkerekű robogóval történő közlekedésre vonatkozó szabályok irányadóak, a következők szerint: csak 14 év feletti személy vezetheti; vezetői engedély szükséges; motoros bukósisak viselése kötelező; max. 45 km/órás sebességgel közlekedhet; utas nem szállítható; vontatmányt csatlakoztatni tilos; kerékpáros övezet, vagy lakó pihenő övezet kivételével két vagy több oszlopban haladni tilos; szeszesital fogyasztás tekintetében: zéró tolerancia.

Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalomra a kerékpárosok képviselőivel kerül sor. Az Építési és Közlekedési Minisztérium célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg.