2026. február 5. csütörtök
Bevásárlás, nők, üzletek egy montázson.
Nyitókép: Pixabay

Plázát kap Bag

Infostart

A Faedra Group elindította egy új pláza, a MyRA Park M3 beruházását, mely Budapesttől mintegy 30 kilométerre, az M3-as autópálya bagi lehajtójánál valósul meg.

A MyRA Park M3 fejlesztése 2025 végén indult, a projekt tervezett átadása 2026 negyedik negyedévére esik – idézi a cég közleményét a Világgazdaság.

A beruházás két ütemében összesen 8500 négyzetméternyi beépíthető kiskereskedelmi területet alakítanak ki több mint tíz üzlet számára. A látogatókat 275 parkolóhely várja majd.

A fejlesztéssel az Aszód térségéhez tartozó települések lakosságának, valamint az M3-as autópályán közlekedőknek kívánnak korszerű bevásárlási és kikapcsolódási lehetőséget nyújtani.

A helyszín kiválasztásánál szempont volt a forgalmas közlekedési tengely közelsége, valamint az, hogy a térségben korlátozott a modern kiskereskedelmi kínálat.

A Faedra Group eddig elsősorban ipari és logisztikai, valamint lakóingatlan-fejlesztéseiről volt ismert. A társaság 2015 óta építi portfólióját ezekben a szegmensekben, a MyRA Park M3 pedig már a harmadik irány. A Faedra Group csatlakozott a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségéhez.

Kezdőlap    Belföld    Plázát kap Bag

kiskereskedelem

m3-as autópálya

pláza

bag

