Városi éjszakban száguldozó autó.
Nyitókép: Getty Images/gremlin

Kaszálnak a traffiboxok Budapesten

Infostart / MTI

A budapesti traffiboxok csaknem félezer gyorshajtót mértek be az év első hónapjában – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A rendőrség honlapján olvasható tájékoztatás szerint a telepített traffiboxok januárban a II. kerületben 227, a III. kerületben 38, a VI. kerületben 135, a XV. kerületben 37 gyorshajtót mértek be. Több olyan autós is volt, aki a megengedett sebesség mintegy kétszeresével ment - tették hozzá.

Az óránkénti 50 kilométeres megengedett sebesség melletti legnagyobb adatot a VI. kerületben mérték: a Podmaniczky utcában egy sofőr 94 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki - közölték.

Hangsúlyozták, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket - hívták fel a figyelmet.

A rendőrség a sebességhatárok betartására kéri a közlekedőket, "hogy mindenki hazaérjen".

