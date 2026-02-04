Szombaton mutatja be választási programját a Tisza Párt

Szombaton lehet megismerni a Tisza Párt részletes választási programját, amelyben kiemelt helyen szerepel az egészségügy, az oktatás és a gazdaság fejlesztése – mondta a párt elnöke az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Magyar Péter úgy fogalmazott, komoly létszámú politikai közösségük van, mintegy 50 ezer önkéntes dolgozik nap mint nap, és már elkészült a több mint 140 oldalas programjuk is. Emlékeztetett, hogy az utóbbi időben a Tisza Párt több szakértőjét is megismerhette a nyilvánosság, de ígérete szerint további szakértőket is bemutatnak majd a közeljövőben. Úgy véli,

„már elég régóta nem megszokott dolog Magyarországon, hogy egy, a kormányzásra valós esélyekkel készülő politikai erő ilyen részletes és kidolgozott programot mutat be”.

A prioritások között említette az uniós pénzek hazahozatalát, a korrupció felszámolását, a magyar gazdaság beindítását, az állami egészségügy talpra állítását, az oktatás megsegítését. Elmondása szerint a Tisza Párt célja, hogy egy emberséges és működő országban élhessék a mindennapjaikat az emberek. Magyar Péter ígérete szerint szombaton arra is fény derül, hogy honnan lesz pénz ezekre a prioritásokra, feladatokra.

A Tisza Párt elnöke úgy véli, jelentős győzelmet aratnának, ha most tartanák az országgyűlési választásokat. Ezt arra alapozza, hogy az utóbbi időben „minden mérvadó” közvélemény-kutatás nagy arányú, 12-16 százalékos Tisza-előnyt mutatott. Magyar Péter szerint

egy ilyen választási eredmény akár kétharmados többséget is jelenthet.

Külön kiemelte, hogy a felmérések alapján a Tisza jelöltje, Gombár Dávid „orrhosszal vezet” Békés vármegye 2-es számú választókörzetében, amely „nagyon sokáig erősen fideszes” körzetnek számított. Emlékeztetett, hogy a Fidesz jelöltje az elmúlt 16 évben 25-29 százalékos különbséggel tudott nyerni ebben a körzetben. Magyar Péter szerint hasonlóan jó esélyeik lehetnek Orosházán is.

A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy választási győzelmük esetén melyek lehetnek a legfontosabb első lépéseik. Azt gondolja, nemcsak olyan vállalásokat kell tenni, mint például a nyugdíjemelés, az adócsökkentés, az infrastrukturális beruházások beindítása vagy folytatása, hanem a mögötte lévő forrást is biztosítani kell. Hangsúlyozta, hogy a korrupció felszámolása, a felesleges pazarlás megszüntetése, valamint valós alapokon nyugvó költségvetés elfogadása nélkül semmit nem lehet elérni.

Magyar Péter elmondta: ha kormányt alakíthatnak,

a rezsicsökkentést megtartanák, de szociális alapon kiterjesztenék.

Megjegyezte, hogy az MVM éves nyeresége körülbelül 500 milliárd forint, de szerinte a magyar állami energiaszolgáltatónak „nem az lenne a feladata, hogy termeljen 500 milliárd forint nyereséget, és utána azt elszórja, hanem hogy minél olcsóbban adja a magyar cégeknek és a magyar lakosságnak az energiát”.

Magyar Péter jelezte: ha a Tisza Párt nyeri meg az országgyűlési választásokat, akkor Magyarország egy felelősségteljes ország lesz.