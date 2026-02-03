ARÉNA - PODCASTOK
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) arra kéri a lakosságot, valamint a gazdálkodókat és az önkormányzatokat, hogy február végéig készítsék el és helyezzék ki a beporzó rovarok védelmét segítő méhecskehoteleket.
Nyitókép: Getty Images/Damian Lugowski

Apró lyukak, nagy jelentőséggel – itt az idő segíteni

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

A rendkívül egyszerű, különösen látványos méhecskehotel-eszközcsoporttal az erkélyen és az ablakpárkányon is hatékonyan és hiánypótló módon lehet segíteni a magányos életmódot folytató, kevésbé közismert, szelíd beporzó méhek és darazsak szaporodását, már kora tavasztól.

A tájékoztatás szerint a magányosan élő méhek és darazsak az emberek körül élnek a kertekben, a parkokban, az iskolákban, az óvodákban és lakótelepek felső szintjein is: mindenütt ott vannak, ahol virágokat találnak.

Ezek az állatok a családokban élő rokonságukkal szemben nem támadnak: ha nem fogják meg őket, teljesen ártalmatlanok.

A házi méhek faodvakat, kaptárakat igénylő több tízezres kolóniáival ellentétben a magányos fajok közül sok ujjnyinál vékonyabb járatok védelmére bízza utódait. Ezekbe a nőstény méhek nektárt és virágport, a darazsak megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le. A kikelő lárva a táplálék elfogyasztását követően bebábozódik, végül a kikelő kifejlett rovar átrágja magát a sárdugón, és megkezdi néhány hetes felnőtt életét.

Ilyen bölcsőkamrákat nagyon egyszerűen lehet biztosítani számukra az erkélyre, ablakpárkányra, virágos balkonládák mellé is kihelyezhető méhecskehotellel, másik nevén darázsgarázzsal – olvasható az MME közleményében.

Mint írták, ez legegyszerűbben 4-10 milliméter átmérőjű furatokkal lyuggatott tűzifa kugliba készíthető el, de építhető szekrényes méhecskehotel is. A méhecskehotel azért is különösen jó lakossági beporzórovar-védelmi eszköz, mert elkészítése óvodai foglalkozás, iskolai óra, szakkör részeként sokkal egyszerűbb, mint a nagy pontosságot és bonyolult famegmunkálási lépéseket igénylő mesterséges odúké.

Az új méhecskehoteleket érdemes február második felében vagy március elején kirakni esőtől védett helyre, keleti-déli tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje

– hívták fel a figyelmet.

A közlemény szerint a magányosméh-fajok több képviselője szőrös, ez a bunda szigeteli is őket, így már a tél végi, kora tavaszi első napsütéses napokon is aktívak tudnak lenni. A méhecskehotelek márciustól május végéig, június közepéig a legforgalmasabbak. Eközben a rovarok mozgását akár néhány centiméternyi távolságról lehet megfigyelni otthon, a munkahelyeken, valamint az óvodákban és iskolákban.

Bővebb információk a témában az mme.hu weboldalon találhatók.

