A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyûlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Nézőpont: továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb miniszterelnöknek

Infostart

A magyarok közel fele (46 százalék) Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek, s csak alig több, mint harmaduk (35 százalék) gondol így Magyar Péterre.

Az országgyűlési választás politikai értelemben miniszterelnök-választás is. A választópolgárok jogi értelemben ugyan pártlistákat és választókerületi képviselőket támogatnak, valójában arról is döntenek, ki legyen Magyarország kormányfője. A Nézőpont Intézet januári kutatásában négy megnevezett jelölt közül a választókorú magyarok 46 százaléka nevezte a hivatalban lévő kormányfőt a legalkalmasabbnak, s csak a megkérdezettek 35 százaléka Magyar Pétert, a Tisza Párt vezetőjét. Ez az adat megfelel az intézet októberi felmérésében szereplőnek: Orbán Viktor akkor is 11 százalékpontos előnyben volt Magyar Péterhez képest (novemberben az előny, átmenetileg 15 százalékpontra nőtt).

Orbán Viktor támogatottsága különösen magas az idősebbek és a falvakban lakók körében. A hatvan év feletti, 2,5 millió honfitársunk 57 százaléka, míg a községekben élő 2,3 millió honfitársunk 58 százaléka Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb kormányfőnek. Mindez a Nézőpont elemzése szerint azt is mutatja, hogy Magyar Péter kistelepüléseket célzó országjárása nem volt túlságosan eredményes.

A Demokratikus Koalíció elnöke és így valószínű miniszterelnök-jelöltje a választók négy százalékának támogatását élvezi.

Toroczkai László miniszterelnöki ambícióit szintén a választók 4 százaléka támogatja, de a Mi Hazánk a Nézőpont Intézet pártpreferencia kutatásai alapján – szemben a DK-val – biztos bejutó lehet így is.

A megkérdezettek 11 százaléka nem tudott vagy nem akart a négy név közül legalkalmasabb miniszterelnököt választani.

Ismét háborúellenes gyűlést tartottak a digitális polgári körök szombaton, ezúttal Hatvanban, és ezúttal is a miniszterelnök részvételével. Az elhangzottakat Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője, valamint Horn Gábor, a Republikon Intézet vezetője értékelte.
 

Nézőpont: továbbra is Orbán Viktor a legalkalmasabb miniszterelnöknek

