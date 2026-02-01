Borul sok minden, felkészültünk erre? – augusztustól jönnek a visszaváltható ételhordók

Európában évente mintegy 25 millió tonna műanyag csomagolóanyag keletkezik, melynek csaknem 40 százalékát az egyszer használatos dobozok, poharak és evőeszközök teszik ki. Ezeknek a műanyagoknak alig a 30 százaléka kerül vissza a körforgásba, a maradék szemétlerakókban vagy égetőkben végzi, rosszabb esetben mikroműanyagként szennyezi a vizeinket és a levegőt.

Augusztustól egy új szabályozás lép életbe az uniós tagországokban. Az új uniós csomagolási rendelet, a Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) alapjaiban átírja az eddigi szabályokat, ugyanis kötelezővé válik az újrahasználható rendszerek alkalmazása. A Körkörös.hu cikkében utánajárt, hogy melyek lesznek a legfőbb változások és annak is, nekünk pontosan mire kell felkészülnünk.

Jánosi István, a portál egyik alapítója az InfoRádióban elmondta: a jelenleg hatályos jogszabályok szerint az egyszer használatos műanyag termékek egy részét már betiltották, így már nem lehet vásárolni például műanyagból készült szívószálakat, fogpiszkálókat és evőeszközöket sem. Mindezeket viszonylag könnyen be lehetett tiltani, ugyanis könnyen kiváltható és pótolható eszközök. Amit talán kevesebben tudnak, hogy hivatalosan

ugyancsak betiltották az egyszer használatos műanyag polisztirol dobozt, amibe főleg olyan ételeket (például rántott húst) szoktunk tenni, melyeket melegen szeretnénk tartani.

Ugyanakkor Jánosi István elmondta, hogy a tiltás ellenére változatlanul lehet kapni ilyen polisztirol dobozokat és továbbra is nagyon sokan használják. A tiltólistára ugyanakkor nem került fel az egyszer használatos műanyag ételtároló edénydoboz, vagy közismertebb nevén a gulyástál.

Az említett PPWR-rendelet 2025 februárjában lépett hatályba, és a felkészülési időszakot követően, 2026. augusztus 12-től válik az alkalmazás szintjén is kötelezővé minden EU-tagállamban.

Ez a szabályozás nem egy ajánlás, hanem minden vendéglátóhelyre – a sarki kávézótól a nagy ételszállító hálózatokig – kiterjedő kötelezettség.

Az új rendelettel növelni szeretnék a fogyasztói szabadságot. A vendéglátóhelyeknek augusztustól már biztosítaniuk kell, hogy a vendégek saját edényüket vagy poharukat használhassák, felár vagy bármilyen hátrányos megkülönböztetés nélkül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a kiszolgáló személyzet nem utasíthat el egy kávét vagy egy elviteles ebédrendelést arra hivatkozva, hogy a vásárló otthonról hozott termoszban vagy dobozban kéri azt.

Jánosi István úgy fogalmazott, még nem tudja, milyen megoldás születik Magyarországon, hogy hazánk is megfeleljen az új uniós előírásoknak. Ötletként felvetette, hogy

a többször használatos edényeket is be lehetne vonni a visszaváltási rendszerbe,

és akkor cserével, elmosás után visszakerülnének a körforgásba, úgy mint például a sörös- és a borosüvegek, az egyszer használatos műanyag üvegek és palackok vagy a fémpalackok.

A Körkörös.hu társalapítója hangsúlyozta: a műanyag ételtáró edények esetében a jelenlegi magyarországi jogszabályok szerint a visszaváltás nem kötelezettség, hanem választási lehetőség. Ezzel együtt reményét fejezte ki, hogy előbb-utóbb abba az irányba fog menni a világ, hogy a visszaváltás már kötelezettség lesz.

A beszállítóknak és az éttermeknek is alkalmazkodniuk kell

Az új uniós szabályozás számszerűsíthető elvárásokat is megfogalmaz. A 2030-ra kitűzött távolabbi célok elérése érdekében már 2026-tól elvárás, hogy a forgalmazott ételek és italok legalább 10 százalékát újrahasználható csomagolásban kínálják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

az éttermeknek és büféknek vagy saját visszaváltó rendszert kell bevezetniük, vagy csatlakozniuk kell a már piacon lévő, professzionális edénymegosztó hálózatokhoz.

A Körkörös.hu szerint a váltás a teljes beszállítói láncot érinti, hiszen a csomagolóanyag-gyártóknak is garantálniuk kell az újrahasználhatóság technikai feltételeit.

Jánosi István szerint az egyszer használatos műanyag ételtároló doboz használatával kapcsolatban az a fő probléma, hogy egyrészt jelentős mennyiségű műanyag hulladék keletkezik, hiszen miután kiettük vagy kitettük belőle az ételt, azonnal megy a kukába. Másrészt azt is problémásnak gondolja, hogy ezeket az edényeket nagyon sokan használják melegítésre. Márpedig ha beteszünk egy műanyag ételtárolót a mikrohullámú sütőbe,

a melegítés alatt ezekből a műanyagok edényekből mikroműanyagok kerülhetnek az ételre.

Ugyanez a veszély a folyadékok, italok esetében a műanyag palackoknál is jelentkezhet.

„Bízom benne, hogy a világ abba az irányba fog haladni, hogy az egyszer használatos műanyagok ki fognak szorulni az életünkből, mert nagyon károsak az egészségünkre, és rengeteg műanyag hulladékot termelnek” – mondta Jánosi István, a Körkörös.hu egyik alapítója.