Orbán Viktor szerint nincs szükség megszorításra - a nap hírei

Szemenszedett hazugságnak nevezte Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök hatvani gyűlésén, hogy a magyar gazdaság állapota bármilyen megszorítást követelne. A kormányfő szerint, akik erről beszélnek, azok kormányváltást akarnak előkészíteni. Úgy vélte, a magas költségvetési hiányt és az államadósságot is fokozatosan kell csökkenteni. Az autóiparban dolgozóknak szerinte nem kell aggódniuk, mert nem a legjobban teljesítő, hazai, versenyképes gyárakat fogják bezárni.

A miniszterelnök szerint a 2026-os választás tétje a béke vagy a háború, miközben a kormány továbbra is fenntartja a családtámogatási rendszert és a rezsicsökkentés védelmét. Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök hatvani nagygyűlésén ismét kijelentette: Magyarország békét akar, és elutasít minden olyan uniós háborús nyomást, amely szerinte belesodorná az országot az ukrajnai konfliktusba.

A Nézőpont Intézet szerint a magyarok 71 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, és nincs olyan társadalmi csoport, ahol ez az arány kétharmad alá esne. Több európai ország, Lettország, Horvátország és Németország már konkrét lépéseket tett a sorkötelezettség újbóli bevezetése irányába.

Újraindította a számlák kiküldését az MVM, miután a kormány meghatározta a januári rezsistop mértékét és a jogosultak körét. A cég közölte, a lejárt számlákra késedelmi kamatot egyelőre nem számít fel, míg a távhő esetében a kedvezményeket a távhőszolgáltatók érvényesítik.

Februártól ismét lehet csatlakozni az uniós szinten is egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, közölte az agrárminiszter. Ez a termelői jövedelem-ingadozások mérséklését szolgálja.

Csézi Erzsébet lesz a Tisza párt mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületének képviselőjelöltje – jelentette be Magyar Péter a párt elnöke. Ez volt az a körzet, ahol a Tisza eddig nem jelentett be jelöltet. Csézy, a mezőkövesdi énekesnő, ruhatervező, a fideszes Tállai András ellen indul.

Politikai felelősségnek nevezte a választójogot a Demokratikus Koalíció elnöke. Dobrev Klára évrétékelőjén kiemelte, már csaknem fél millióan regisztráltak az áprilisi választásra a határon túlról. Úgy vélte: Magyarországon csak annak lenne joga szavazni, aki itt él és itt fizet adót.

Molnár Ferenc lesz a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje Budapest 12-es számú egyéni választókerületében. A jelölt Újpest megújítását tűzte ki célul.

Az Európai Bizottság ismét kiadja az uniós pályázatokhoz szükséges technikai számokat a HUN-REN kutatóközpontok számára. Így a kutatók újra részt vehetnek uniós kutatási programokban.

A demográfia, a versenyképesség és a biztonság volt a fő téma az Európai Néppárt a zágrábi, kétnapos tanácskozásán. A kontinens elöregedése miatt javaslat született egy Európa demográfiai megújulásáról szóló határozatra. 2026-ra pedig a versenyképesség erősítését tűzték ki célul. Emellett felszólították az uniós állam- és kormányfőket, hogy kezdjenek tárgyalásokat egy európai nukleáris védőernyőről.

Várhatóan vasárnap folytatódnak Abu-Dzabiban az ukrán és az orosz fél közötti közvetlen tárgyalások. Korábban az ukrán elnök vélelmezte, hogy az Egyesült Államok és Irán feszült viszonya miatt csúszhat a találkozó időpontja. Eközben az orosz védelmi minisztérium közölte, az orosz erők folytatták az ukrán célpontok elleni támadásaikat, kivéve az energetikai infrastruktúra ellenieket. Ukrajna közlekedési infrastruktúráját és egy lőszerraktárt támadtak.

Washington nem tűr meg semmilyen veszélyes iráni műveletet a Hormuzi-szoros térségében, miután Teherán kétnapos hadgyakorlatot jelentett be. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága hangsúlyozta: saját egységei a nemzetközi normáknak megfelelően járnak el, és erre szólította fel az iráni Forradalmi Gárdát is.

Polgárjogi vizsgálatot indított a Minneapolisban január 24-én lelőtt tüntető ügyében az amerikai igazságügyi minisztérium, hogy feltárja a halálához vezető eseményeket. A hatóság szerint Renee Good január 7-ei halálával kapcsolatosan nem indokolt hasonló eljárás.

Az uniós migrációügyi biztos szerint Szíria még nem elég stabil ahhoz, hogy az Európai Unió tagállamai megkezdhessék a területükön élő szíriai menedékkérők tömeges visszaküldését. Magnus Brunner úgy nyilatkozott, hogy ezért elsősorban az önkéntes hazatérést ösztönzik, kivéve a bűncselekményt elkövetőket, mert őket kitoloncolják.

A végleges eredmények szerint Albin Kurti miniszterelnök pártja, az Önrendelkezés nyerte a december 28-ai koszovói előrehozott parlamenti választásokat a szavazatok 51,1 százalékával. A voksolást azután tartották, hogy a tavaly februári választás után egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.

Életének 79. évében elhunyt Fenyő Miklós énekes, dalszerző. A magyar rock and roll ikonja 1967-ben alapította a Hungária együttest. Munkásságát a többi között eMeRTon-díjjal, Artisjus és Fonogram Életműdíjjal, valamint Mahasz nagydíjjal ismerték el. Kiemelkedő művészi tevékenységéért 2004-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést.