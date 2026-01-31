ARÉNA - PODCASTOK
Albin Kurti koszovói miniszterelnök, a kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje) párt vezetője nyilatkozik a sajtó képviselőinek, miután leadta szavazatát a koszovói parlamenti választáson egy pristinai szavazóhelyiségben 2025. február 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Georgi Licovszki

Fölényesen nyert a kormánypárt, a szerbekkel azonban gond van

Infostart / MTI

Az Albin Kurti miniszterelnök vezette Önrendelkezés (Vetevendosje) nyerte meg a december 28-i előrehozott parlamenti választásokat Koszovóban - közölte az ország választási bizottsága.

A választási bizottság tájékoztatása szerint a miniszterelnök pártja a voksok 51,1 százalékát szerezte meg. Ez a 120 fős parlamentben legalább 57 helyre lesz neki elegendő. A második helyen a korábban Hashim Thaci volt államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK) végzett a szavazatok 20,19 százalékával (22 képviselői hely), a harmadik pedig a Koszovói Demokrata Szövetség (LDK) lett 13,24 százalékkal (15 hely). Ramush Haradinaj volt kormányfő Szövetség Koszovó Jövőjéért (AAK) nevű pártja 5,9 százalékot (6 képviselői) szerzett meg. A többi albán párt nem jutott be a törvényhozásba.

A nemzeti kisebbségeknek 20 garantált hely jut a parlamentben, 10 a szerbnek, összesen 10 pedig a többinek.

A szerbeknek fenntartott 10 hely közül kilencet a Belgrád által támogatott Szerb Lista szerzett meg, egy az ellenzéki Szabadságért, Igazságért és Fennmaradásért nevű pártnak jutott.

A Szerb Lista kilenc képviselőjének megbízatását a választási bizottság nem erősítette meg, így a pártnak óvást kell benyújtania.

A voksokat újra kellet számolni, mert felmerült a csalás gyanúja. A koszovói rendőrség több mint száz embert tartóztatott le az ügyben. A legnagyobb mértékű csalást Prizrenben követték el. Petrit Kryeziu prizreni főügyész korábban közölte: a csalás különböző módjait azért voltak képesek tömegesen elkövetni, mert a szavazatszámláló bizottságok pártok által delegált tagjai megegyeztek egymással ebben és megszervezték. A négy legnagyobb koszovói párt együttműködéséről lehet szó - tette hozzá.

Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, de Belgrád ezt azóta sem ismeri el, és továbbra is saját, déli tartományának tekinti a többségében albánok lakta területet.

Koszovóban azért tartottak előrehozott parlamenti választásokat, mert a legutóbbi, tavaly február 9-i szavazást követően egyik pártnak sem sikerült kormányt alakítania.

„Most már egészségesebb eljönni, mint ott ragadni” – leköszön a Katona éléről Máté Gábor
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendező nemcsak a Katona József Színház igazgatói posztjáról távozik, hanem a teátrumot is elhagyja, de két színdarabban még láthatják őt a nézők, amíg azokat játsszák. Máté Gábor az InfoRádióban elmondta: annak idején azért hozta létre a Művészeti Tanácsot, hogy sok más teendő mellett bevonhassák a fiatalabb rendezőket a színházigazgatás művészi munkájába. Úgy véli, Székely Krisztánál jó kezekben lesz a színház irányítása.
Autópályával teremt új közlekedési tengelyt a magyar megyeszékhely

Fejér vármegyében az M200-as autópálya megépítésével új közlekedési folyosó jön létre, amely tehermentesíti a túlterhelt M0-s körgyűrűt és a balesetveszélyessége miatt csak "halálútnak" nevezett 81-es főutat. A Székesfehérvár térségében az M1-es és M7-es autópályákat összekötő beruházás a szükséges engedélyek megszerzése után, várhatóan 2027-ben indulhat - tudósított a Feol.

Évekre meghatározhatja Európa jövőjét, amit most előkészítenek

Starmer szerint az EU-val való közeledés javíthatja a gazdasági növekedést és csökkentheti az árakat, még ha kompromisszumot is jelent a szuverenitásból.

Photos appearing to show Andrew on all fours over female included in tranche of new Epstein files

More than three million documents have been released, including thousands of videos and images related to the late sex offender Jeffrey Epstein.

