ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. január 31. szombat Gerda, Marcella
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szövetségi hatóság ellen tüntetõk egyikét õrizetbe veszik rendõrök Minneapolisban 2026. január 24-én, miután a szervezet egyik ügynöke halálosan megsebesített egy 37 éves férfit, Alex Prettit, aki a hatóságok szerint felfegyverkezve jelent meg egy bevándorlási razzián a Minnesota állambeli városban.
Nyitókép: Craig Lassig

Újabb fordulat Alex Pretti lelövésének ügyében

Infostart / MTI

Az amerikai igazságügyi minisztérium polgárjogi vizsgálatot indított a Minneapolisban lelőtt tüntető, Alex Pretti ügyében pénteken.

Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes sajtótájékoztatón jelentette be az eljárást, amelynek célja a január 24-én történtek tisztázása.

"Mindent áttekintünk, ami fényt derít arra, hogy mi történt azon a napon, valamint az odáig vezető napokban és hetekben" - fogalmazott a kormányzati illetékes

Todd Blanche közölte egyúttal, hogy a január 7-én szintén szövetségi ügynök fegyvere által meghalt Renee Good ügyében hasonló polgárjogi eljárást nem látnak szükségesnek. Hangsúlyozta:

különleges körülményeknek kell fennállniuk ahhoz, hogy ilyen eljárás elinduljon.

A január 24-i, Alex Pretti halálával végződött összetűzésről számos videó jelent meg, amelyek a bevándorlási és határőr ügynökök és a férfi közötti dulakodást, valamint a lövések eldördültét mutatták. Nyilvánosságra került olyan videófelvétel is, ami ugyancsak Alex Prettit mutatta egy január közepén tartott megmozduláson, amelyen a 37 éves férfi leköpi a hatóság járművét, belerúg az autóba, ami után az ügynökök erővel fékezik meg.

Minneapolisban hetek óta tartanak a demonstrációk a bevándorlási hatóság illegálisan az országban tartózkodó külföldiek ellen zajló átfogó intézkedéssorozatával szemben. A két haláleset nyomán a tüntetések hevesebbé váltak, Minneapolis város és Minnesota állam demokrata vezetői a bevándorlási rendészetként működő Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (ICE) embereinek távozását követelték.

Minneapolis, 2026. január 25. A Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szövetségi hatóság ellen tüntetnek Minneapolisban 2026. január 24-én, miután a szervezet egyik ügynöke halálosan megsebesített egy 37 éves férfit, Alex Prettit, aki a hatóságok szerint felfegyverkezve jelent meg egy bevándorlási razzián a Minnesota állambeli városban. MTI/EPA/Craig Lassig
Minneapolis, 2026. január 25. A Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szövetségi hatóság ellen tüntetnek Minneapolisban 2026. január 24-én, miután a szervezet egyik ügynöke halálosan megsebesített egy 37 éves férfit, Alex Prettit, aki a hatóságok szerint felfegyverkezve jelent meg egy bevándorlási razzián a Minnesota állambeli városban. MTI/EPA/Craig Lassig

Pénteken Minneapolis-ban ezrek vonultak az utcára az ICE ellen, a megmozdulás békés mederben zajlott. A rendőrség a hét elején kisebb megmozdulásokon többeket őrizetbe vett, amikor a tüntetők betörtek szállodák előterébe, ahol szövetségi ügynököket gyanítottak.

Letartóztatás

A szövetségi igazságügyi hatóság pénteken letartóztatta Don Lemont, a CNN hírtelevízió jól ismert korábbi kiemelt műsorvezetőjét egy minnesotai demonstráción játszott szerepéért.

Az újságíró január közepén videótudósításban számolt be arról a demonstrációról, amelyen aktivisták egy istentiszteletet szakítottak félbe kiabálással és egyéb rendzavarással. A Minneapolis-szal szomszédos St. Paulban működő templomban indoklásuk szerint azért jelentek meg kormányellenes tüntetők, mert úgy tudták, az egyik lelkész a bevándorlási hatóságnak dolgozik. Az ügyben a vallásszabadság védelméről szóló törvény megsértésének gyanújával korábban már letartóztattak három tüntetőt.

Kezdőlap    Külföld    Újabb fordulat Alex Pretti lelövésének ügyében

eljárás

minneapolis

ice

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Magyarics Tamás: miért éppen Minnesota? Nem véletlenül ott van polgárháborús helyzet Amerikában

Nem véletlenül alakult ki polgárháborús helyzet az amerikai Minnesotában, azután, hogy a Bevándorlási és Vámhivatal, azaz az ICE ügynökeit az államba vezényelték – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora. A külpolitikai szakértő hangsúlyozta: a népes szomáliai kisebbség, az állam demokrata vezetése és a bevándorláshoz való liberális viszonyulása is hozzájárult ahhoz, hogy komoly a feszültség, illetve az ICE ügynökei is erőszakosabban léptek fel, és lelőttek két embert.
 

Trump elárulta, kit jelöl a jegybank élére

Kuba a következő amerikai célpont? Donald Trump meghökkentő rendeletet írt alá

Egyre jobban aggodnak a kubai vezetők

VIDEÓ
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

Mennyivel vezet a Tisza a Fidesz előtt?

A hétről hétre megjelenő, keszekusza képet mutató közvélemény-kutatási eredményeket látva meglepő lehet, de igaz: a Fidesz és a Tisza Párt közötti különbség hosszú hónapok óta betonba van öntve. Csak épp két különböző betonba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

Ma már a diszkontok diktálnak a magyar borászoknak: kik lesznek a nagy átrendeződés túlélői?

A magyar borpiac kettészakadt, a középkategória gyakorlatilag eltűnt, a termelők pedig egyszerre küzdenek a diszkontok árnyomásával és a zsugorodó hazai fogyasztással.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Takeaways from the millions of newly released Epstein files

Three million new documents include hundreds of mentions of Trump and emails between Epstein and a person called "The Duke".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 30. 20:26
Tető alá hoztak egy szír-kurd egyezséget
2026. január 30. 20:13
Új függőségbe sodródhat Németország
×
×
×
×