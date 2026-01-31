Újabb fordulat Alex Pretti lelövésének ügyében

Todd Blanche igazságügyi miniszterhelyettes sajtótájékoztatón jelentette be az eljárást, amelynek célja a január 24-én történtek tisztázása.

"Mindent áttekintünk, ami fényt derít arra, hogy mi történt azon a napon, valamint az odáig vezető napokban és hetekben" - fogalmazott a kormányzati illetékes

Todd Blanche közölte egyúttal, hogy a január 7-én szintén szövetségi ügynök fegyvere által meghalt Renee Good ügyében hasonló polgárjogi eljárást nem látnak szükségesnek. Hangsúlyozta:

különleges körülményeknek kell fennállniuk ahhoz, hogy ilyen eljárás elinduljon.

A január 24-i, Alex Pretti halálával végződött összetűzésről számos videó jelent meg, amelyek a bevándorlási és határőr ügynökök és a férfi közötti dulakodást, valamint a lövések eldördültét mutatták. Nyilvánosságra került olyan videófelvétel is, ami ugyancsak Alex Prettit mutatta egy január közepén tartott megmozduláson, amelyen a 37 éves férfi leköpi a hatóság járművét, belerúg az autóba, ami után az ügynökök erővel fékezik meg.

Oh… so Pretti wasn't "just an observer" pic.twitter.com/NDLj0q7ujX — End Wokeness (@EndWokeness) January 28, 2026

Minneapolisban hetek óta tartanak a demonstrációk a bevándorlási hatóság illegálisan az országban tartózkodó külföldiek ellen zajló átfogó intézkedéssorozatával szemben. A két haláleset nyomán a tüntetések hevesebbé váltak, Minneapolis város és Minnesota állam demokrata vezetői a bevándorlási rendészetként működő Bevándorlási- és Vámvégrehajtás (ICE) embereinek távozását követelték.

Minneapolis, 2026. január 25. A Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szövetségi hatóság ellen tüntetnek Minneapolisban 2026. január 24-én, miután a szervezet egyik ügynöke halálosan megsebesített egy 37 éves férfit, Alex Prettit, aki a hatóságok szerint felfegyverkezve jelent meg egy bevándorlási razzián a Minnesota állambeli városban. MTI/EPA/Craig Lassig

Pénteken Minneapolis-ban ezrek vonultak az utcára az ICE ellen, a megmozdulás békés mederben zajlott. A rendőrség a hét elején kisebb megmozdulásokon többeket őrizetbe vett, amikor a tüntetők betörtek szállodák előterébe, ahol szövetségi ügynököket gyanítottak.

Letartóztatás

A szövetségi igazságügyi hatóság pénteken letartóztatta Don Lemont, a CNN hírtelevízió jól ismert korábbi kiemelt műsorvezetőjét egy minnesotai demonstráción játszott szerepéért.

Don Lemon sees kids fleeing church: "It is traumatic for the people, and that's what protesting is about" pic.twitter.com/M5zVXHZk96 — End Wokeness (@EndWokeness) January 19, 2026

Az újságíró január közepén videótudósításban számolt be arról a demonstrációról, amelyen aktivisták egy istentiszteletet szakítottak félbe kiabálással és egyéb rendzavarással. A Minneapolis-szal szomszédos St. Paulban működő templomban indoklásuk szerint azért jelentek meg kormányellenes tüntetők, mert úgy tudták, az egyik lelkész a bevándorlási hatóságnak dolgozik. Az ügyben a vallásszabadság védelméről szóló törvény megsértésének gyanújával korábban már letartóztattak három tüntetőt.