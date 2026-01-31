ARÉNA - PODCASTOK
Potsdam, 2016. április 14.Claudia Hubatsch némettanár intenzív nyelvtanfolyamot tart 2016. április 14-én a Potsdami Egyetem egyik előadótermében olyan menekülteknek, akik a képzést követően tanárként szeretnének elhelyezkedni Németországban. A szíriai és egyéb háborús övezetből érkezett menekültek nyelvi képzése április 11-én kezdődött az északkeleti nagyvárosban a német kormány integrációs programja keretében. (MTI/EPA/Klaus-Dietmar Gabbert)
Nyitókép: MTI/EPA/Klaus-Dietmar Gabbert

Szíria még nem stabil, maradhatnak a menekültek Európában - mondja egy EU-biztos

Infostart / MTI

A szíriai helyzet egyelőre nem javult annyira, hogy az Európai Unió tagállamai megkezdhessék a területükön élő szíriai menedékkérők tömeges visszaküldését – jelentette ki Magnus Brunner, az Európai Bizottság belügyi és migrációügyi biztosa a dpa német hírügynökségnek adott és szombaton megjelent interjúban.

"Még nem tartunk ott, hogy Szíria elég stabilnak számítson a tömeges visszaküldés megkezdéséhez" – fogalmazott Brunner. Elmondása szerint Szíria jelenleg nem minősül biztonságos származási országnak az uniós szabályok szerint, de az EU segít a helyzet javítása és a változás elősegítése érdekében. Elsősorban az önkéntes hazatérést ösztönzik, kivéve a bűncselekményt elkövetőket, mert őket kitoloncolják - mutatott rá. Hozzátette azonban, hogy az EU menekültügyi ügynöksége szerint a szíriai helyzet fokozatosan javul, és a Frontex is több ezer szíriai önkéntes hazatérésében segített.

Németországban jelenleg több mint 940 ezer szíriai állampolgár él.

Johann Wadephul német külügyminisztert októberben saját pártján, a Kereszténydemokrata Unión (CDU) belül is bírálatok érték, mert egy szíriai látogatása alkalmával kétségesnek nevezte a szíriaiak tömeges önkéntes hazatérését.

A Keresztényszociális Unió (CSU), a CDU testvérpártja pedig parlamenti állásfoglalásában úgy fogalmazott: a legtöbb, ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkező szíriai számára a polgárháború lezárulta után várhatóan megszűnik a védelem jogalapja, ezért egy kiutasítási program elindítását szorgalmazzák.

A 2011-ben kitört szíriai polgárháború 2024 decemberében jobbára véget ért, miután az akkori iszlamista lázadó vezető – a jelenlegi szíriai elnök – Ahmed es-Saraa erői megdöntötték Bassár el-Aszad hatalmát.

Ezt követően már csak a szíriai hadsereg és a kurd lázadó szakadárok között történtek jelentős összecsapások, de a damaszkuszi kormány és a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség pénteken bejelentette, megállapodtak egy általános tűzszünetben, valamint a katonai és a közigazgatási szervek fokozatos integrációjában.

