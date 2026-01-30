Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

„Torokkaparás, köhögés kínzott először. Azt hittem, hogy koronavírus, de aztán jött a fejfájás, az izmokban éreztem fájdalmat és a lázam is felszökött. A háziorvosom mondta, hogy az influenza terjed, maradjak otthon és pihenjek. Mire egy hét táppénz után visszamentem dolgozni, 2-3 kolléga már kiesett. Járvány van” – mondta egy nyíregyházi anyuka a szon.hu kérdésre. A nő idén nem vette fel a védőoltást, pedig az előző években, amikor beoltatta magát az egész telet megúszta ahogyan ő fogalmazott: „egy köhintés nélkül”.

Egyre több az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma országosan és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése is alátámasztja, a január 12. és 18. közötti héten több mint 46 ezer ember fordult meg a háziorvosoknál, felső-légúti panaszokkal, jelentősen megnőtt az influenzaszerű tünetek száma.

„Az év negyedik hetében járunk és azt mondhatjuk el, hogy erősen emelkedő tendenciát mutat a megbetegedésszám. A járvány a csúcsát még nem érte el, de az elkövetkezendő időszakban további emelkedésre számíthatunk. Annyiban tér el a korábbi szezonokhoz képest a mostani, hogy most dominánsan az influenza A vírus van jelen” – tájékoztatta a hírportált Szabó Tünde vármegyei tisztifőorvost.

Mire kell figyelni? Az influenza tünetei hőemelkedés, végtagfájdalom, gyengeség, orrfolyás, de akár 2–3 napig magas, 39 fok feletti láz is lehetséges. Itt még nem kell megijedni, elegendő az otthoni pihenés, lázcsillapítás, gyakori szellőztetés, illetve bő folyadékfogyasztás, vitaminok adása, de hogyha 3–5 nap után sem javulnak a tünetek, vagy tartósan 39-40 fokos a láz, nehézlégzés, fulladás, mellkasi fájdalom, szűnni nem akaró köhögés vagy tarkótáji merevség, szédülés tapasztalható, akkor mindenféleképpen háziorvoshoz vagy akár háziorvosi ügyelethez kell fordulni.

Az influenzafigyelő szolgálathoz a háziorvosok által beküldött minták alapján elmondható, hogy a koronavírus most nincs nagy számban jelen, egyértelműen az influenzaszerű tünetek döntik le a lábukról a betegeket – tette hozzá a szakember.

A panaszokkal orvoshoz fordulók több mint 40 százaléka a 3–14 éves gyermekek közül kerül ki, de ugyanígy a fiatal felnőtteket is érinti a probléma, s ne feledjük: a gyerekek haza viszik a betegséget, ami az egész családon végigsöpör. Ugyanakkor ebben a téli időszakban más vírusok is jelen vannak, úgy mint az RSV-vírus, vagy a rotavírus, egyéb hányással, hasmenéssel járó fertőzésekre kell gondolni.

A járvány nem érte el a csúcsát, meredeken emelkedik. Jövő héten már február van, tehát ez a tendencia folyamatosan emelkedhet, tehát

mindenféleképpen javasolt a védőoltás

– ajánlotta a vármegyei tisztifőorvos.

Szabó Tünde tájékoztatása szerint a vármegyei kórháznak az összes tagintézményében kötelező a maszkhasználat, hiszen légúton keresztül terjed a fertőzés, a megelőzésben kulcsszerepe van a maszkkal történő védekezésnek. A kórházak saját maguk rendeli el osztályaikon a látogatási korlátozásokat. „Látogatási tilalom is van egy-egy osztályon, a koraszülött, újszülött osztályokon vagy ahol nagyon súlyos, elesett betegeket ápolnak. Amennyiben tovább emelkedik a megbetegedések száma, akkor látogatási tilalmat is elrendelhetünk” – mondta.

Látogatási tilalom

A Nógrád vármegyei Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet több osztályát érintően látogatási tilalom van érvényben szerdától. Az utasítás visszavonásig érvényes – írta meg a nool.hu. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Köves úti telephelyén a NIC-PIC, az újszülött és a szülészet-nőgyógyászat osztályokon szintén látogatási korlátozást vezettek be a hét közepétől. Hasonló a helyzet a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hét osztályán, de a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház szülészeti-nőgyógyászati, kora-újszülött-, továbbá a csecsemő- és a gyermekosztályon.