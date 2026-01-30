Egyre súlyosabb a helyzet: sorra jelentik be a látogatási tilalmat a kórházakban

„Torokkaparás, köhögés kínzott először. Azt hittem, hogy koronavírus, de aztán jött a fejfájás, az izmokban éreztem fájdalmat és a lázam is felszökött. A háziorvosom mondta, hogy az influenza terjed, maradjak otthon és pihenjek. Mire egy hét táppénz után visszamentem dolgozni, 2-3 kolléga már kiesett. Járvány van” – mondta egy nyíregyházi anyuka a szon.hu kérdésre. A nő idén nem vette fel a védőoltást, pedig az előző években, amikor beoltatta magát az egész telet megúszta ahogyan ő fogalmazott: „egy köhintés nélkül”.
Egyre több az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma országosan és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése is alátámasztja, a január 12. és 18. közötti héten több mint 46 ezer ember fordult meg a háziorvosoknál, felső-légúti panaszokkal, jelentősen megnőtt az influenzaszerű tünetek száma.
„Az év negyedik hetében járunk és azt mondhatjuk el, hogy erősen emelkedő tendenciát mutat a megbetegedésszám. A járvány a csúcsát még nem érte el, de az elkövetkezendő időszakban további emelkedésre számíthatunk. Annyiban tér el a korábbi szezonokhoz képest a mostani, hogy most dominánsan az influenza A vírus van jelen” – tájékoztatta a hírportált Szabó Tünde vármegyei tisztifőorvost.
Az influenzafigyelő szolgálathoz a háziorvosok által beküldött minták alapján elmondható, hogy a koronavírus most nincs nagy számban jelen, egyértelműen az influenzaszerű tünetek döntik le a lábukról a betegeket – tette hozzá a szakember.
A panaszokkal orvoshoz fordulók több mint 40 százaléka a 3–14 éves gyermekek közül kerül ki, de ugyanígy a fiatal felnőtteket is érinti a probléma, s ne feledjük: a gyerekek haza viszik a betegséget, ami az egész családon végigsöpör. Ugyanakkor ebben a téli időszakban más vírusok is jelen vannak, úgy mint az RSV-vírus, vagy a rotavírus, egyéb hányással, hasmenéssel járó fertőzésekre kell gondolni.
A járvány nem érte el a csúcsát, meredeken emelkedik. Jövő héten már február van, tehát ez a tendencia folyamatosan emelkedhet, tehát
mindenféleképpen javasolt a védőoltás
– ajánlotta a vármegyei tisztifőorvos.
Szabó Tünde tájékoztatása szerint a vármegyei kórháznak az összes tagintézményében kötelező a maszkhasználat, hiszen légúton keresztül terjed a fertőzés, a megelőzésben kulcsszerepe van a maszkkal történő védekezésnek. A kórházak saját maguk rendeli el osztályaikon a látogatási korlátozásokat. „Látogatási tilalom is van egy-egy osztályon, a koraszülött, újszülött osztályokon vagy ahol nagyon súlyos, elesett betegeket ápolnak. Amennyiben tovább emelkedik a megbetegedések száma, akkor látogatási tilalmat is elrendelhetünk” – mondta.
Látogatási tilalom
A Nógrád vármegyei Balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet több osztályát érintően látogatási tilalom van érvényben szerdától. Az utasítás visszavonásig érvényes – írta meg a nool.hu. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Köves úti telephelyén a NIC-PIC, az újszülött és a szülészet-nőgyógyászat osztályokon szintén látogatási korlátozást vezettek be a hét közepétől. Hasonló a helyzet a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház hét osztályán, de a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház szülészeti-nőgyógyászati, kora-újszülött-, továbbá a csecsemő- és a gyermekosztályon.