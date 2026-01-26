Politikai harc Orbán Anitáért és ellene – szakértői vélemények

Orbán Anita kinevezésével párhuzamosan a kormánypárti média és elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy a szakember neve az év elején eltűnt a nemzetközi European Council on Foreign Relations (ECFR) taglistájáról - erről a mandiner.hu is hírt adott.

A kritikus hangok szerint ez a lépés a „globalista háttéralkuk” elfedését szolgálja. Borbély Beáta, a Nézőpont Intézet elemzője úgy fogalmazott: „Mióta megjelent a Tiszában Kapitány István, Bajnai Gordon, Orbán Anita és a többi balos háttérember,

egyre nyilvánvalóbb, hogy kik is állnak a Magyar Péter-projekt mögött”.

Az elemző párhuzamot vont a nyugat-európai vezetők (például Friedrich Merz német kancellár vagy Emmanuel Macron) és a Tisza Párt szakértői gárdája között, azt sugallva, hogy a szuverenista politika helyett globalista pénzügyi körök segítik a pártot.

Ezzel szemben Török Gábor politikai elemző rámutatott, hogy a Tisza Párt új arcai valójában sokkal szorosabban kötődnek a „régi Fideszhez” és a hazai jobbközéphez, mint a baloldalhoz.

Emlékeztetett, hogy Orbán Anitát korábban – a kormányzat orosz fordulata előtt – egyértelműen a Fidesz euroatlanti szárnyához, különösen Martonyi János volt külügyminiszter köréhez sorolták.

„A megnevezett, kirakatba tett szakértők-politikusok között inkább a régi Fideszhez kötődő emberek tűnnek fel”

– írta bejegyzésében az elemző.

Maga Orbán Anita az RTL Híradónak adott interjújában „megmosolyogtatónak” nevezte a Soros-hálózattal kapcsolatos vádakat, kiemelve, hogy az említett szervezetek rendezvényein korábban Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Orbán Balázs is rendszeresen részt vett.

A politikus hangsúlyozta, hogy a diplomácia nem „hangerőverseny”, és célja egy klasszikus, Martonyi János nevével fémjelzett, ingadozásoktól mentes külpolitika visszaállítása. „Befejezzük a 'kompország' politikát és a szövetségeseinkkel való folyamatos konfrontációt” – tette hozzá.