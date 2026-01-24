ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat Timót
Pető Attila Kreszprofesszor az InfoRádió Aréna című műsorában.

KRESZ-professzor: zebrán sem lehet majd „csak úgy” átkelni

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
Jelentős szigorítás lép életbe a zebrán áthaladó gyalogosokra vonatkozóan, ha elfogadják az új KRESZ-t, amelynek tervezetét a napokban hozták nyilvánosságra.

A KRESZ-professzorként ismert közlekedési szakértő, a nemrég bemutatott új KRESZ-tervezet egyik megalkotója, Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy a gyalogos átkelés az egyik legveszélyesebb a közlekedésben, ezért mindig kellő óvatossággal kell történnie.

Ezért aztán a gyalogosoktól a zebrán is elvárható, hogy körültekintsenek, sőt, a KRESZ-ben szerepel egy „megmosolyogtató” mondat is ide vágóan: szemkontaktust kell felvenni a vezetővel, ami egyébként teljesen életszerű dolog – fogalmazott a szakértő; sőt, az is szerepel az új KRESZ-ben, hogy jelezni kell az átkelés szándékát a gyalognak, vagyis nem kelhet át „csak úgy”.

Újszerű szabály, hogy a gyalogosnak minden eszközt félre kell tennie, ami elvonhatja a figyelmét, mielőtt lelép a járdáról – mondta Pető Attila, amit szintén életszerű elvárásnak tart. „Legyen az mobiltelefon, vegye ki a fülest a füléből és ne hallgasson zenét, de még Rubik-kockát se forgasson közben” – sorolta a példákat. A KRESZ-professzor szerint ezáltal komoly felelősség hárul majd a gyalogoska, amit remélhetőleg be is fognak tartani.

