Ezzel az új fogalommal is meg kell ismerkedniük itthon a sofőröknek

Mint a KRESZ-professzorként ismert közlekedési szakértő, a nemrég bemutatott új KRESZ-tervezet egyik megalkotója, Pető Attila az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, megszűnik a senki által sem értett ötperces szabály. Az új KRESZ-ben az elv az, hogy amikor az ember elhagyja az autót, nem tud beavatkozni – tehát ha mondjuk kiszáll egy kocsiból egy garázs előtt, akkor már nem tud arrébb menni, míg ha benne ül, akkor szükség esetén odébbgurulhat – az már parkolásnak fog számítani.

„Rögzítettük végre, hogy maga a megállás a forgalom elhagyását jelenti. A forgalomban is meg lehet állni egy stoptáblánál, egy lámpánál, de az nem az a megállás. Szerettem volna más szót, de nem találtunk, kiállás, félreállás, ezek nem magyaros szavak. Úgyhogy marad a megállás,

amikor elhagyom a forgalmat, ha ott maradok a járműnél, az megállás, ha elhagyom a járművet akár egy percre is, onnantól kezdve parkolás”

– hívta fel a figyelmet a változásra, az „ötperces szabály” megszűnésére Pető Attila.

Fontos megjegyzés a tervezetben, hogy a vezetőnek ilyenkor a járműben a kormány mögött kellene ülni. A szakértő gyanítja, hogy, ez azért lesz, mert egyszer majd talán kamerával fogják nézni a tilosban parkolást, és akkor egyértelmű, hogy ahol nincs vezető, az a jármű szabálytalanul parkol. Ezzel csak az a gond, hogy ha valaki kiszáll és a csomagtartóból kivesz valamit, akkor az még ugyanúgy parkolás – ezt majd még meg kell vitatni, ezért is lehet most véleményezni a tervezetet, jegyezte meg.

Szintén újdonság lehet a megújuló KRESZ-ben az utascsere fogalma. Ez például azoknak segíthet, akik a gyereküket viszik az iskolába.

„A megállás és a parkolás mellett szokhatunk egy új fogalmat, ez az utascsere, ami egy rövid ideig – most azt mondjuk, egy percig, bár nem hiszem, hogy valaki mérni fogja – tartó megállás, aminek kimondottan az a célja, hogy kiszálljon az utas, becsukja az ajtót és eltávolodjon a járműtől. Az utascsere érvényes lesz az iskoláknál, óvodáknál is, ha csak annyi történik, hogy kinyitom az ajtót, a gyerek bemegy az iskolába. Egy óvoda- vagy iskolaövezetben az út közepén is meg lehet állni, addig szépen türelmesen várja meg a mögöttem lévő, értse meg ezt a helyzetet. Más a helyzet akkor, ha be kell kísérni a gyereket, mert egy hatéves gyereket nem biztos, hogy beengedek egyedül – akkor sajnos továbbra is olyan helyen kell tartózkodnom, ami szabályos, tehát erre a helyzetre nem ad mentséget az új KRESZ ” – mondta Pető Attila.

De az utascsere például szabályos lesz – úgy néz ki – autóbusz-öbölben, esetleg a járdára föl lehet állni, kerékpársávon is talán – nyilván, ha jön a kerékpáros, akkor arrébb kell menni –, de az utascserének tényleg az a lényege, hogy pár másodpercig tartson – emelte ki a közlekedési szakértő.