Ez a trükkös eszköz most nálunk is létfontosságú lehet a hidegben

A KRESZváltozás közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint a beépített fémtüskéket tartalmazó gumis csúszásgátlóval jelentősen megnövelhetjük biztonságunkat, ha gyalogosan közlekedünk. Mindössze fel kell húzni a cipőre, és ezzel könnyen elkerülhetjük a megcsúszást, vagy az elesést. Az északi országokban úgy tartják, hogy a fémtüskés csúszásgátlóval a tapadási tényező akár a tízszeresére is megnövelhető a hagyományos téli cipőtalpakhoz képest.

Ez az arányszám természetesen olyan tényezőktől is függ, mint például a jég minősége (tükörjég, érdes jég), a fémtüske típusa és kopottsága, valamint a járás jellemzői (gyorsaság, rövid, vagy hosszú lépések, óvatlanság stb.).

A biztonság akkor a legnagyobb, ha rövid lépésekkel, óvatosan lépkedünk.

Az integrált fémtüskék jellemzői, hogy rálépéskor belemarnak a jégbe, ezáltal fizikai rögzülést idéznek elő.

A fémtüskés csúszásgátló előnyei az alábbiak szerint foglalhatók össze:

többszörösére növeli a tapadást jeges felületen (3-10-szeresére);

jelentősen csökkenti az elcsúszás kockázatát;

nagyságrendekkel stabilabb járást tesz lehetővé az ónos esős, jeges felületen is.

Ezekhez a fontos biztonsági eszközhöz már hazánkban is hozzá lehet jutni, mindössze néhány ezer forintért. A nagyobb sportáruházakban, túraboltokban, internetes felületeken, de már egyes patikákban is elérhető. A kemény mínuszos időkben, továbbá az előttünk álló ónos esős napokban a használata erősen ajánlott – áll a bejegyzésben.