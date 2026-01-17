ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Zúzmarával borított fák a 1102-es mellékút Páty-Zsámbék közötti útszakaszán 2025. január 21-én. A Magyar Közút közleménye szerint a meteorológiai elõrejelzések alapján egyre többfelé kell számítani ónos esõre.
Nyitókép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

Infostart

A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok is várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton.

A tűzifa kiszállítása folytatódott a rászorulóknak, pénteken 326-an részesültek ilyen támogatásban. A tűzifa szállítás előtti feldarabolását 173 tűzoltó végezte, majd 475 katona, rendőr és polgárőr 108 járművel juttatta el a rászorulóknak. Az ingatlanonként kiszállított 1-1 köbméter fa rakodásában Nyíregyházán fogvatartottak is részt vettek – tették hozzá, jelezve: a tüzelőszállítást a hétvégén is folytatják.

Elzárt település nincs az országban, ahogyan útlezárás és súlykorlátozás sincs érvényben. A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották. Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el. Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment.

Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakóját rokonoknál helyezték el. Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki – sorolták.

A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, melyből 21 járt személyi sérüléssel, míg halálos baleset nem történt. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő embert látogattak meg és 106 esetben nyújtottak számukra segítséget. További 741 esetben tó- és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, eközben 3 embert kellett figyelmeztetniük – olvasható a közleményben.

Közölték: pénteken a mentőszolgálat 4176 esethez vonult és 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál volt folyamatban.

Ugyancsak akadozott az ivóvízellátás 41 településen és a XII. kerületben, összesen 7508 fogyasztónál. A hibaelhárítás 3 fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint. A hulladékszállításban 26 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások főként a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintik.

A kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség. A közúthálózaton lezárást igénylő esemény nem történt, a hókotráson és síkosságmentesítésen 37 munkagép dolgozott, utóbbi munkához 63 572 tonna útszóró só és 2 221 340 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

A vasútvonalakon nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő. Busszal minden település elérhető az országban, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém vármegyében néhány megállóhelyet még érintenek a buszok, ezek listája elérhető az Útinform oldalán. Jelezték: pénteken Kállón, a helyi busz az út menti árokba csúszott. A buszon utas nem tartózkodott.

Közlésük alapján a légi közlekedés zavartalan. A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tiszán teljes hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, eddig csak kikötőkben volt szükség bevetésükre.

A köznevelésben hétfőtől sehol nem tartanak rendkívüli szünetet, míg a szakképző intézmények közül egyben rendeltek el online oktatást.

Az operatív törzs arra is felhívta a figyelmet, hogy a várható hideg időjárásra tekintettel az autósok tegyenek a kocsiba takarót és kabátot, az üzemanyagtartályt ne hagyják kiürülni, azt tankolják tele, hogy elakadás esetén a segítség megérkezéséig tudják fűteni a járművet. Emellett, aki teheti, a -15, -20 fokos hidegben kerülje a kint tartózkodást – hangsúlyozták, kiemelve, hogy a szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat, senkinek nem kell ilyen hidegben az utcán tartózkodnia. Aki bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot – írták.

Kezdőlap    Belföld    Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

időjárás

operatív törzs

tél

hideg

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok

Könyörgőre fogja az operatív törzs: nincs vége a télnek, visszatér a -20 fok
A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok is várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton.
 

Kemény fordulatot vesz az időjárás

Az ónos eső nem kíméli az Aggteleki Nemzeti Park barlangjait sem

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

Megduplázódott a Balaton, mutatjuk

Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Donald Trump: nemzetbiztonsági érdek Grönland megszerzése

Az elnök Washingtonból távozva a repülőtéren újságírók előtt kifejtette, hogy a kiterjedt amerikai katonai beruházások révén megcélzott amerikai rakétavédelmi pajzs, az „Aranykupola" (Golden Dome) kiépítése szempontjából is fontos szerepet kapna Grönland. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a kérdésről tárgyalások vannak a NATO-val is.
 

Grönland inkább Izland, mint Amerikai Virgin-szigetek

Az amerikaiak 75 százaléka nem támogatja Grönland bekebelezését - közölte az egyik republikánus szenátor

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az egyik szomszédunk is katonákat küld Grönlandra, erődemonstrációt készítenek elő

Az egyik szomszédunk is katonákat küld Grönlandra, erődemonstrációt készítenek elő

A szlovén kormány döntése alapján két katonatisztet küldenek Grönlandra egy dán vezetésű nemzetközi katonai gyakorlat előkészítésére és végrehajtására - közölte a szlovén védelmi minisztérium szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Eszement árak a régen várt focidöntőre: milliókat kérnek egy jegyért Miamiba

Eszement árak a régen várt focidöntőre: milliókat kérnek egy jegyért Miamiba

Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami-Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

Blair and Rubio among names on Gaza 'Board of Peace'

The former UK prime minister and US secretary of state will sit on the "founding executive board", the White House says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 11:21
Újabb párt jelentette be, hogy nem indul tavasszal
2026. január 17. 10:58
„A magyar Jockey Ewing” leigazolását jelentette be Magyar Péter
×
×
×
×